Landau: Die Polizei-News

Ohne Helm und ohne Licht fährt man Nachts besser nicht

Landau (ots) – Am Mittwoch 02.06.2021 gegen 21:40 Uhr kam es in der Königstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39-jährigen Radfahrerin und einem 33-jährigen Autofahrer. Der Mann fuhr mit seinem Audi vom Fahrbahnrand an und übersah hierbei die von hinten nahende Radfahrerin, welche kein Licht an ihrem Zweirad hatte.

Die Frau zog sich glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu. Vermutlich aufgrund dessen, dass sie keinen Helm trug, hatte sie auch im Gesicht eine leichte Schürfwunde und die Brille ging zu Bruch.

Gegen Grundstückmauer gefahren und geflüchtet

Landau (ots) – Am Montagnachmittag 31.05.2021 um 15:40 Uhr streifte ein LKW-Fahrer in der Friesenstraße in Landau beim Vorbeifahren eine Grundstücksmauer. Der Fahrer hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein blau lackiertes Baustellenfahrzeug mit Kaiserslauterer-Zulassung (KL) und der Aufschrift “Otterberg” gehandelt haben. Hinweise auf das Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Landau entgegen.

Bekifft mit E-Roller unterwegs

Landau (ots) – Bei der Kontrolle eines 19-jährigen E-Roller- Fahrers am Montagmorgen 31.05.2021 gegen 10:30 Uhr im Horstring konnten gleich zwei Verstöße festgestellt werden. Der E-Scooter hatte kein gültiges Versicherungskennzeichen, zusätzlich ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss steht.

Da der E-Roller-Fahrer bereits gleichgelagert polizeilich Erscheinung getreten ist, wurde der Roller mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Zeugen von Unfallfluchten gesucht

Landau (ots) – Ebenfalls im Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug beschädigt hat am Mittwoch gegen 14 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Immelmannstraße in Landau. Das parkende Fahrzeug war in diesem Fall ein weißer Ford Transit.

Herxheim (ots) – Bereits am Dienstag gegen 18:15h beschädigte ein vermutlich blauer Pkw im Vorbeifahren ein schwarzes, am Fahrbahnrand geparktes Auto in der Unteren Hauptstraße in Herxheim.

Bornheim (ots) – Vor dem Einmündungsbereich des Hornbach-Baumarktes kam es am Mittwoch, 18:20h zu einem Auffahrunfall. Aufgrund des geringen Schadens am vorausfahrenden, schwarzen Opel Corsa scheint es möglich, dass der/die Auffahrende den Anstoß mit seinem/ihrem grünen Mini nicht bemerkt und deshalb die Fahrt fortgesetzt hat.

Die Polizeiinspektion Landau bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen.