Mannheim: Herzogenriedbad öffnet ab Samstag, 05. Juni 2021

Mannheim – Aufgrund eines Defekts in der Filteranlage wird das Herzogenriedbad anders als ursprünglich geplant erst am Samstag, 5. Juni 2021, öffnen. Drei Becken – Schwimmer-, Sprung-, und Nichtschwimmerbecken – werden den Besucherinnen und Besuchern dann zur Verfügung stehen, das Kinderplanschbecken muss jedoch weiterhin geschlossen bleiben. Der Fachbereich Sport und Freizeit arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Problems.

Nach der Auswinterung der Freibäder kann die Technik grundsätzlich erst angeschaltet werden, wenn alle vorbereitenden Arbeiten erledigt sind und das Becken wieder vollständig mit Wasser gefüllt ist. Dies erfolgt erst wenige Tage vor der geplanten Öffnung, weshalb eine frühzeitigere Erkennung des Defekts nicht möglich war.

Der Einlass wird nur mit Registrierung und Online-Ticket gewährt (www.schwimmen-mannheim.de). Eine Buchung für Samstag ist ab sofort möglich. Für den Freibadzugang ist ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis erforderlich. Im gesamten Freibadbereich inklusive des Eingangsbereichs besteht mit Ausnahme der Wasserfläche und der Liegenwiese Maskenpflicht.

Das Parkschwimmbad Rheinau und das Freibad Sandhofen öffnen wie geplant am Donnerstag, 3. Juni. Das Carl-Benz-Bad hat bereits geöffnet.