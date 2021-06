Heidelberg: Stadtnotizen 04.06.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Heidelberger Literaturtage: Programm für Kinder und Jugendliche – 10. bis 13. Juni – Ticketverkauf gestartet

Von der löwenstarken Leseshow über ein selbst gestaltetes Pop-up-Buch bis hin zum spannenden Live-Hörspiel: Die „Heidelberger Literaturtage“ halten von Donnerstag, 10. Juni 2021, bis Sonntag, 13. Juni 2021, ein vielfältiges Programm für Kinder, Jugendliche und Schulklassen bereit. Die UNESCO-Literaturstadt Heidelberg präsentiert das Festival in diesem Jahr im Hybrid-Format: Die Veranstaltungen finden im Stadtteil Emmertsgrund im Theatersaal der Augustinum Seniorenresidenz statt und werden per Live-Stream übertragen. Dank niedriger Inzidenzwerte können vor Ort unter Auflagen zusätzliche 100 Sitzplätze angeboten werden.

Karten können ab sofort ausschließlich unter www.heidelberger-literaturtage.de gebucht werden. Für die Teilnahme ist ein zertifizierter negativer tagesaktueller Corona-Test (oder der Nachweis über vollständige Genesung oder Impfung) erforderlich. Die FFP2-Maske darf am Sitzplatz abgenommen werden. Um die Einhaltung der Corona-Regeln im Augustinum, insbesondere die Kontaktdatenerfassung, gewährleisten zu können, müssen auch für die kostenlosen Veranstaltungen Sitzplatzkarten reserviert werden.

Das jüngere Lesepublikum kann sich unter anderem auf Kathrin Schrocke mit einem Live-Hörspiel zum Roman „Immer kommt mir das Leben dazwischen“ freuen und an einer löwenstarken Leseshow mit Martin Baltscheit teilnehmen. Der Düsseldorfer Schriftsteller und Illustrator liest aus der „Geschichte vom Löwen, der nicht schlafen konnte“ und anderen Lieblingsbüchern. Ein besonderes Mitmachangebot ist der Kindergedicht-Illustrationsworkshop mit Regina Kehn für Grundschulklassen. Die Kinder können dabei ausprobieren, wie man Gedichte illustriert und andersherum kleine Gedichte zu Bildern schreiben. Für die Sekundarstufe hält Anna Gusella einen Illustrationsworkshop im Stil des Jugendromans „Das Papierklavier“ bereit. Gusella steuerte die Illustrationen für das Werk der Schriftstellerin Elisabeth Steinkellner bei, welches für die Jugendliteraturpreis 2021 nominiert wurde. Im Gespräch mit Dr. Karin Fach, Professorin für Deutsche Sprache an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, wird Steinkellner während der Literaturtage auch ihr Buch vorstellen.

Zu einem spannenden Streifzug durch die Altstadt lädt die „Literarische Schatzsuche“ ein: Überall sind Kurz-Lesungen von Heidelberger Literaturschaffenden versteckt und warten in Seitenstraßen und verborgenen Ecken auf aufmerksame Finder. Um an der Schatzsuche für Jung und Alt teilzunehmen, wird lediglich ein Smartphone benötigt. Weitere Informationen unter www.heidelberger-literaturtage.de/

Arbeiten an der Ziegelhäuser Brücke: Zufahrt nach Schlierbach ab Montag, 7. Juni, gesperrt

In der kommenden Woche stehen auf beiden Seiten der Ziegelhäuser Brücke wichtige vorbereitende Arbeiten für die geplante Vollsperrung der Brücke vom 15. bis 17. Juni 2021 an. Ab Montag, 7. Juni 2021, ist deshalb die Zufahrt nach Schlierbach sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für den Radverkehr voraussichtlich 14 Tage lang gesperrt. Eine Umleitung ist über die B 37 und die Maria-Zimmermann-Straße ausgeschildert. Der zu Fuß Gehende kann die Baustelle passieren. Die Stadtwerke nehmen ab 7. Juni die Gasleitung an der Brücke außer Betrieb. Dies ist die Voraussetzung für die Fahrbahnsanierung und Vollsperrung der Brücke Mitte Juni.

