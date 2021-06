Heidelberg: Unbekannte hinterlassen Schäden an Gebäude der Wasserschutzpolizeistation

Heidelberg (ots) – Göppingen (ots) – In der Nacht von Mittwoch, 02.06.2021, auf

Donnerstag, 03.06.2021, haben bislang unbekannte Täter das Gebäude der

Wasserschutzpolizeistation Heidelberg, unweit der Ernst-Walz-Brücke, beschädigt.

Aufgrund zurückgelassener Flaschen und Pappbecher wird vermutet, dass sich in

besagtem Zeitraum in diesem Bereich, Blickrichtung Neckar, mehrere Personen

aufhielten und Alkohol konsumierten. Am nächsten Morgen wurden seitens der

Wasserschutzpolizei Heidelberg Schäden am Dienstgebäude festgestellt. So wurde

unter anderem die Verkleidung einer Türe verbogen.

Wer hat in der Nacht auf Fronleichnam entsprechende Beobachtungen gemacht?

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigung geben können,

werden gebeten, sich unter Tel. 06221/13748-3 an die Wasserschutzpolizei

Heidelberg zu wenden.

Heidelberg / Fahrschülerin verliert Kontrolle über Motorrad und verletzt sich schwer

Heidelberg – Schwere Verletzungen zog sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr

eine 50-jährige Frau während der Fahrausbildung auf dem Messplatz zu. Aufgrund

einer Fehlbedienung verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und fuhr in eine

Leitplanke. Durch den Aufprall flogen sowohl das Zweirad als auch die Fahrerin

über die Leitplanke und kamen auf der dahinterliegenden Straße zum Liegen. Die

50-jährige wurde in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro.

Heidelberg: 27-Jähriger auf offener Straße überfallen; 18-Jähriger wegen des Verdachts des Raubes in Untersuchungshaft

Heidelberg – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwalt-schaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen jungen

Mann im Alter von 18 Jahren erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, gemeinsam

mit einem gleichaltrigen Komplizen einen 27-jährigen Passanten im Stadtteil

Bergheim auf offener Straße ausgeraubt zu haben. Dabei sollen die

Tatverdächtigen unter Anwendung von Gewalt eine Halskette erbeutet haben.

Als der 27-Jährige am Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr die Poststraße

entlanglief, soll er auf Höhe des Alten Hallenbads von den beiden 18-jährigen

Tatverdächtigen angesprochen worden sein. Der 27-Jährige soll hierauf nicht

eingegangen sein und seinen Weg fortgesetzt haben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen dem 27-Jährigen daraufhin gefolgt sein und ihn

kurz darauf in Höhe des Fußwegs zwischen der Poststraße und der Bergheimer

Straße körperlich angegangen haben. Dabei soll der nun Inhaftierte dem

Geschädigten dessen Goldkette im Wert von mehreren Hundert Euro vom Hals

gerissen haben.

Als der Geschädigte die Polizei verständigte, flüchteten die beiden

Tatverdächtigen samt Beute.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden 18-jährigen

Tatverdächtigen bereits kurz nach der Tat festgenommen wer-den. Hierbei soll der

nun inhaftierte Beschuldigte die zuvor geraubte Halskette des Geschädigten

getragen haben.

Am Freitagmittag wurde der 18-Jährige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht

Heidelberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde gegen

ihn Haftbefehl wegen des Verdachts des Raubes erlassen und in Vollzug gesetzt.

Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwalt-schaft Heidelberg und des Jugenddezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, auch gegen den Komplizen des Beschuldigten,

dauern an.

Heidelberg/Mannheim: Deutliche Entspannung auf der Heidelberger Neckarwiese; wenige Straftaten; wenige Poser; vorläufige Bilanz des Großeinsatzes der Polizei in der Nacht zu Fronleichnam

Heidelberg/Mannheim – Trotz herrlichen Wetters und „Wochenendstimmung“ vor

Fronleichnam säumten am Donnerstag wesentlich weniger Menschen die beliebten

Treffpunkte und Anziehungspunkte in Heidelberg (Neckarvorland, Bismarckplatz,

Altstadt und Philosophenweg) und in Mannheim (Innenstadt, Wasserturmanlage mit

Plankenkopf, Stephanien- und Neckarufer sowie Jungbuschpromenade), als in den

vergangenen Tagen.

Ab den späten Mittwochnachmittagsstunden hatte die Neckarwiese in Heidelberg

deutlichen Zulauf, sodass sich dort in der Spitze, gegen 19 Uhr, ca. 1500

Personen, vornehmlich junge Menschen im Alter von ca. 16-25 Jahren aufhielten.

Die Stimmung war entspannt, nur wenige „Stresser“, die im besonderen Fokus der

Polizei stehen, wurden in Kleingruppen am Rande der Neckarwiese ausgemacht und

mittels „Gefährderansprache“ über polizeiliche Maßnahmen informiert.

Wegen Beleidigung eines Polizeibeamten und wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz -er hatte ein verbotenes Messer einstecken- wird gegen einen

22-Jährigen weiter ermittelt.

