Schwerer Raub zwischen Jugendlichen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Mittwochabend 02.06.2021 kam es gegen 20:30 Uhr zu einem schweren Raub zwischen 11 Beteiligten an der Straßenbahnendhaltestelle in Ludwigshafen-Rheingönheim. Nach einem vorausgegangenen Streitgespräch zwischen einem 18-Jährigen Mannheimer und einem 15-Jährigen Ludwigshafener kam es aufgrund einer Halskette zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Daran beteiligten sich die 7 jugendlichen Begleiter des Ludwigshafeners, die den 18-Jährigen Mannheimer mit Schlägen und Tritten im Gesicht verletzten und anschließend vom Tatort flüchteten.

Alle 8 Tatverdächtigen konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Beamten der PI Ludwigshafen 1 aufgegriffen werden. Da bei der Auseinandersetzung die Halskette des verletzten 18-Jährigen Mannheimers entwendet wurde, wurde gegen alle 8 Beschuldigten ein Strafverfahren wegen schweren Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Widerstand in der Lagerhausstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 31.05.2021 gegen 22.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Lagerhausstraße eine 39-jährige Autofahrerin aufgrund ihrer Fahrweise. Während der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest scheiterte jedoch an der Mitwirkung der Frau.

Als die Polizeibeamten ihr deshalb die Weiterfahrt verboten und erklärten, dass ihr eine Blutprobe entnommen werden müsste, beleidigte sie die Beamten und schlug in Richtung des Kopfes eines Beamten. Der Schlag wurde abgewehrt und die 39-Jährige wurde zu Boden gebracht und fixiert. Daraufhin begann sie eine Hass- und Beleidigungstirade gegenüber den Beamten und sie versuchte durch Tritte die Fixierung zu verhindern. Sie wurde mit auf die Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam.

Dort trat sie weiterhin immer wieder gegen die Tür. Als zwei Polizeibeamtinnen sie in der Gewahrsamszelle durchsuchen wollten, trat sie ihnen zwischen die Beine. Bei der anschließenden Blutprobe trat sie wiederum die Beamten, schrie herum und beleidigte die Beamten auf das Übelste. Die 39-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstand und Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Drogenfund bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Mittwochabend 02.06.2021 kam es an der Lichtzeichenanlage in der Heinigstraße, Ecke Bahnhofstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 24-Jährigen Pkw-Fahrer und einem 28-jährigen Fahrradfahrer. Beide Verkehrsunfallbeteiligten kommen aus dem Stadtgebiet Ludwigshafen.

Die Kollision, bei welcher sich der Fahrradfahrer leicht verletzte, entstand durch das Missachten des für den Fahrradfahrer anzeigenden Rotlichts an der für ihn geltenden Fußgängerampel. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 24-Jährigen Pkw-Fahrer aus Ludwigshafen festgestellt werden.

Da der Konsum von Cannabis von ihm eingeräumt wurde und in seinem Pkw Drogen aufgefunden werden konnten, wurde ihm auf der Dienstelle zum Zwecke des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Gegen den unfallverursachenden Fahrradfahrer wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Mittwoch 02.06.2021 zwischen 08:00-17:10 Uhr, wurde ein schwarzer PKW Peugeot auf Höhe des Anwesens Geibelstraße 50 beschädigt. Der unbekannte Schadensverursacher dürfte das linksseitige Heck des PKW beim Ein- oder Ausparken touchiert und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrers bzw. Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Mittwoch 02.06.2021 gegen 11:46 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW die Leuschnerstraße in Fahrtrichtung Goerdelerplatz und beabsichtigte an der entsprechenden Einmündung nach links in die Karl-Müller-Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden PKW, welche die Leuschnerstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr.

Bei der sich anschließenden Kollision wurden die Airbags des entgegenkommenden Fahrzeugs ausgelöst und der 54jährige Fahrer leicht verletzt. Neben der zugrundeliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit wird nun gegen den 25jährigen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Unfall auf B 44

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 31.05.2021 gegen 19.10 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Motorrad hinter einer 18-jährigen Autofahrerin auf dem linken Fahrstreifen der B44 in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen der Ab- und Auffahrt Bruchwiesenstraße im dortigen Tempo 70 Bereich, wurde zu diesem Zeitpunkt eine mobile Messstelle von der Stadt Ludwigshafen betrieben.

Als die Autos vor der 18-Jährigen ihre Geschwindigkeit verlangsamten, bremste auch die 18-Jährige ab. Obwohl der 36-Jährige daraufhin eine Vollbremsung einleitete, fuhr er auf das Auto der 18-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß fiel sowohl er als auch sein 29-jähriger Sozius vom Motorrad. Beide verletzten sich dabei leicht.

In der Zeit der Unfallaufnahme wurde die linke Spur abgesichert und gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.800 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Haustür

Ludwigshafen-West (ots) – Am Mittwoch 02.06.2021 zwischen 13:00-13:25 Uhr, wurde in der Burgundenstraße ein Glaseinsatz einer Haustür durch unbekannte Täter beschädigt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.