„Wie Sie Kunden zu Fans machen“ – Neue digitale Seminarreihe der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft für Unternehmen und Selbstständige

Die aktuelle Situation stellt viele Unternehmen und Selbstständige vor die Aufgabe, ihre Kundenansprache anders zu gestalten. Woher wissen sie, was ihre Kunden wirklich wollen? Wie schaffen sie es, ihre Kunden so zu begeistern, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen weiterempfehlen? Die sogenannte „Customer Journey“ gibt wichtige Hinweise und Tipps, wie die „Reise“ der Kundin oder des Kunden auf dem Weg zum Kauf der Produkte gestaltet werden kann. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg bietet dazu in Kooperation mit dem erfahrenen Berater Dr. Reinhard Ematinger eine dreiteilige digitale Reihe mit Impulsen zum Thema „Customer Journey“ an.

Angesprochen sind neben Kultur- und Kreativschaffenden Unternehmer sowie Gründerinnen und Gründer aller Branchen. In den kurzen Impulsen werden zentrale Themen der „Customer Journey“ behandelt. Es wird aufgezeigt, wie mit einfachen Werkzeugen die Erwartungen und Aktivitäten der Kundinnen und Kunden noch besser verstanden werden können. Es wird erläutert, wie man dafür sorgen kann, dass jeder Kontakt mit dem Unternehmen positiv und wertvoll wahrgenommen wird und so ein nützliches Angebot an die Kundschaft gemacht werden kann. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen am Morgen jeweils 25 Minuten Input.

Die Termine sind:

Freitag, 11. Juni, 8.30 Uhr: Vorbereitung und Aufbruch – warum Sie sich damit beschäftigen sollten

Freitag, 18. Juni, 8.30 Uhr: Kompass und Gepäck – wie der Prozess und die Werkzeuge aussehen

Freitag, 25. Juni, 8.30 Uhr: Ankunft und Rückblick – was Ihre nächsten Schritte sein können

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei und die Zugangsdaten werden bei Anmeldung zugesendet.

Anmeldung und Infos unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.

„Kinder-Klima-EM“ in den Pfingstferien

Nachhaltigkeit und Klimaschutz waren in den Pfingstferien 2021 wieder Themen des Ferienprogramms für Grundschulkinder von päd-aktiv e. V. Anlässlich der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft ist der dritte „Kinder-Klima-Gipfel“ als „Kinder-Klima-EM“ ausgerichtet worden. Das Programm gestalteten das Agenda-Büro im Umweltamt der Stadt Heidelberg, der Sportkreis Heidelberg und der Fußballkreis Heidelberg gemeinsam. Sieger der Kinder-Klima-EM in Heidelberg ist das Team Frankreich aus der Landhausschule. Den zweiten Platz belegte die Fröbelschule für England und auf dem dritten Platz landete die Steinbachschule mit Portugal.

OB Würzner: „Der Sport kann und muss einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“

Bei der virtuellen Siegerehrung sagte Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner in seiner Videobotschaft: „Heidelberg ist Fairtrade-Stadt und wurde mehrfach als Kommune ausgezeichnet, die Bildung für nachhaltige Entwicklung für alle Altersgruppen erlebbar macht. Unseren langjährigen Kooperationspartnern und uns war es daher wichtig, die Fußball-Europameisterschaft in einen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zu stellen. Der Sport kann und muss auf allen Ebenen hier einen wichtigen Beitrag leisten.“. Mit der Verleihung von Urkunden und Medaillen kam in den Kleingruppen ein richtiges EM-Gefühl auf.

Workshop zur Fußballherstellung und zum Fairen Handel

Die rund 300 Kinder bereiteten sich in Kleingruppen unter Einhaltung der aktuellen Coronaregeln an sieben Schulen in der ersten Woche auf ihre individuelle EM vor. Jede Schule stellte ein eigenes EM-Teilnehmerland dar. Die Kinder sammelten Hintergrundinformationen zu ihrem Land: Wie sich die Menschen dort hauptsächlich fortbewegen, ob sie Müll trennen und aus welchen Quellen Energie gewonnen wird. Sie lernten Upcycling kennen und gestalteten aus alten T-Shirts ihr spezielles EM-Trikot. Der Weltladen Altstadt gab einen Workshop zur Fußballherstellung und zum Fairen Handel.

