Rheinland-Pfalz: Grippeschutzimpfung in rheinland-pfälzischen Apotheken startet

Mainz / Eisenberg – Mit der Grippeschutzimpfung in rheinland-pfälzischen Apotheken bieten die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse und der Apothekerverband Rheinland-Pfalz e.V. (LAV) ihren Kundinnen und Kunden ein neues Versorgungsangebot an: Schnell und unbürokratisch können sich interessierte Versicherte mit Beginn der Grippesaison 2021/22, die üblicherweise Anfang Oktober beginnt, gegen die Grippe schützen. Die Möglichkeit zu diesem innovativen Modellvorhaben wurde im Rahmen des Masernschutzgesetzes durch den Gesetzgeber geschaffen. Die Vertragspartner verfolgen dabei das Ziel, die Durchimpfungsrate mittels Schaffung eines zusätzlichen, niedrigschwelligen Versorgungsangebotes zu erhöhen – parallel zu den weiterhin möglichen Impfungen in der Arztpraxis.

„Als regionale Gesundheitskasse freuen wir uns, mit einem erweiterten Versorgungsangebot für unsere Versicherten einen echten Mehrwert zu bieten: Unkompliziert, einfach und sicher wird die Impfung durch unsere Gesundheitspartner angeboten“, sagt Dr. Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse. „Zudem ist die Impfung für unsere Versicherten komplett kostenfrei. Es fallen weder Zuzahlungen an, noch müssen unsere Versicherten in Vorleistung treten. Es sind alle Kundinnen und Kunden umfasst, die das 18. Lebensjahr vollendet haben – ohne Auswahl von Risikogruppen oder Wohnort.“

„Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass mehr Menschen in Rheinland-Pfalz gegen Grippe geimpft werden. Apotheken sind niedrigschwellige Anlaufstellen für Millionen Menschen, die kompetente Gesundheitsberatung vor Ort suchen. Wir wollen ausprobieren, ob und wie das Ziel erreicht werden kann, über teilnehmende Apotheken mehr Menschen zu impfen. Ziel ist es, auch die Menschen zu erreichen, die nicht zum Arzt gehen, um sich impfen zu lassen. Wir fühlen uns ermutigt durch die Landesregierung, die sich im Landtag für ein Modellprojekt auch in Rheinland-Pfalz ausgesprochen hat“, erklärt Andreas Hott, Vorsitzender des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz (LAV).

Die Impfungen werden in den teilnehmenden Apotheken in Rheinland-Pfalz durchgeführt. Eine Liste der an dem Modellvorhaben teilnehmenden Apotheken kann mit Beginn der neuen Grippesaison auf der Homepage des LAV unter https://www.lav-rp.de/ eingesehen werden. Für die Impfung können interessierte AOK-Versicherte direkt die teilnehmende Apotheke aufsuchen. Ein vorheriger Besuch bei der Hausärztin oder dem Hausarzt oder ein Rezept sind nicht erforderlich.

In der Apotheke findet die Impfung grundsätzlich in einem separaten Raum statt. Weiterhin muss die Impfung durch eine(n) speziell geschulte(n) Apothekerin oder Apotheker durchgeführt werden. In der Apotheke wird zunächst ein Aufklärungsgespräch durchgeführt, in dessen Rahmen insbesondere das Vorliegen von Kontraindikationen oder besonderen Risikofaktoren (z.B. akute Infektion, Fieber, Schwangerschaft oder Gerinnungsstörungen) abgeklärt wird. Am Ende des Gesprächs muss durch die Versicherten eine Einwilligungserklärung sowie eine Datenschutzerklärung unterschrieben werden. Sofern keine Kontraindikationen oder Risikofaktoren vorliegen, wird die Impfung im Anschluss direkt durchgeführt, anderenfalls werden die Versicherten an die Hausärztin / den Hausarzt verwiesen. Auch wird das Modellprojekt durch einen Evaluationspartner nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Standards begleitet und ausgewertet.