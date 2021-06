Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Donnerstag 03.06.2021 gegen 18.10 Uhr, waren zwei Frauen (20 und 25 Jahre) sowie zwei Männer (19 und 21 Jahre) in der Klappergasse zu Fuß unterwegs in Richtung Kleine Rittergasse. Vor der Außengastronomie einer dortigen Gaststätte kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit mehreren Personen, die schließlich handgreiflich wurde. Dabei kamen Holzlatten, Pfefferspray und Messer zum Einsatz.

Letztlich trug eine 38-jährige Frau mehrere Schnittverletzungen davon, eine 42-jährige Frau erhielt einen Tritt in den Bauch und ein 44-jähriger Mann wies eine Schnittverletzung am Oberkörper auf. Die Eingangs erwähnten 4 Personen konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