Die sportliche Seite kam nicht zu kurz: Während der gesamten Zeit wurde auf das „Paule-Abzeichen“ des Deutschen Fußballbundes gemeinsam trainiert. Martino Carbotti als Projektleiter beim Heidelberger Sportkreis betonte: „Unsere FsJler und die Mitarbeiter des Fußballkreises, die als Trainerinnen und Trainer an den Standorten eingesetzt waren, konnten sich davon überzeugen, wie viel Spaß es macht, Schülerinnen und Schüler mit Tipps und Tricks für Sport zu begeistern.“. Eugen Wickenhäuser vom Fußballkreis Heidelberg überzeugte sich bei einem Besuch in der Bahnstadt-Grundschule über die Fortschritte, die alle Kinder in den vergangenen Tagen beim Kicken gemacht haben und freut sich über die vielen bestandenen „Paule-Abzeichen“. Zum Abschluss der Klima-Kinder-EM wurden die Ergebnisse zwischen den Standorten ausgetauscht.

Rikea Grabs von päd-aktiv e. V. erläuterte: „Die Planungen für unseren dritten Kinder-Klima-Gipfel standen dieses Jahr unter besonderen Herausforderungen. Aber dank der guten Kooperation mit dem Sportkreis und dem Fußballkreis Heidelberg sowie dem Agenda-Büro im Umweltamt der Stadt konnten wir flexibel reagieren. Wir sind froh, dass die Kinder ein tolles Programm und viel Spaß hatten.“

Im Rhein-Neckar-Kreis und in der Stadt Heidelberg können sehr wahrscheinlich die Erleichterungen, die die neue Inzidenzstufe 35 ermöglicht, bereits mit Inkraftreten der neuen Corona-Verordnung ab Montag, 7. Juni, umgesetzt werden

Nicht nur im Rhein-Neckar-Kreis, sondern in ganz Baden-Württemberg geht die Zahl der täglichen Neuinfektionen zurück, die 7-Tage-Inzidenzen sinken in fast allen Land- und Stadtkreisen – im Rhein-Neckar-Kreis liegt sie laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts am heutigen Freitag, 4. Juni, nur noch bei 20,8, was den viertbesten Wert aller baden-württembergischen Landkreise darstellt. „Spitzenreiter“ ist die Stadt Heidelberg mit einem Wert von 11,1. Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung am gestrigen Donnerstag (3. Juni) eine Änderung der Corona-Verordnung verabschiedet. Die damit verbundenen Regelungen tre- ten am Montag, 7. Juni 2021, in Kraft. Die Verordnung sieht – abhängig vom Infektionsgeschehen – weitere Lockerungen und Erleichterungen in vielen Bereichen vor, beispielsweise bei der Testpflicht.

Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung der Inzidenzstufe 35, die weitere Erleichterungen ermöglicht, wenn der Schwellenwert von 35 (7-Tage-Inzidenz) im jeweiligen Stadt- oder Landkreis an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wird. In Stadt- und Landkreisen, in welchen der Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bzw. 35 bereits an den fünf Tagen vor dem 7. Juni unterschritten war, können die neuen Öffnungsschritte laut dem zuständigen Sozialministerium gleich am 7. Juni eintreten. Dies trifft sehr wahrscheinlich auch auf den Rhein-Neckar-Kreis sowie auf die Stadt Heidelberg zu, weshalb das Gesundheitsamt das Unterschreiten der 35er-Grenze in beiden Fällen am Sonntag, 6. Juni, auf der Homepage www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen öffentlich bekanntmachen wird, sodass die Lockerungen am nächsten Tag in Kraft treten können.

Zudem ist der Eintritt in die Öffnungsstufe 3 der Corona-Verordnung bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 an fünf aufeinander folgenden Tagen möglich, ohne dass die zuvor erforderliche Zeitspanne von 14 Tagen für jede weitere Öffnungsstufe durchlaufen werden muss. Auch diese Voraussetzung erfüllen höchstwahrscheinlich sowohl der Rhein-Neckar-Kreis als auch die Stadt Heidelberg.

Die wesentlichen Änderungen der Corona-Verordnung im Überblick können hier nachvollzogen werden: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/geaenderte-corona-verordnung-tritt-am-7-juni-in-kraft/

Der genau Wortlaut der Corona-VO kann hier abgerufen werden:

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

