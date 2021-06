Diebstahl auf Schulhof

Lauterbach – Auf einem Schulhof in der Straße „An der Wascherde“ entfernten unbekannte Täter am Samstag (29.05.), geGeparktes Auto touchiert

Bad Hersfeld – Am Donnerstagabend (03.06.), gegen 17:00 Uhr, parkte ein 38-jähriger Lohfeldener seinen weißen Skoda Octavia im Walkerweg. Als er etwa um 20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel des Skoda fest. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de erbeten.

Auto landet im Gartenzaun – Verkehrsunfallflucht

Hauneck – Eine 18-jährige Hauneckerin verlor am Donnerstag (03.06.), gegen 16:40 Uhr, die Kontrolle über ihren BMW und kam dann in einem Gartenzaun in der Ringstraße zum Stehen. Da sie sich nach dem Unfall zunächst von der Unfallstelle entfernte und erst nach dem Eintreffen der Polizei wieder vor Ort war, wird nun auch wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen sie ermittelt. Der Schaden am BMW wird mit 1.000 Euro beziffert, der Sachschaden am Zaun ist gut doppelt so hoch.

Betrugsvorfälle im Vogelsberg – 57-Jährige wird Opfer

Vogelsbergkreis – Im Vogelsbergkreis kam es am Mittwoch (02.06.) zu zwei Betrugsfällen. Dabei wurde eine 57-jährige Frau aus Schlitz Opfer. Ein Enkeltrick-Versuch in Homberg (Ohm) blieb glücklicherweise erfolglos.

Eine 57-jährige Frau erhielt am Mittwochmorgen von einer unbekannten Person eine Freundschaftsanfrage über die Social-Media-Plattform „Facebook“. Diese schrieb ihr daraufhin eine Nachricht und erklärte, dass sie unheilbar krank sei und nun einen Geldbetrag im hohen sechsstelligen Bereich an sie überweisen wolle. Grund: Sie habe keine Erben und die 57-Jährige wirke sympathisch. Nach geschickt gelenkten Telefonaten und Gesprächen über Messanger-Dienste überwies die 57-Jährige einen Geldbetrag im dreistelligen Bereich an einen angeblichen Anwalt, um die versprochene „Schenkung“ zu erhalten.

Am gleichen Tag wurde auch eine 89-jährige Frau aus Homberg (Ohm) von Enkeltrick-Betrügern kontaktiert. Mit dem klassischen Einstieg „Ich bin’s dein Enkel…“ meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei der Geschädigten und erklärte, dass er bei der Polizei festsitze. Daraufhin sollte die 89-Jährige einem angeblichen Polizeibeamten Kontaktdaten übermitteln. Glücklicherweise wurde die Tochter der Geschädigten auf das Telefonat aufmerksam und unterbrach dieses. Der Trickbetrug blieb ein Versuch.

Trickbetrug ist vielfältig. Ihre Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch und sorgsam im Umgang mit persönlichen

Daten, vor allem am Telefon!

Daten, vor allem am Telefon! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte

Personen!

Personen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie ihre

Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten

Rufnummern!

Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten Rufnummern! Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf

110!

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld – Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße wurde zwischen Samstagmorgen (22.05.) und Mittwochabend (02.06.) von unbekannten Tätern aufgesucht. Diese gelangen vermutlich durch eine offenstehende Hintertür in den Keller des Hauses. Dort brachen sie das Bügelschloss einer Tür auf stahlen einen Bohrhammer, eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber sowie ein orangenes Ladegerät für Autobatterien (Bosch) im Gesamtwert von rund 200 Euro. Die Täter hinterließen circa 20 Euro Sachschaden.

Mülltonnen in Brand gesteckt

Schotten – Unbekannte Täter steckten in der Nacht zu Freitag (04.06.) zwei Mülltonnen in der Vogelsbergstraße und „Am Bockzahl" in Brand. In beiden Fällen handelte es sich um gelbe Tonnen mit einem Fassungsvermögen von 240 Litern, die zur Entleerung auf den Gehwegen standen. Die Mülltonnen brannten samt Inhalt restlos aus und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. In beiden Fällen entstand ein Schaden von jeweils rund 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum die Mülltonnen in Brand gerieten, ist derzeit noch unklar.

