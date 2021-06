Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Täter setzte Pfefferspray bei Streit im Park ein – Offenbach

(aa) Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag am Friedrichsweiher in der Senefelderstraße erlitt ein 42-Jähriger Rötungen und Schwellungen im Gesicht. Gegen 16.45 Uhr geriet der Offenbacher mit einem etwa 20-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf der etwa 1,75 Meter große Unbekannte ein Reizstoffsprühgerät aus seiner Umhängetasche nahm und dem Opfer ins Gesicht sprühte. Der dünne Täter, der kurze dunkle und an den Seiten rasierte Haare hatte und eine Kappe trug, flüchtete. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5200.

Mann wurde geschlagen – es ging wohl um eine Frau – Neu-Isenburg

(aa) Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag am Bahnhof erlitt ein 18-Jähriger, der von etwa zehn Männern angegriffen wurde, eine Kopfplatzwunde. Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung einen Verdächtigen vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 18-Jährige und seine Freundin gegen 17.50 Uhr von den Männern am Bahnsteig abgepasst und auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 302 geschlagen. Dabei erlitt der Dreieicher eine Kopfplatzwunde. Die Täter flüchteten. Polizeibeamte nahmen kurz darauf einen 20-Jährigen vorläufig fest. Der Isenburger musste mit zur Dienststelle und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Kripo hat bereits weitere Verdächtige ermittelt. Einer der mutmaßlichen Täter ist wohl der Exfreund der 19-jährigen Begleiterin des Opfers. Die Ermittlungen dauern an. Noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Wer flüchtete, nachdem er den grauen Audi auf dem Parkplatz touchiert hatte? – Dreieich/Sprendlingen

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 34-jähriger Mann aus Roßdorf bei Dieburg seinen grauen Audi A4 auf einem Parkplatz in einer dortigen Parkbucht in der Straße „Am Gefierth“ in Höhe der Hausnummer 6 am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, geparkt. Als er gegen 18 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er Beschädigungen im Bereich der vorderen linken Stoßstange und des linken Kotflügels fest. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte offensichtlich beim Ein- oder Ausparken den Audi touchiert und war, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Vorfahrt missachtet – Maintal, Landstraße 3195

Nur mit Hilfe der Feuerwehr konnte eine 48-jährige Maintalerin mit schweren Verletzungen aus ihrem stark beschädigtem Seat Ibiza am frühen Mittwochabend gegen 18:45 Uhr geborgen werden. Auf der Landstraße 3195 wollte ein 21-jähriger Golf-Fahrer aus Frankfurt auf den Zubringer zur BAB 66 abbiegen, missachtete jedoch die Vorfahrt der entgegenkommenden Maintalerin und stieß mit ihr zusammen. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen, beide Fahrer wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Da bei dem Frankfurter der Verdacht auf Einnahme berauschender Mittel bestand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt, während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa 1 Stunde voll gesperrt.

Positive Bilanz bei Motorradkontrollen – Main-Kinzig-Kreis

(aa) Polizeihauptkommissar Thomas Steigerwald und seine Kolleginnen sowie Kollegen waren am Donnerstag in Sachen Verkehrssicherheit im Main-Kinzig-Kreis unterwegs und führten sowohl mobile als auch stationäre Geschwindigkeits- und technische Kontrollen von Fahrzeugen durch. Der Fokus lag auf den Motorrädern, die aufgrund des schönes Wetters sehr zahlreich unterwegs waren. „Trotz der hohen Anzahl an durchgeführten Motorradkontrollen ist positiv festzuhalten, dass es nur in sehr seltenen Fällen zu Beanstandungen kam. Nahezu alle Kräder waren in Ordnung und die Biker hielten sich an die Tempolimits“, sagte der Kontrollleiter Steigerwald und fügte an: „Wir haben 77 Biker und ihre Kräder überprüft, wobei es auch zu vielen interessanten Fachgesprächen kam“. Zwischen 10 und 12 Uhr war eine Geschwindigkeitskontrollstelle auf der Bundesstraße 276 zwischen Biebergemünd-Bieber und Flörsbach eingerichtet. Zwischen 14 und 16 Uhr standen die Einsatzkräfte, die von der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt wurden, auf der B 276 zwischen Wächtersbach-Hesseldorf und Brachttal-Schlierbach. Außer den Motorrädern überprüften die Beamten rund 30 Autos und insgesamt 135 Personen. Ein Autofahrer war augenscheinlich unter Drogeneinfluss unterwegs. Acht Fahrzeugführer, davon sieben Kradfahrer, müssen kleinere Mängel beseitigen lassen. Die Einladung zu einer „gemeinsamen Spritztour“ bekam am Ende des Kontrolltages eine Polizistin. Steigerwald sagte mit einem Augenzwinkern: „Ein 76-Jähriger kam mit einem schwarzen Oldtimer Motorrad mit Beiwagen. Der Mann lud meine Kollegin ein, im Beifahrerwagen der BMW R 27 Platz doch zu nehmen. Aus der Spritztour wurde dann allerdings nichts, da das Motorrad nach unserer Kontrolle nicht mehr anspringen wollte. Wir haben schließlich den 76-Jährigen und seinen Oldtimer anschieben müssen. Der Motor sprang dann an und er konnte seine Fahrt fortsetzen.“ Steigerwald zog nach dem Kontrolltag, bei dem keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt wurden, eine positive Bilanz.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 23. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in dieser Woche die Einhaltung der Tempolimits überwiegend an Unfallschwerpunkten und an Wildunfallstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

07.06.2021:

Gemarkung Bad Soden-Salmünster, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau (Lärmschutz); Offenbach, Bierbrauer Weg in Fahrtrichtung Lämmerspieler Weg;

Gemarkung Bad Soden-Salmünster, L 3178 in Fahrtrichtung Mernes und BSS (Wildgefahrenstrecke); Gemarkung Dietzenbach, L 3001 in Fahrtrichtung Offenthal (Wildgefahrenstrecke);

Gemarkung Mainflingen, L 2310 in Fahrtrichtung Stockstadt (Unfall- und Wildgefahrenstrecke);

Gemarkung Freigericht, L 3269 in Fahrtrichtung Freigericht (Unfall- und Wildgefahrenstrecke);

Gemarkung Neu-Isenburg, L 3313 in Fahrtrichtung Offenbach (Bushaltestelle).

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Zeppelinheim (ots) – Am 03.06.2021 kam es gegen 17:30 Uhr auf der BAB5 zwischen

den Anschlussstellen Mörfelden / Langen und Zeppelinheim zu einem Auffahrunfall

mit einer verletzten Person.

Ein 27-jähriger Wagenlenker aus dem Lahn-Dill-Kreis befuhr mit seinem Land Rover

die dritte von vier Fahrspuren. Wegen einer Geschwindigkeitsbegrenzung in der

dortigen Baustelle bremste er seinen Wagen ab. Eine 49-jährige VW Fahrerin aus

dem Kreis Frankfurt übersah den langsameren vorrausfahrenden PKW und fuhr diesem

auf. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht. Sie wurde zur Abklärung ihrer

Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht. Es kam zu einem geschätzten Gesamtschaden von 10.000EUR.

Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Hierbei kam es

zu einem Rückstau. Der Hund der Unfallverursacherin wurde durch eine Streife der

Polizeiautobahnstation Südhessen mitgenommen und versorgt. Dieser konnte am

Abend durch die Verursacherin wieder glücklich abgeholt werden.