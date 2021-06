Badesaison eröffnet – Handgreiflichkeiten und Diebstahl

Speyer (ots) – 02.06.2021, 17:45 Uhr und 02.06.2021, 19:00 Uhr-19:30 Uhr – Zwischen einem 50jährigen und einem 69jährigen Mann kam es am FFK Bereich des Binsfeldes in Speyer zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf der lautstarken Diskussion schubste der 69jährigen den 50jährigen, dadurch stürzte dieser eine Böschung hinunter. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen im Mundbereich, am Unterarm und am Bein.

Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Da sich der 50jährigen auch im Beisein der Beamten nicht beruhigte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen.

Am nahegelegenen Sandstrand des Binsfeldes wurde einem 24jährigen Mann aus Speyer während seines dortigen Aufenthaltes seine mitgeführte Umhängetasche entwendet als dieser kurz abgelenkt war. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Wertsachen niemals unbeobachtet zu lassen bzw. nicht notwendige Sachen beim Strandbesuch zu Hause zu lassen.

Impfzentrum mit Farbe beschmiert

Speyer (ots) – Unbekannte Täter besprühten mit blauer Farbe mehrere Zaunelemente des Impfzentrums der Stadthalle, auch im Nahbereich stehende Gegenstände wie Mülleimer und Fahrräder wurde durch die Farbe beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in einem höheren dreistelligen Bereich. Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen rund um die Stadthalle vorwiegend im dahinterliegenden Park wahrnahmen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Speyer zu melden

In zwei Fällen Betriebserlaubnis erloschen

Speyer (ots) – Fahrzeuge mit technischen Veränderungen standen am Montag 31.05.2021 zwischen 10:00-14:00 Uhr im Fokus der Polizei. Insgesamt konnten 10 PKW und 2 Motorräder durch eine Polizeistreife kontrolliert werden.

In zwei Fällen war durch technische Veränderungen an den Fahrzeugen, die unter anderem an den Rädern vorgenommen wurden, jeweils die Betriebserlaubnis erloschen. Den 24 und 32 Jahre alten BMW-Fahren, die in der Geibstraße und in der Siemensstraße unterwegs waren, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Radfahrerin verletzt

Speyer (ots) – Bei einem Unfall verletzt worden ist am Montag 31.05.2021 um 11:41 Uhr eine 71-jährige Radfahrerin, die den Radweg der Auestraße in Richtung

Franz-Kirrmeier-Straße befuhr.

Hierbei wurde sie von einem nach links abbiegenden 79-jährigen PKW-Fahrer übersehen, der auf den Parkplatz eines Supermarktes fahren wollte.Die Frau kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.