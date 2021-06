Mannheim: „Gewalt hat viele Gesichter“ – Broschüre gibt Übersicht über Hilfsangebote für Betroffene von Gewalt

Mannheim – Neben ganz neuen gesellschaftlichen Herausforderungen verschärft die Covid-19-Pandemie auch bestehende Problemlagen und macht diese sichtbarer. So melden die einschlägigen Fachstellen mit der Fortdauer der Pandemie einen Zuwachs an Gewalt, insbesondere im sozialen Nahraum.

Gewalt hat viele Gesichter – körperliche, psychische, sexualisierte, strukturelle, institutionelle oder auch digitale Gewalt gehören zur täglichen Erfahrung vieler Menschen in unserer Gesellschaft.

Um dem vor Ort entgegen zu wirken, hat eine Kooperation von Partnereinrichtungen des Mannheimer Bündnisses für ein Zusammenleben in Vielfalt die Broschüre „Gewalt hat viele Gesichter – Hilfsangebote in Mannheim“ veröffentlicht. Die Broschüre enthält einen Überblick über eine große Anzahl an Anlaufstellen in Mannheim, die Betroffene von Gewalt unterstützen, sowie präventive Angebote umsetzen.

Mit der Broschüre, gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Mannheim über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, möchten die Herausgeberinnen nicht nur Betroffenen das Auffinden geeigneter Hilfsangebote erleichtern, sondern auch die Gewaltthematik an sich stärker in das öffentliche Bewusstsein bringen, um die Achtsamkeit der gesamten Stadtgesellschaft gegenüber diesem leid- und auch schamvollen Alltagsphänomen zu stärken.

Die barrierefreie Broschüre ist abrufbar auf der Homepage des Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt unter www.einander-manifest.de.