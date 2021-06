Neustadt: Sommernacht Träume 2021 des Theaters in der Kurve

Neustadt an der Weinstraße – Nun ist es bald so weit – in der Vorbereitung ähnlich wie Weihnachten und ein hoffentlich schönes Erwachen aus dem Winterschlaf (der ja auch vom Wetter noch so nachhaltig begleitet wurde).

Das Programm für die „Sommernacht Träume“ im Weingut Schäffer in Hambach sowie Sonntags im Theater in der Kurve steht, wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit vielen Kollegen aus der Region und aus dem Verband Freier Professioneller Theater (Laprofth).

So wird zum Beispiel die „Dornerei“ gastieren, das L´Una Theater und alte Freunde wie das Improtheater „Stupid Lovers“.

Produktionen aus den Reihen des „Theater in der Kurve“ wechseln sich ab mit Gasttheatern wie das „Theater Alte Werkstatt Frankenthal“ und das „Zimmertheater Speyer“.

Der Wunsch war, die so lang nicht gesehenen Gefährten (in Freud wie in Leid) wiedersehen zu können und ihnen Auftritte zu ermöglichen, so ist die Auswahl sehr vielfältig ausgefallen.

(s. auch www.theaterinderkurve.de)

Förderprogramme von Land (MWWK) und Bund (Neustart Kultur) ermöglichen es auch vor kleinerem Publikum zu spielen (Sonntagsvorstellungen im Theater in der Kurve).

Aber noch ist nicht alles ganz so einfach… die Bühne ist überdacht und das Publikum sitzt unter freiem Himmel, zusätzlich müssen die Inzidenzzahlen stimmen.

Sollte eine Veranstaltung abgesagt werden müssen, gibt es keine Nachholtermine. Es ist also Theaterroulette bei vollem Einsatz.

Die Zuschauer haben die Möglichkeit, ab Dienstag, 8. Juni 2021, bei der Buchhandlung Quodlibet in Neustadt sich ihren Platz mit einer Reservierungskarte für 2,- Euro zu sichern (kontakt@quodlibet.de). Mit dieser erhalten sie an der Abendkasse die Eintrittskarte, die bezahlte Reservierungsgebühr wird vom angegebenen Eintrittspreis abgezogen.

Da die Bestuhlung voraussichtlich weiterhin nach Haushalten und mit Abstand gestellt werden muss, werden die Plätze nach der Reihenfolge der verkauften Reservierungen vergeben.

Es besteht die Möglichkeit, sich an den Veranstaltungsabenden im Weingut Schäffer rundum zu versorgen! Auf der Rückseite der Reservierungskarte kommt der Gast direkt auf die Speisekarte des „Café Süßholz“ im Weingut Schäffer und kann sich eine Tisch vor der Veranstaltung reservieren oder auch eine Picknickbox für die Pause vorbestellen.

Kindertheater und kleinere Salon-Formate, die für den Innenraum konzipiert sind, finden Sonntags im Theater in der Kurve statt (Versorgung dann über Theater in der Kurve).

Die ersten drei Veranstaltungen finden am 25.,26. und 27.06.2021 statt. Bis inklusive 2. August sind jedes Wochenende drei verschiedene Veranstaltungen geplant. Freitags und Samstags im Schäfferschen Garten (außer Betty Sue, die spielt Freitags in der Kurve) und Sonntags im Theater in der Kurve.

„Mut meets Märchen“ – L‘Una Theater

Freitag, 25. Juni 2021 um 20 Uhr im Garten Weingut Schäffer

Eine kühne Bühnenshow durch die Welt von Narr und Held mit Schauspiel und Musik

„Ein Pfund Mut ist mehr wert als eine Tonne Glück!“ Das mehrfach preisgekrönte L’una Theater geht dieser Behauptung mit einem spritzig-witzigen Theaterabend auf den Grund.

Was haben der scharfzüngige Schalk und die taffe Titanin so Besonderes an sich? Dass sie frei von Angst sind ist jedenfalls eine Mär. Die Schauspielerin Gabi Mohr knöpft sich mit enormer Spiellust und Ausdruckskraft schlaue Fabeln, spannende Sagen und gewitzte Narrengeschichten vor und zaubert daraus ein prickelndes Theatererlebnis. Der Musiker Gieselbert Hoffmann sorgt dabei mit einer Reihe außergewöhnlicher Instrumente für Groove, Akzent und Atmosphäre. Hier kommen Kopf, Herz und Zwerchfell gleichermaßen in Wallung. www.luna-theater.de

Eintritt: 18,-€

Reservierung unter kontakt@quodlibet.de

Infos unter Theater in der Kurve: 06321/2147

DON CAMILLO UND PEPPONE

Ein Handpuppensolo mit mediterranem Flair – für Erwachsene

Samstag, 26. Juni 2021 um 20 Uhr im Garten Weingut Schäffer

Berühmt sin die Geschichten des italienischen Antors Giovanni Guareschi. Dabei verhalten sich der Hochwürden Don Camillo und sein „Erzfreund“ Peppone, der Ortsbürgermeister, wie Engelchen und Teufelchen. Das Stück spielt hier in Pulcinella, dem „Kuba Italiens“, diesem ganz besonderen Örtchen zwischen Himmel und Hölle. Im Jahr 208 feierten die beiden Helden ihre Widerauferstehung im Handpuppenkasten der Dornerei und erleben dort bekannte und unbekannte Abenteuer im Kuhstall, in Wahlkabine und auf der Jagd.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren Spielform: Puppenspiel im Handpuppenkasten und Schauspiel auf der Vorbühne Autor/in: Theaterstück nach dem Roman „Mondo Piccolo – Don Camillo“ von Giovannino Guareschi von Gerold Theobald. Für das Puppentheater eingerichtet von Tristan Vogt und Markus Dorner

Regie: Tristan Vogt

Spieler: Markus Dorner

Ausstattung: Ralf Wagner

Aufführungsrechte: Ahn und Simrock, Bühnenverlag

Eintritt: 18,- Euro

Reservierung unter kontakt@quodlibet.de

Infos unter Theater in der Kurve: 06321/2147

„Alice“ – ein Livehörspiel von und mit Leni Bohrmann

(Sonntag, 27. Juni 2021 um 20 Uhr, als „Halbopenair“ im Theater in der Kurve mit offener Tür zum Hof)

Eine Stimme, eine Loop-Station und verschiedene Musikinstrumente – damit erzählt die Schauspielerin Leni Bohrmann die Geschichte von Alice, die dem weißen Kaninchen ins Wunderland folgt, völlig neu.

Mit Klängen, Geräuschen, Gesang und Musik werden skurrile Charaktere und phantastische Atmosphären zum Leben erweckt. Der Hutmacher lässt die Teetassen tanzen, die Wasserpfeife der blauen Raupe blubbert, das schrille Lachen der Herzkönigin klingelt in den Ohren, da ertönt leise ein Glockenspiel, als die Grinsekatze erscheint und wieder verschwindet. Alice sucht sich traumartig einen Weg durch diese bizarre Welt, die sie zu überwältigen droht, wenn sie sich nicht rechtzeitig an etwas sehr wichtiges erinnert…

Text, Inszenierung, Performance, Bühnenbild: Leni Bohrmann.

Frei nach den Büchern „Alice im Wunderland“ und „Alice hinter den Spiegeln“ von Lewis Carroll.

Gefördert durch das Projektstipendium „Im Fokus: 6 Punkte für die Kultur“, Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.

Eintritt: 18,-€

Reservierung unter kontakt@quodlibet.de

Infos unter Theater in der Kurve: 06321/2147