A659, Viernheim: Mit mehr als 3 Promille in Betongleitwand gefahren

A659 / Viernheim – Am Donnerstag kam es auf der A659 auf Höhe der Ausfahrt

Viernheim-Ost zu einem Unfall – die Ursache dürfte in der Blutprobe des

Unfallverusachers zu finden sein. Dieser wollte gegen 12 Uhr wohl einen vor ihm

Fahrenden überholen, zog hierfür nach links und kollidierte dabei mit der

Betongleitwand. Anschließend wurde der Mini des 48-Jährigen nach rechts

abgewiesen und kam letzlich auf der rechten Fahrspur zum Stillstand. Der Fahrer

wurde nicht verletzt. Glücklicherweise wurden auch keine Unbeteiligten

geschädigt. Am Mini des Unfallverursachers entstand ein Schaden von mindestens

10.000 Euro, dieser wurde abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten

des Verkehrsidenstes Mannheim wurde ein Alkoholtest beim 48-Jährigen

durchgeführt – dieser ergab mehr als 3 Promille in dessen Atemluft. Auf der

Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein

einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Leimen-Gauangelloch, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall auf der K4161 roter Pkw gesucht, Pressemitteilung Nr.4

Leimen-Gauangelloch, Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Montag, den

31.05.2021, berichtete das Polizeipräsidium Mannheim über einen Unfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen auf der Kreisstraße 4161. Mehr dazu:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4929205

Weitere Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Wielsoch ergaben, dass ein

roter Pkw ebenfalls in der Kolonne fuhr, beim Unfallgeschehen aber nicht

beteiligt war noch beschädigt wurde. Von dem Fahrer des Autos erwarten sich die

Ermittler allerdings hilfreiche Angaben, weshalb darum gebeten wird, dass sich

dieser unter 06222 57090 meldet.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Bauzahn auf Kandelbachbrücke gelegt – Kind verletzt, Zeugen gesucht

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis – Ein Bauzaun, der eigentlich der

Brückenabsperrung diente, wurde von einem unbekannten Täter quer über das

Geländer der Kandelbachbrücke gelegt. Ein sechsjährige fuhr am Donnerstagmorgen

mit seinem Fahrrad auf eben diesem Weg und stieß dabei mit seinem Kopf gegen das

Hindernis. Er musste aufgrund der erlittenen Kopfverletzungen in einem

Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen

wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen Unbekannt aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat Verdächtiges, vermutlich in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag beobachtet, und kann Hinweise geben? Zeugen werden

gebeten, sich unter 06203 93050 an die Beamten zu wenden.

Schwetzingen: 88-jähriger Unfallverursacher flüchtet – Polizei stellt diesen zur Rede

Schwetzingen – Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr konnte ein

aufmerksamer Passant beobachten wie ein Ford-Fahrer bei der Vorbeifahrt in der

Carl-Gördeler-Straße einen geparkten PKW streifte und hierbei den rechten

Außenspiegel des Opel beschädigte. Im Anschluss soll der Unfallverursacher

einfach weitergefahren sein. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Ford

notieren und teilte dieses umgehend den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen

mit. Diese nahmen daraufhin sofort die Ermittlungen auf und suchten den

Ford-Fahrer kurzerhand zuhause auf. Dort angekommen trafen sie auf den

88-jährigen Fahrer, der sichtlich irritiert schien und angab, den Unfall gar

nicht bemerkt zu haben. An dessen Fahrzeug stellten die Polizisten schließlich

übereinstimmende Beschädigungen fest. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist,

ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 88-Jährigen wird nun ein Strafverfahren

wegen Verdacht der Unfallflucht eingeleitet.

Brühl: Wohnungseinbruch – Einbrecher überraschen Hausbesitzerin im Schlaf

Brühl – Mit der Anwesenheit der Hausbesitzerin nicht gerechnet haben am

Mittwochabend gegen 21:00 Uhr offenbar zwei Einbrecher, die in das

Einfamilienhaus einer über 80-Jährigen im Promenadenweg eingebrochen sind. Die

beiden Täter verschafften sich über die Hauseingangstür mit einem bislang

unbekannten Werkzeug gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Nachdem die Einbrecher das

Schlafzimmer der älteren Frau aufsuchten und den Lichtschalter betätigten,

wachte die Seniorin auf. Daraufhin ergriffen die Täter sofort die Flucht in

Richtung Lindenstraße. Eine wachsame Nachbarin konnte die beiden Flüchtigen noch

sehen, erkannte die Situation richtig und verständigte umgehend die Polizei.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter schließlich

unerkannt flüchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. An

der Hauseingangstür entstand hingegen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die

Zentrale Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung beauftragt. Die weiteren

Ermittlungen führt die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Person 1: ca.40 Jahre alt,

185-190 cm groß, schlank und dunkle/kurze Haare. Er war bekleidet mit einem

weißen T-shirt sowie kurzen/grauen Hosen. Zudem trug er auffällig blaue

Latexhandschuhe.

