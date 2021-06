Speyer: Frühschoppen mit CHEESECAKE am 20. Juni 2021

Speyer – Allesamt wahrlich keine Unbekannten der hiesigen Jazz-Szene und weit darüber hinaus aktiv, werfen die vier Vollblutmusiker mit diesem Projekt alle Ärmel aus den Assen ihrer verschiedensten Kollaborationen auf das sonntägliche Musikbuffet. Im Zentrum steht dabei der Jazz in seinen mannigfaltigen Ausprägungen von Swing bis Groove, an den Rändern franst es mitunter auch mal gerne saftig in Richtung Mozart, Monk oder Dehn aus.

Erlebnis-Jazz feinster Güte ist garantiert.

Und jetzt alle: Tschieeskääig!

Lömsch Lehmann – Saxophon&Klarinette

Dr. Beutelspacher – Gitarre

TC Debus – Kontrabass

Hering Cerin – Schlagzeug

20.06.2021

10 Uhr morgens

15 € Eintritt

Nur Vorverkauf

Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Auflagen, bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung und ihr bekommt das Geld zurück.