Eier- und Wurstautomat beschädigt

Alsfeld – Unbekannte haben Donnerstagnacht (03.06.), zwischen 0.20 Uhr und 1 Uhr, einen Eier- und Wurstautomaten in der Schwabenröder Straße beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde die Tat von zwei Personen begangen, die mit einem Hund unterwegs waren. Sie stahlen aus den Fächern Eier und Wurstwaren im Wert von rund 30 Euro und entfernten sich auf der Schwabenröder Straße in Richtung Kreiskrankenhaus. Die Täter hinterließen circa 1.000 Euro Schaden.

Zigaretten gestohlen

Schotten – In einen Lebensmittelmarkt in der Straße „Märzwiese" wurde in der Nacht zu Freitag (04.06.), gegen 2.15 Uhr, eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen Zutritt zum Verkaufsraum, indem sie die Glasscheibe der Eingangstür einschlugen. An der Kasse brachen sie den Zigarettenständer auf und entwendeten gewaltsam Tabakware in bislang unbekannter Menge. Die zwei Männer waren bekleidet mit einem grauen und dunklen Kapuzenpullover. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Polizei stoppt 16-Jährigen ohne Fahrerlaubnis und augenscheinlich unter Drogeneinfluss – Kennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg

Polizei stoppt 16-Jährigen ohne Fahrerlaubnis und augenscheinlich unter Drogeneinfluss

Niederaula – Ein 16-Jähriger Rollerfahrer wurde in der Nacht zu Freitag (04.06.) nach einer kurzen Verfolgungsfahrt von einer Streife gestoppt: Der junge Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Die Polizisten wurden auf der Bundesstraße 454 in Niederaula auf ihn aufmerksam, da er mit seinem schwarzen Kleinkraftrad ohne Helm in Richtung Kleba unterwegs war. Als die Beamten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten, schaltete dieser das Licht seines Fahrzeugs aus und bog in die Straße „Roten Rain“ ab. Ohne Beleuchtung und mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete der 16-jährige Roller-Fahrer vor der Streife, bis diese ihn an der Kreuzung „Am Hugnerberg“ stoppen konnte. Der 16-Jährige war nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs, sondern stand augenscheinlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen stellten die Beamten Reste von Marihuana sicher und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auch bei der technischen Kontrolle des Rollers wurden die Beamten fündig. Aufgrund technischer Manipulation übertraf der Roller seine zulässige Höchstgeschwindigkeit, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war.

Der 16-jährige muss sich unter anderem nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Kennzeichen gestohlen

Unbekannte fotografierten Pferde auf Koppel – Polizei bittet um Hinweise von verdächtigen Wahrnehmungen

Fulda

Fulda – Zwischen Dienstag (01.06.) und Freitag (04.06.) kam es in den Gemeinden Kalbach, Ebersburg und Neuhof zu verdächtigen Vorfällen im Bereich von Pferdekoppeln.

Am Dienstagabend, gegen 17.15 Uhr, fiel einer Zeugin in Veitsteinbach ein vermutlich weißer Van mit zwei Insassen und ausländischem Kennzeichen auf. Eine der Personen habe Pferde auf einer Koppel fotografiert. Anschließend habe sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung entfernt.

Am Mittwochmorgen, gegen 08.45 Uhr, wurde eine Zeugin in der Gemeinde Ebersburg auf wahrscheinlich das gleiche Fahrzeug, einen weißen Kleintransporter, aufmerksam. Auch hier hätte eine Person Fotos von Pferden und der Koppel gefertigt. Die Zeugin beschreibt die Person wie folgt: männlich, sonnengebräunt, circa 185 cm groß, schlank, schwarze Haare, Oberlippenbart.

Am heutigen Morgen (04.06.), gegen 10:30 Uhr beobachtete eine Zeugin ebenfalls einen weißen Kleintransporter mit ausländischen Kennzeichen bei Pferdekoppeln im Bereich von Hattenhof. Die Zeugen teilte mit, dass die beiden Insassen auf den Koppeln stehende Pferde beobachten und fotografieren.

Aus welchem Grund sich die Personen in der Nähe von Pferdekoppeln aufhielten und dort Fotos fertigten, ist derzeit nicht bekannt. Pferdebesitzer werden gebeten, Verdächtige, die sich im Bereich von Stallungen oder Koppeln aufhalten, unverzüglich dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 zu melden.

