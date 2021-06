Mit blauer Farbe besprühtes Fahrzeug (siehe Foto)

Germersheim (ots) – Ein bisher unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 03.06.2021 ein in der Waldstraße in Germersheim geparktes Fahrzeug. Der Sprayer hatte offensichtlich nur wenig Talent und zog mit der blauen Farbe wilde Linien rund um das Auto.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Rowdyhafte Fahrweise mit Gefährdung

Kandel (ots) – Am Mittwoch 02.06.2021 um 15:37 Uhr kam es auf der L554 bei Kandel-Süd im dortigen Kurvenbereich zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Der gefährdete PKW Fahrer musste aufgrund eines entgegenkommenden PKWs, welcher zuvor verbotswidrig überholte, nach rechts in den Straßengraben ausweichen um eine Kollision mit diesem zu vermeiden. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem entgegenkommenden PKW um ein weißes Cabriolet der Marke Mercedes Benz handelt.

Wer Hinweise zu dem Verkehrsvorgang oder zu dem Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Bellheim (ots) – Am Mittwochabend 02.06.21 konnte in Bellheim ein alkoholisierter Autofahrer durch die Polizeibeamten aus dem Verkehr gezogen werden. Der 56-Jährige Bellheimer gab während der Verkehrskontrolle an, einige Stunden zuvor drei Schorle getrunken zu haben und auch nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,14 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss auf E Scooter

Germersheim (ots) – Ein 34-Jähriger aus Germersheim ist am Montagabend 31.05.2021 unter Drogeneinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Mann wurde gegen 21 Uhr von einer Polizeistreife in der Josef-Probst-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Hördt (ots) – Am Montagmorgen 31.05.2021 befuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin die Stoppelgasse in Hördt. Der vor ihr fahrende Fahrer eines Transporters musste verkehrsbedingt anhalten und fuhr dann wenige Meter rückwärts. Dabei übersah er die Radfahrerin, wodurch es zur Kollision kam uns sie vom Fahrrad fiel.

Der Fahrer entschuldigte sich bei der leicht verletzten Frau, fuhr dann aber davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Die Fahrradfahrerin hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt, wodurch die verständigte Polizei schnell den geflüchteten Fahrer ausfindig machen konnte.

Bei der Kontrolle wurde dann auch der Grund dafür bekannt. Er war nämlich nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt nun neben einer “Unfallflucht” auch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.