Das Aufenthaltsverbot ab 22 Uhr trug zu einer deutlichen Entspannung auch in den

umliegenden Straßen des Neckarvorlandes bei. Bereits frühzeitig setzten

Abwanderungsbewegungen ein und gegen 22.30 Uhr waren lediglich noch wenige

Spaziergänger und ein geringer Fahrzeugverkehr zu beobachten.

Bis gegen 2 Uhr am Donnerstagmorgen wurden dauerhaft beidseitige

Durchfahrtskontrollen in Uferstraße ab der Posseltstraße und der Neuenheimer

Landstraße eingerichtet. Dabei wurden über 100 Fahrzeug angehalten und nahezu

200 Personen kontrolliert. Ein überlautes und technisch manipuliertes Quad wurde

aus mangelnder Verkehrssicherheit aus dem Verkehr gezogen.

Am Bismarckplatz war die Stimmung ebenfalls deutlich entspannt. Nur wenige

Personen ließen sich auf der Grünfläche am Bismarckdenkmal nieder. Die

Haltestellen wurden lediglich für den Pendelverkehr in Bussen und Straßenbahnen

genutzt.

In der Altstadt registrierten die Polizeibeamten und Beamten des Kommunalen

Ordnungsdienstes der Stadt Heidelberg ein hohes Besucheraufkommen, aber auch

hier, wie in allen anderen Bereich auch, war ein signifikanter Rückgang

deutlich. Mit Schließung der Gastronomiebetriebe machte sich der Großteil der

Besucher auf den Nachhauseweg. Einzelne betrunkene Krakeeler, die noch nach 24

Uhr unterwegs waren und Anlass für einige Anrufe genervter Anwohner bei der

Polizei waren, wurden mit deutlichen Worten nach Hause geschickt.

Nur wenige „Poser“, insbesondere nach 22 Uhr fanden dieses Mal den Weg in die

Heidelberger Innenstadt und in die Uferstraße. Es wurden 15 Fahrzeuge angehalten

und den Fahrern Platzverweise erteilt.

In Mannheim waren an den beliebten Treffpunkten ebenfalls weniger Menschen

anwesend, als erwartet. Das Stephanienufer war hierbei mit rund 800 Menschen in

der Spitze der Hauptanziehungspunkt ab den späten Nachmittagsstunden. Die

Jungbuschpromenade säumten rund 250 Menschen. Bis auf eine der Polizei bislang

bekannt gewordenen Straftat blieb es sehr ruhig. Im Anschluss eines Streits

mussten zwei Männer, denen leichte Schnittwunden mit einer abgebrochenen

Glasflasche beigebracht wurden, medizinisch versorgt werden. Der flüchtige Täter

ist den Fahndern bekannt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung ermittelt.

Unisono zu Heidelberg registrierte die Ermittlungsgruppe „Poser“ der Mannheimer

Verkehrspolizei nur wenige Poser im Stadtgebiet. Rund 20 Fahrzeuge wurden über

den Abend hinweg angehalten und Aufklärungsgespräche geführt. Sieben

Platzverweise wurden erteilt.

Kurz vor 2 Uhr fiel zudem noch ein Radfahrer am Wasserturm durch seine extrem

unsichere Fahrweise auf. Der Grund war schnell gefunden: über 3,7 Promille hatte

der Mann intus, sodass eine Blutentnahme fällig war.

Der polizeiliche Großeinsatz wird bis zum kommenden Montagmorgen, insbesondere

an den neuralgischen Punkten in Heidelberg fortgesetzt. Für die Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag lässt eine deutliche Entspannung der Lage an den

Hotspots resümieren. Ob dies von Dauer sein wird, wird weiter zu beobachten

sein.

„Wir sind immer auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger, die unsere Neckarwiese

als Naherholungsgebiet nutzen wollen. Da sind wir auch nicht zu kleinlich,

arbeiten mit Fingerspitzengefühl und kommunizieren sehr viel. Momente, wie wir

sie erlebt haben, mit Angriffen gegen Polizistinnen und Polizisten und

Sachbeschädigungen, will aber niemand mehr erleben. Daher werden wir weiter die

Lage genau beobachten, weiter starke Kräfte hier im Einsatz haben und bei Bedarf

konsequent einschreiten und auch ermitteln. Der Schulterschluss mit der Stadt

Heidelberg und unsere Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt und dem Land

Baden-Württemberg helfen uns dabei sehr,“ so der aktuelle Leiter des

Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar.

Heidelberg / Frontalzusammenstoß / zwei Personen verletzt

Heidelberg – Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr kam ein Toyota-Fahrer aus bislang

unbekannten Gründen auf der Karlsruher Straße bei der Auffahrt zur B 3 auf die

Gegenfahrbahn und stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Audi frontal

zusammen. Die 19-jährige Audi-Fahrerin sowie der 25-jährige Verursacher wurden

im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide

Fahrzeuge wurden mit Totalschaden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird

auf ca. 55.000,- Euro geschätzt.