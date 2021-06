Karlsruhe: U19-Angreifer Sven Kronemayer wird KSC-Profi – Leihe zu Astoria Walldorf

Karlsruhe – Nach Tim Breithaupt hat mit Sven Kronemayer das nächste Talent aus der U19 der KSC GRENKE aKAdemie einen Profivertrag bei den Blau-Weißen unterschrieben. Im KSC-Trikot wird der 19-Jährige vorerst aber nicht auflaufen, der Stürmer wird direkt an Astoria Walldorf verliehen.

Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC: „Wir sind von Svens Stärken und Fähigkeiten überzeugt. Der Sprung aus der U19 in die 2. Bundesliga ist aber dennoch groß. Für seine persönliche Weiterentwicklung haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, ihm Spielpraxis – die in diesem Alter elementar ist – bei Astoria Walldorf in der Regionalliga zu ermöglichen.“

Kronemayer schnürt seine Schuhe bereits seit zehn Jahren für den KSC-Nachwuchs. In der vergangenen Saison der U19-Bundesliga kam der gebürtige Bellheimer 16-mal zum Einsatz, ehe die Liga abgebrochen wurde. Für die deutsche U17-Nationalmannschaft war der 19-Jährige zweimal aktiv.