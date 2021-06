Maikammer: „Nacht, Mutter“ im Juni und Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Nach einer langen Wartezeit bekommt die Neustadter Schauspielgruppe e.V. das diesjährige „Winter“-Stück „Nacht, Mutter“

auf die – natürlich coronakonforme – Bühne.

Leider können nur sehr wenige Plätze angeboten werden, um den Mindestabstand zu gewährleisten.

Auf der Homepage finden sie alle Daten und den Inhalt des Stücks.

Jessie ist Ende 30 und leidet an Epilepsie und Depressionen. Sie wohnt mit ihrer Mutter zusammen und eröffnet ihr beim Sortieren der Wäsche, dass sie vorhat, sich am Ende des Tages umzubringen. Ihre Mutter hält dies zunächst für einen schlechten Scherz, erkennt dann aber schnell, wie ernst das Vorhaben ihrer Tochter ist. Sie versucht dann verzweifelt, Jessie umzustimmen. Nach und nach stellt sich heraus, dass Jessie ihren Suizid lange und bis ins Detail geplant hat. Die Mutter reagiert mit Wut, Verzweiflung und Sarkasmus, sie bittet, droht und fleht. In der folgenden Unterhaltung stellen sich die beiden Frauen den Untiefen ihres Zusammenlebens.

In einer Theaterkritik der New York Times wird „Nacht, Mutter“ als „…eines der bewegendsten und nachdenklichsten Stücke der letzten Jahre …“ bezeichnet.

„Nacht, Mutter“ erhielt u.a. den Pulitzer-Preis für Theater und vier Nominierungen für den Tony Award. Übersetzt in über 20 Sprachen, wurde das Stück ein weltweiter Erfolg und 1986 auch verfilmt.

„Das Stück wurde von Marsha Norman nur für Profitheater freigegeben. Wir sind stolz darauf, das erste deutschsprachige Amateurtheater zu sein, das „Nacht, Mutter“ aufführen darf.“

„Nacht, Mutter“

Von Marsha Norman

Regie: Matthias Ibelshäuser • Mit Sabine Zurmeyer und Nadine Ibelshäuser

Spieltermine: 19.06. | 20.06 | 25.06. | 02.07.2021

Spielort: Kulturhof 1590 Hartmannstraße 14 | 67487 Maikammer

Beginn 20 Uhr | Einlass 19:30 Uhr Eintritt Euro 15,- | ermäßigt Euro 12,-

Kartenreservierung nur per E-Mail unter nadine@ibelshaeuser.de

www.neustadter-schauspielgruppe.de