Kostenlose Fahrradcodierung am Polizeipräsidium Osthessen

Fulda

Fulda – Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken oder die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Immer wieder werden Fahrräder zur leichten Beute von Dieben, welche oftmals in Sekundenschnelle ein Schloss, zum Beispiel mit einem Bolzenschneider, knacken. Manchmal reicht aber auch schon ein unbeobachteter Moment aus und die Täter fahren mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davon.

Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet das Polizeipräsidium Osthessen kostenlose Fahrradcodierungen an. Dabei werden individuelle Nummern in die Rahmen der Räder eingraviert.

Die nächste Aktion findet am Donnerstag, 10.06.2021, in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Polizeipräsidiums, statt. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt am Dienstag, 8. Juni von 10 Uhr bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0661/105 – 2006.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar Tipps, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der Drahtesel nicht in fremde Hände gerät: Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser und schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an. Sichern Sie dabei immer Vorder- und Hinterrad. Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf und lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Für die Teilnahme an der Fahrradcodierung sind bestimmte Hygienemaßnahmen zu beachten. Erforderlich sind eine Anmeldung im Vorfeld, das Tragen einer medizinischen Maske zu dem Termin und ein negatives Testergebnis, nicht älter als 24 Stunden.

Radfahrer übersehen – leicht verletzt

Fulda

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Fulda auf der Petersberger Straße in Höhe der Einmündung Baugulfstraße. Eine 64-jährige Frau aus Fulda wollte von der Petersberger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend mit ihrem Pkw Skoda nach links in die Baugulfstraße einbiegen. Der stadteinwärts fließende Verkehr war wegen hohen Verkehrsaufkommens in Stocken geraten und man ließ eine Lücke, um der Frau das Abbiegen zu ermöglichen. Beim Abbiegen übersah sie dann aber einen entgegenkommenden 20-jährigen Radfahrer, der auf dem Radschutzstreifen rechts an den wartenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1200,-EUR geschätzt.

PKW-Führer ohne Führerschein und Zulassung, aber mit falschen Kennzeichen und Drogen im Blut unterwegs

Fulda

Am Donnerstag, den 03. Juni 2021, gegen 11:30 Uhr, wurde eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg in der Fuldaer Stadtmitte auf einen alten VW Polo aufmerksam, bei welchem die Rückleuchten stark abgedunkelt waren. Bei einer anschließenden Kontrolle des PKW stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug keine gültige Zulassung hat. Im Fahrzeug befanden sich der 37-jähriger PKW-Führer sowie sein 46-jähriger Beifahrer, beide aus dem Landkreis Fulda und der Polizei bereits bestens wegen diverser Straftaten bekannt. Die am Fahrzeug montierten Kennzeichenschilder waren schon lange außer Betrieb. Die darauf befindlichen HU- und Zulassungsstempel waren gefälscht. Der PKW-Führer hatte keinen Führerschein und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen den PKW-Führer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Er wurde vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld

Zwei Fälle von Unfallflucht

Bad Hersfeld / Heringen

Bad Hersfeld – Lkw streift Lichtsignalanlage und flüchtet

Am Dienstagnachmittag, den 01.06.2021, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Führer einer Sattelzugmaschine die Homberger Straße in Bad Hersfeld stadteinwärts und streifte beim Linksabiegen in die Wehneberger Straße mit dem Auflieger die dort befindliche Lichtsignalanlage am rechten Fahrbahnrand. An der Ampel entstand Sachschaden in Höhe von 700,- Euro. Bei dem Sattelzug handelte es sich vermutlich um ein Fahrzeug aus Polen, der Auflieger habe eine blaue Plane mit der Aufschrift „Galaxy Transport“ gehabt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Heringen – Verkehrsunfallflucht an geparktem Pkw

Der grüne Pkw Subaru Legacy eines Heringers war in der Zeit von Dienstag, 01.06.2021, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 02.06.2021, 09.20 Uhr in der Unteren Goethestraße in Heringen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Aussenspiegel seines Subaru vermutlich im Vorbeifahren beschädigt hatte und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verließ. Am Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 100,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Sechs Unfälle mit vier Verletzten

Vogelsbergkreis

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten (P) Am 29. Mai gegen 18:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad der Marke Suzuki, Modell Bandit 1200 die Landesstraße von Götzen herkommend in Richtung „Poppenstruth“. Im Bereich einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 66-jährige und seine 38-jährige Mitfahrerin über die Schutzplanke geschleudert und blieben auf der angrenzenden Wiese liegen. Der 54-jährige wurde in das Krankenhaus nach Schotten eingeliefert. Die 38-jährige Mitfahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Marburg geflogen. Es entstand Sachschaden von 3.000 EUR.

