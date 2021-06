Biedenkopf-Oberstadt (ots) – Wohl in der Nacht von Sonntag 30.05.2021 auf Montag 31.05.2021 sind in der engen Biedenkopfer Oberstadt mehrere Häuser beschädigt worden. Aufgrund der Spurenlage hatte sich ein breiter LKW durch die enge Mittel- und Hintergasse gequetscht. Dabei blieb der LKW an einigen Gebäuden hängen.

Dies kümmerte den Fahrzeuglenker offenkundig nicht sonderlich. Er hinterließ Schäden in Höhe mehrere Tausend Euro. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bitte um Hinweise möglicher Zeugen unter 06461/92950.

