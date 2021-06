Gießen (ots) – Ein 26-jähriger Asylbewerber aus Algerien wurde am Donnerstagmorgen 03.06.2021 auf frischer Tat ertappt. Der Mann hatte gerade versucht in der Grünberger Straße einen PKW aufzubrechen. Wenige Minuten zuvor gab es Hinweise auf mehrere aufgebrochene PKW in der Kapellenstraße und im Ernst-Toller-Weg. Die Fahndung führte dann zur Festnahme des Algeriers in der Grünberger Straße.

Offenbar hatte der Asylbewerber, bei dem die Beamten ein Messer fanden und sicherstellten, an den Fahrzeugen einen Schaden von über 1.000 Euro angerichtet. Sachen wurden nicht entwendet.

Bereits bei der Festnahme versuchte der 26-Jährige einen Wachpolizisten zu treten und mit Kopfstößen zu verletzen. Auch im Bereich des Gewahrsams zeigte sich der polizeibekannte Algerier äußerst aggressiv. Er versuchte mehrfach, die Beamten zu verletzen und bespuckte sie. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