Geparktes Fahrzeug gestreift

Schotten (P) Am 29. Mai gegen 19:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kleintransporter den Kuhweg in Richtung Laubacher Straße. Der 35-jährige wollte nach links auf den Parkplatz der Gesamtschule einbiegen. Durch die Länge seines Fahrzeuges und die enge Fahrbahnverhältnisse, streifte der Kleintransporter die vordere Stoßstange und den rechten Scheinwerfer des Mercedes AMG, eines 41-jährigen Pkw-Fahrers, welcher am linken Fahrbahnrand in Höhe der Einfahrt zur dortigen Turnhalle geparkt war. Es entstand Sachschaden von insgesamt 6.000 EUR.

Junge mit Fahrrad gestürzt

Schlitz (P) Am 30. Mai gegen 10:30 Uhr befuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Radweg von Hartershausen nach Üllershausen. Plötzlich verlor der Junge die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht am Kopf. Er wurde vorsorglich in die Kinderklinik nach Fulda eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Auffahrunfall

Rudingshain (P) Am 27. Mai gegen 07:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Karl-Theobald-Straße in Richtung Schulstraße und wollte nach links in Richtung Hoherodskopf abbiegen. Beim Abbiegevorgang musste der 50-jährige weit nach rechts ausscheren. Hierdurch geriet der Auflieger über die Fahrbahn hinaus und stieß gegen den Audi A4 einer 55-jährigen, welcher auf dem Grundstück der Hausnummer 17a geparkt war. Es entstand Sachschaden von 2.700 EUR

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach (P) Am 31. Mai gegen 08:15 Uhr befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fiat Seicento die Landesstraße von Dirlammen nach Lauterbach. Verkehrsbedingt musste die 47-jährige ihr Fahrzeug vor der Einfahrt in den Verkehrskreisel am Knöppsack bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 51-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies und bremste seinen Renault Van ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem VW Touareg hinter dem Renault befand, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen den Fiat geschoben. Bei dem Unfall blieben alle Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 13.000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Wallenrod (P) Am 01. Juni gegen 12:45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Betonmischer die Landesstraße vom Holzwerk herkommend in Richtung Wallenrod. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam ihm ein Lkw mit Auflieger entgegen, welcher sich weit über der Fahrbahnmitte befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 33-jährige seinen Betonmischer stark ab und versuchte noch etwas nach rechts auszuweichen. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Bankette. Durch seine Ladung, geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und kam dann im Straßengraben auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der Unfallverursacher kam zu Fuß zu dem 33-gelaufen und half ihm aus seinem Fahrzeug. Er entfernte sich jedoch anschließend, ohne das ein Austausch der Personalien stattgefunden hätte. Nach Aussage des 33-jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen ausländischen Lkw mit Auflieger und grauer Plane handeln. Der Unfallverursacher war der deutschen Sprache nicht mächtig. Bei dem Unfall verletzte sich der 33-jährige leicht. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.06641-9710. Am Betonmischer entstand Sachschaden von 10.000 EUR.

Drei Fälle von Unfallflucht, eine Vorfahrtsverletzung

Bad Hersfeld / Haunetal

Bad Hersfeld – Am Mittwoch, 02.06.2021, 06:00 Uhr, befuhr ein 60jähriger Lkw-Fahrer aus Spangenberg die Schlosserstraße aus Richtung Wippershainer Straße kommend in Richtung Petersberger Straße. Eine 23jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld befuhr die Petersberger Straße aus Richtung Petersberg kommend in Richtung Hohe Luft. In Höhe der Kreuzung Petersberger Straße/Schlosserstraße missachtete sie die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Sparkassengebäude beschädigt – Zeugen gesucht

Mittelkalbach

Am Montag, den 31.05.2021 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde das Gebäude der Sparkasse in Mittelkalbach vermutlich durch einen bislang unbekannten Pkw beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen wenden sich bitte an den Polizeiposten Neuhof unter 06655/96880.