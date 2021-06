Kontrollen alkoholisierter Fahrzeugführer

Lambsheim (ots) – In der Nacht zu Donnerstag 03.06.2021 wurden mehrere vom Lambsheimer Weiher abreisende Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden zwei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei einer 35-jährigen Fahrzeugführerin einen Wert von

0,42 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Frau als Carlsberg untersagt.

Bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer ergab der Atemalkoholtest einen Wert von

0,75 Promille. Gegen den Mann aus Ludwigshafen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gemäß dem Bußgeldkatalog kommt auf den 21-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu.

Sachbeschädigung an Pkw

Heßheim (ots) – Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen 02.06.2021 wurde ein in der Riedstraße in Heßheim abgestellter Pkw, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands, zerkratz. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl von Katalysatoren

Mutterstadt (ots) Zwischen dem 29.05. und dem 31.05.2021 haben bislang unbekannte Täter den Katalysator von einem im Medardusring abgestellten Fahrzeug ausgebaut und entwendet. Vermutlich der oder dieselben Täter haben auch versucht, den Katalysator aus einem im Pfalzring geparkten Pkw auszubauen. Aus bisher unbekannten Gründen ist das nicht gelungen.

Einbruch in Rohbau

Bobenheim-Roxheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am 31.05.2021 in der Zeit von 18.15-20.30 Uhr, in einen Rohbau in der Adolf-Merz-Straße ein. Hierzu schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und konnten so die Tür öffnen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden bei dem Einbruch eine Bohrmaschine und eine Motorkettensäge entwendet. Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt.

Unfallverursacher flüchtet

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 02.06.21, gg. 12.00 Uhr wurde ein in der Holzgasse am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug, ein roter Hyundai, entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Hinweise zu dem Täter oder der Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am 31.05.2021, gegen 10.15 Uhr, den linken Außenspiegel eines im Raiffeisenring, Höhe Hausnummer 9, abgestellten VW Polo und flüchtete sodann vom Unfallort. Bei dem Verursacher soll es sich um einen 8 bis 10 Jahre alten Jungen handeln, etwa 160 cm groß. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

