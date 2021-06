Pfalz: Erklärvideo über Sport & Hygiene für die pfälzischen Vereine und Verbände zum Download

Kaiserslautern – Endlich! Die Inzidenz-Zahlen in der Pfalz sinken und mit der jetzt aktuell 22. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist für die fast 500.000 Sportlerinnen und Sportler in der Pfalz wieder mehr Sport und Vereinsleben möglich. Im Zuge der schrittweisen Rückkehr zum sportlichen Alltag hat der Sportbund Pfalz jetzt ein Hygiene-Erklärvideo herausgegeben, das er seinen Vereinen und Fachverbänden zum Download und zur Veröffentlichung in den eigenen Online-Medien zur Verfügung stellt. Es erklärt grundlegende Hygienestandards und Verhaltensregeln.

„Disziplin im Einhalten von Regeln sind für uns Sportlerinnen und Sportler selbstverständlich – deshalb werden wir auch diesen Gegner gemeinsam besiegen.“ Mit dieser Botschaft endet das vier Minuten lange Erklärvideo im Zeichentrickstil, das auf grundlegende Hygienestandards und Verhaltensweisen in Zeiten von Corona hinweist. Insbesondere geht es um Hygienekonzepte und Verhalten in den sogenannten gedeckten Anlagen, wie Sport- oder Turnhallen. Angepfiffen wird das Video mit dem Hinweis, immer die aktuellen Regelungen für die Sportausübung der gültigen Verordnung zu beachten. Die 2.043 Mitgliedsvereine und 61 Fachverbände des Sportbundes können sich das Video einfach von der Homepage des pfälzischen Dachverbandes herunterladen und für die eigenen Online-Medien nutzen.

Digitale Kontakterfassung „Inscribe“

Hinsichtlich der digitalen und datenschutzsicheren Kontakterfassung über das Smartphone bietet der Sportbund Pfalz seinen Vereinen bereits seit längerem ein kostenfreies System an. „Kontakterfassung wird auch in den nächsten Wochen und Monaten für unsere Vereine ein wichtiges Modul sein, um das Vereinsleben am Laufen zu halten“, so Asmus Kaufmann, Marketing-Leiter des Sportbundes Pfalz. Die digitale Lösung des Sportbundes Pfalz heißt „Inscribe“, fungiert als Anwesenheitsliste und bietet den Vereinen im Infektionsfall die Möglichkeit, schnell und einfach potenzielle Kontaktpersonen zu identifizieren, um Infektionsketten zu brechen.

Das Ganze wird durch individuelle QR-Codes ermöglicht, die jeder Verein für sich über die Homepage des Sportbundes Pfalz erstellen kann. Die QR-Codes werden dann an den Eingangsbereichen der jeweiligen Sportstätten ausgehängt. Besucher können den QR-Code mit Hilfe des eigenen Smartphones und der Kamerafunktion scannen und werden dadurch auf das Registrierungsformular geleitet. Dort werden die persönlichen Daten aufgenommen und datenschutzkonform gespeichert.

Beim Verlassen der Sportstätten können sich die Personen auf der digitalen Anwesenheitsliste auschecken. Im Falle einer Infektion kann der (Datenschutz)Beauftragte des Vereins mit Hilfe eines speziellen Verifizierungsschlüssels die Liste mit Kontaktdaten anwesender Personen an das Gesundheitsamt weiterleiten. Die Daten werden verschlüsselt aufbewahrt, und sind nur mit einem Zugangsschlüssel abrufbar. Nach der vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht von 30 Tagen werden alle Daten automatisiert gelöscht. Die Nutzung von Inscribe ist datenschutzkonform.

Infos, Downloads und Datenabruf für Vereine