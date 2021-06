Speyer: Keine Gefahr für Mensch und Tier durch Gespinstmotte

Speyer – Bei der Abteilung Stadtgrün sind mehrere Anfragen von Bürgern eingegangen, die sich um ein aktuell vornehmlich an Sträuchern auftretendes Schadbild sorgen und sich fragen, ob Gefahr für Mensch und Tier besteht.

Die Stadtverwaltung informiert, dass die eingesponnenen Gewächse von Gespinstmotten befallen sind, welche vornehmlich an Ziergehölzen wie Pfaffenhütchen, Schlehe und Kirschgewächsen auftreten. Auch bei Weiß- und Rotdorn kann ein meist jedoch schwächerer Gespinstmottenbefall vorkommen.

Der Gespinstmottenfalter bildet über den Pflanzenteilen markante weiß-silbrige Gespinste, in denen oft große Mengen an Larven leben. Die Fraßtätigkeit dieser Larven führt nicht selten zu kahlen Stellen am Strauch. Glücklicherweise werden die befallenen Gehölze dadurch nicht nachhaltig geschädigt. Sie treiben mit dem Johannistrieb um den 26. Juni wieder durch und sind dann wieder grün. Nachdem sich die Larven verpuppt haben, lösen sich die Gespinstfäden mit den nächsten Niederschlägen und Wind auf.

Oftmals wird die Gespinstmotte mit dem Eichenprozessionsspinner verwechselt. Während die Larven der Gespinstmotte bedenkenlos aufgesammelt oder weggeschnitten werden können, dürfen die Raupen und Nester des Eichenprozessionsspinners auf keinen Fall berührt werden. Deren Brennhaare können beim Menschen zu Juckreiz, Atembeschwerden oder sogar allergischen Schocks führen. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass im Gegensatz zu Gespinstmotten Eichenprozessionsspinner ausschließlich Eichenbäume befallen.

Die für Mensch und Tier harmlose Gespinstmotte wird von der Stadt Speyer nicht bekämpft.