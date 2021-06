Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Zweimal Fahren unter Alkoholeinfluss/Führerscheine einbehalten

Lambrecht/Pfalz (ots) – Am 02.06.2021 gegen 23:45 Uhr fiel den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neustadt/W. im Rahmen der Streifenfahrt ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgrund seiner äußerst auffälligen Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle am Ortseingang Lambrecht konnte bei dem 69-jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab daraufhin eine Alkoholisierung von nahezu zwei Promille. Bei der Verkehrskontrolle fällt den Polizeibeamten darüber hinaus ein weiteres, augenscheinlich zugehöriges Begleitfahrzeug auf, welches seine Geschwindigkeit auffällig verlangsamt und anschließend auf einem Parkplatz anhält. Da das Fahrverhalten des Fahrzeugs den Eindruck erweckt, als wollte der Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle umgehen, wurde das Fahrzeug durch eine weitere Streife der Polizei Neustadt/W. kontrolliert. Bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer aus dem Raum Karlsruhe konnte ebenfalls eine Alkoholisierung von nahezu 1,5 Promille festgestellt werden. Beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Forst: Betrunken mit eBike unterwegs

Forst bei Deidesheim (ots) – Am Donnerstag, am 03.06.2021 gegen 00:30 Uhr, fiel der Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch am Ortsrand von Forst/ Weinstraße ein schlangenlinienfahrendes eBike auf. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte der eBike-Fahrer über die Feldwege zu fliehen. Er konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei der 16-Jährige aus Bad Dürkheim deutlichst nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,70 Promille. Eine Blutprobe wurde in der Polizeiinspektion Haßloch entnommen, er wurde im Anschluss durch seine Erziehungsberechtigten abgeholt. Den 16-Jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem muss der junge Mann mit weiteren Maßnahmen durch die Führerscheinstelle rechnen.

Kallstadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kallstadt (ots) – Am 02.06.2021 kam es gegen 08:20 Uhr zu einer Verkehrskontrolle in Kallstadt. Kontrolliert wurde ein Pkw-Anhänger-Gespann. Grund der Verkehrskontrolle war die abgelaufene Hauptuntersuchung des Anhängers. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass das Gespann auf eine zGM von über 3,5t kam. Der 20-jährige Renault-Fahrer konnte jedoch nur einen Führerschein der Klasse B vorlegen. Auf Grund dessen wird gegen den 20-Jährigen nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bitte prüfen Sie vor Fahrtantritt mit einem Gespann sorgfältig, ob sie berechtigt sind, dieses zu führen. Dies kann einen Verstoß gegen §21StVG darstellen.

Haßloch: Unfall zwischen Radfahrerin und PKW

Haßloch (Pfalz) (ots) – In der Haßlocher Forstgasse ereignete sich am Mittwoch, den 02.06.2021 um 20:33 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Der 36-jährige PKW-Fahrer fuhr Richtung Rennbahnstraße, als plötzlich eine 12-jährige Radfahrerin unvermittelt aus einem Hof auf die Straße fuhr. Die Radfahrerin wurde leicht an Ellenbogen und Knie verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Diebstahl eines Mofarollers

Haßloch (Pfalz) (ots) – Ein auf dem Haßlocher Bahnhofsvorplatz abgestellter Mofaroller (schwarz, Hersteller Peugeot) wurde im Zeitraum von Dienstag, 01.06.2021 ca. 12 Uhr bis 15 Uhr des Folgetags entwendet. Eine Lenkersperre hinderte die Täter nicht. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen irgendwelche verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder per Mail pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Auto mutwillig zerkratzt

Haßloch (Pfalz) (ots) – Am Mittwoch, 02.06.2021, zwischen 15:45-16:05 Uhr wurde ein Auto, parkend vor einem Einkaufsmarkt in der Brandenburger Straße mutwillig zerkratzt. Am roten Fiat Cubo befand sich nach Einkauf ein langgezogener Kratzer an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen unter 06324-9330 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Ruppertsberg: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ruppertsberg bei Deidesheim (ots) – Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Haßloch führte am Mittwoch, 02.06.2021, gegen 10 Uhr in der Ruppertsberger Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein aus Bad Dürkheim kommender Fahrer eines Motorrollers nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 52-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Mann staunte nicht schlecht, als ihm auch noch die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden. Den Halter erwartet ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis.