Person 2: ca. 40 Jahre alt, 170-175 cm groß, dunkle Bekleidung und ein Basecap.

Anwohner sowie Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben

sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich

unter der Tel.: 0621 174 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Die Polizei gibt folgende weitere Warnhinweise:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen

Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden

jedes Versteck.

jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen und nützliche Tipps zum Thema Einbruchssicherung finden

Sie zudem unter www.k-einbruch.de oder unter der Tel.: 0621 174 1212 der

Kriminalprävention Mannheim bzw. unter der Tel.: 0621 174 1240 der

Kriminalprävention Heidelberg.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Beim Spurwechsel anderen Autofahrer abgedrängt – Zeugen gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Mittwochmorgen kam es auf der

Landstraße 723 auf Höhe der Abfahrt zur Dietmar-Hopp-Allee zu einem

Verkehrsunfall – das Polizeirevier Wiesloch sucht Zeugen.

Gegen 8.20 Uhr soll der Fahrer eines Pkw in Fahrtrichtung Bruchsal unachtsam die

Fahrspur gewechselt haben, obwohl sich auf selber Höhe ein 59-jähriger

Opel-Fahrer befand. Dieser wiederum musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern,

derart nach links lenken, dass er in den Grünstreifen geriet und mit einem

Verkehrsschild kollidierte. Das Schild wurde dabei aus dem Boden gerissen und

auf die Gegenfahrbahn geschleudert, am Pkw entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher fuhr ungeachtet dessen weiter. Glücklicherweise blieb der

59-Jährige unverletzt.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die

Ermittler zu wenden.

Rautenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: 85-Jährige aus Seniorenheim in Rauenberg vermisst

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis – Seit Donnerstag, 03.06.2021, wird die

85-jährige Christiana B. vermisst. Diese verließ gegen 11:45 Uhr ein

Seniorenwohnheim in Rauenberg und ist seither unbekannten Aufenthalts. Trotz

umfangreicher Suchmaßnahmen unter Einsatz einer Hundestaffel und des

Polizeihubschraubers in der Nacht konnten bislang keine Hinweise auf ihren

aktuellen Aufenthaltsort erlangt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich

Frau B. in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Polizei Mannheim bittet in

diesem Zusammenhang um die Unterstützung der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie trägt ein rotes Shirt und eine

dunkle Hose. Sie führt einen Gehstock und eine beigefarbene Umhängetasche mit

sich.

Frau B. ist leicht dement, kann aber Gesprächen folgen und weiß, wie sie heißt.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise

zum Aufenthaltsort von Frau B. wurde ein Hinweistelefon unter 0621/174-4444

eingerichtet.

Ein Bild der Vermissten, sowie weitere Informationen sind unter folgendem Link

des Landeskriminalamts Baden-Württemberg abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rauenberg-vermisstenfahndung/?fbclid=IwAR

2Lho758c0v_uIm7wSOihXZEstctQB7cB47pYTss19_CFpc3XYS5QW0IhA

Schriesheim: Mann bedroht nach Hausstreit Polizeibeamte mit geladener Armbrust; nach Abgabe eines Warnschusses überwältigt; zwei Beamte durch Widerstand verletzt

Schriesheim – Am frühen Mittwochabend wurde im Rahmen eines Einsatzes nach

einem Hausstreit in der Straße „Schmale Seite“ ein 56-jähriger Mann festgenommen

und anschließend zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen geriet der Mann mit einer Frau in Streit,

wobei er sie auch mit einer Armbrust bedroht haben soll.

Nachdem die Polizei gegen 20.30 Uhr verständigt worden war, wurden sechs

Streifen zum Ort der Auseinandersetzung beordert, wo sie auf den bewaffneten

Mann trafen. In der Folge wurde er aufgefordert, die geladene Armbrust

abzulegen, der er jedoch nicht nachkam.

Nach Abgabe eines Warnschusses nutzten die Beamten daraufhin eine günstige

Gelegenheit aus, überwältigten den Mann und nahmen ihn fest.

Die Armbrust wurde sichergestellt.

Bei seiner Festnahme leistete der 56-Jährige massiven Widerstand,sodass zwei

Beamten verletzt wurden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte dauern an.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis / mit Betäubungsmittel erwischt

Sinsheim – Am Mittwochabend wurde ein 36-jähriger Mann auf dem

Schwimmbadparkplatz von einer Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrolliert.

Hierbei stellten sie bei ihm Betäubungsmittel fest, weswegen er nun wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt wird.

Hirschberg-Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Haltestelle der RNV – Zeugen gesucht

Hirschberg-Großsachsen / Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochabend zerstörten

bislang unbekannte Täter vier, je ca. 2 Quadratmeter große Glaseinsätze der

Haltestelleneinrichtung an der RNV-Haltestelle Großsachsen. Ein Zeuge hatte die

Beschädigungen gegen 20:30 Uhr festgestellt und daraufhin die Polizei

verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Tatortbereich verlief negativ.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit

dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.-Nr.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

