Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall – Ermittlungen eingeleitet

Mannheim-Innenstadt – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer informierte am

Donnerstag gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem ein Skoda-Fahrer im Bereich

Seilerstraße/ Einmündung Dalbergstraße auf einen haltenden 28-jährigen

Renault-Fahrer aufgefahren ist und sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit

entfernen wollte. Des Weiteren teilte der Zeuge mit, dass der Autofahrer durch

eine sehr unsichere Fahrweise auffallen würde. Der Renault-Fahrer wurde

glücklicherweise nicht verletzt. An seinem PKW entstand allerdings ein

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die hinzugerufenen Polizisten konnten den 22-Jährigen, alkoholisierten

Skoda-Fahrer unweit des Unfallorts, im PKW sitzend feststellen. Das Auto des

jungen Mannes wies diverse Beschädigungen auf, die offenbar von weiteren

Unfällen stammen dürften. Da sich der Gemütszustand des 22-Jährigen stetig

änderte und dieser auf Ansprache sehr lautstark und aggressiv auf die Beamten

reagierte, wurde er von den eingesetzten Polizisten aus dem Auto gehoben und

kurzzeitig fixiert. Im Anschluss musste er diese mit auf das Polizeirevier

begleiten, wo ein freiwilliger Atemalkoholtest rund 2,4 Promille ergab. Nachdem

sich der 22-Jährige wieder beruhigt hatte und eine Blutprobe entnommen wurde,

durfte er seinen Heimweg zu Fuß antreten. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zum einen versuchen die Beamten zu

klären, woher die zahlreichen Beschädigungen am Fahrzeug des 22-Jährigen in

einer Gesamtschadenshöhe von schätzungsweise 3000 Euro stammen; zum anderen wird

gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Mannheim: Raubüberfall auf Gärtnerei; Polizei fahndet mit Großaufgebot; Polizeihubschrauber auf Anflug

Mannheim – Die Polizei fahndet derzeit nach zwei männlichen unbekannten

Tätern, die am frühen Freitagmorgen eine Gärtnerei im Waldgartenweg überfielen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden Tätern mit Pistolen bewaffnet

und entwendeten aus der Kasse Bargeld in noch unbekannter Höhe. Im Anschluss

flüchteten sie zu Fuß vom Tatort in noch unbekannte Richtung.

Ein Polizeihubschrauber wird ebenfalls in die Fahndungsmaßnahmen integriert und

befindet sich auf Anflug.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern sowie zur Fluchtrichtung geben

können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 174 4444 oder

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim: Schwer verletzter Gastwirt aufgefunden; Kripo ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts; ; Zeugen gesucht

Mannheim – Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, fanden zwei Zeugen

einen 43-jährigen Rumänen mit schweren Verletzungen in einer Gaststätte in der

Mittelstraße/Ecke Pumpwerkstraße auf und informierten Rettungskräfte und die

Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es zuvor in der Gaststätte zu einer

Auseinandersetzung unter noch unbekannten Personen gekommen, infolge dessen der

43-jährige Gastwirt schwere Kopfverletzungen erlitt.

Der oder die Täter sind noch unbekannt.

Der Mann wird in einer Klinik intensivmedizinisch behandelt; es besteht nach

derzeitigen Informationen Lebensgefahr.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Räume der Gaststätte sind beschlagnahmt. Die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ist zur Spurensicherung im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zu dem oder den Tätern sowie zum

Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Frau überfallen – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt – Am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr lief eine

20-jährige Geschädigte im Bereich des Cahn-Garnier-Ufers, aus Richtung

Neckarstrand kommend in Richtung Museumsschiff. Unterhalb der Kurpfalzbrücke

wurde sie von einem bislang unbekannten männlichen Täter angegriffen. Dieser

versuchte ihr eine goldene Halskette vom Hals zu reißen. Aufgrund der heftigen

Gegenwehr der Geschädigten ließ der Täter von ihr ab und flüchtete ohne Beute in

Richtung Collini-Center. Bei der Tat wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Der

Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 30-35 Jahre alt, 1,75-1,80 m groß,

kräftige Statur, möglicherweise osteuropäischer Herkunft, sehr kurze,

„goldfarbene“ Haare, leichter Dreitagebart. Bei der Tatausführung trug der Täter

ein schwarzes Langarmhemd, eine schwarze Hose, sowie bunte Adidas-Schuhe mit

silbernem Emblem an der Ferse. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter

verlief bislang erfolglos. Zeugen, die Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt

machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg unter der

Telefonnummer: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

