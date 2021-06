Schrotthaufen in leerstehender Hütte in Brand gesteckt

Edenkoben (ots) – Am Donnerstagmittag 03.06.2021 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einer leerstehenden Hütte in der Staatsstraße in Edenkoben. Dort wurde durch eine bisher unbekannte Person ein Müllhaufen in der Hütte angezündet.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr Edenkoben rechtzeitig gelöscht werden, sodass ein Vollbrand der Hütte verhindert werden konnte. Eine Gefahr für Personen bestand zu keiner Zeit. Hinweise der Bevölkerung werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben entgegengenommen.

Brandmeldeanlage durch Kabelbrand ausgelöst

Sankt Martin (ots) – Am späten Nachmittag des 03.06.2021 wurden Mitarbeiter eins Hotels in der Oberst-Barret-Straße in Sankt Martin durch die Brandmeldeanlage auf eine Rauchentwicklung im Keller Aufmerksam gemacht. Dort konnte nach Begutachtung der Freiwilligen Feuerwehren Maikammer und Sankt Martin ein Kabelbrand im Keller festgestellt werden. Alle Hotelgäste befanden sich bereits außerhalb des Hotels.

Der Kabelbrand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden oder Objektschaden. Offensichtlich wurde der Kabelbrand durch einen technischen Defekt ausgelöst. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.