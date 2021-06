Heidelberg: Stadtnotizen 02.06.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Blitzer auf der Ziegelhäuser Brücke wird installiert – Sperrung vom 15. bis 17. Juni

Um die Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Ziegelhäuser Brücke zu überwachen, wird die Stadt Heidelberg bis Ende Juli einen Blitzer installieren. Das dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Verkehrsüberwachungsanlage müssen sogenannte Piezo-Sensoren an zwei Stellen in der Fahrbahndecke eingelassen werden, die die Fahrzeuge mittels Druckmessung erfassen. Vor dem Einbau muss die Fahrbahn ausgebessert werden: Diese Arbeiten beginnen am Dienstag, 15. Juni, und dauern bis Donnerstag, 17. Juni 2021. Im Anschluss an diese Maßnahme werden die neuen Sensoren und die Kameras verbaut. Zu guter Letzt wird die Anlage geeicht. Sie erfasst künftig alle Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen.

Für die Fahrbahnsanierung vom 15. bis 17. Juni muss die Ziegelhäuser Brücke für den Verkehr gesperrt werden. Auch die südliche Brückenauffahrt und der Bahnübergang in Schlierbach werden in dieser Zeit gesperrt: Die Fahrbahn hier ist in einem schlechten Zustand, deshalb soll die Zeit der Brückensperrung für eine Sanierung genutzt werden.

Der Autoverkehr wird über die L 534 umgeleitet. Die Brückensperrung wird großräumig ab Neckargemünd ausgeschildert. Die Zufahrt nach und die Abfahrt aus Schlierbach ist über die Einmündung B 37 / Maria-Zimmermann-Straße möglich.

Für die Busse der Linien 33 und 36 werden Umleitungen eingerichtet: Die Linie 33 wird zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Neckarschule in beiden Richtungen über die Ziegelhäuser Landstraße umgeleitet. Die Linie 36 wird verkürzt und fährt die Haltestellen S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen, Im Grund und S-Bahnhof Orthopädie nicht an. Die durch die Umleitungen nicht angefahrenen Haltestellen werden mit einem Ersatzbus ab Heidelberg Bismarckplatz sowie durch Ruftaxen erreicht.

Für den Fuß- und Radverkehr gibt es durch die Arbeiten keine Einschränkung.

Hintergrund: Ziegelhäuser Brücke

Die Ziegelhäuser Brücke wurde 1954 als Spannbetonbrücke errichtet und ist für die heutigen Verkehrsverhältnisse statisch unterdimensioniert. Sie muss perspektivisch neu gebaut werden. Die Planungen sind angelaufen und sollen bis spätestens 2029 abgeschlossen sein, damit im Anschluss mit dem Bau der neuen Brücke begonnen werden kann. Seit März 2020 dürfen nur noch Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen die Brücke befahren. Vereinzelte Überfahrten von Bussen oder Rettungsfahrzeugen sind möglich. Es gilt Tempo 30. Seit Ende 2020 wird auch das Verformungsverhalten der Brücke bei Temperaturschwankungen elektronisch überwacht. Bis Frühjahr 2022 folgen weitere baulichen Maßnahmen zur provisorischen Ertüchtigung. Damit soll gewährleistet werden, dass die Ziegelhäuser Brücke bis zum Ersatzneubau eingeschränkt nutzbar bleibt.

Re-Start FensterLunch am 9. Juni: OB Würzner spricht mit Kreativen zur Corona-Situation

Wie sind Kreative durch die anhaltende Corona-Krise gekommen? Welche Leistungen konnten aufrechterhalten, welche Geschäftsmodelle mussten angepasst werden? Welche neuen Chancen haben sich zugleich ergeben? Beim Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden am 9. Juni wird Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner gemeinsam mit Kreativen über die aktuelle Situation sprechen. Gesprächspartnerinnen auf dem Podium werden Barbara Stegmann, Ko-Gründerin und Geschäftsführerin von living brain, die Illustratorin und Künstlerin Stella Dreis und Julia Piechotta, Ko-Gründerin des Start-ups Spoontainable, sein. Alle Gäste haben die Möglichkeit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und das Breidenbach-Team laden alle Interessierten herzlich zum FensterLunch am 9. Juni von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr an den FensterPlatz, Kurfürsten-Anlage 58, 69115 Heidelberg, ein.

Neben der Gesprächsrunde zwischen Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Kreativen haben die Gäste beim 39. FensterLunch die Möglichkeit, die nicht-technologischen sowie technologischen Erfindungen und Werke der drei Heidelberger Kultur- und Kreativschaffenden kennenzulernen, zu testen und zu sichten. Via VR-Brille zeigt Barbara Stegmann neue virtuelle Trainingsmöglichkeiten für die kognitive Rehabilitation. Stella Dreis stellt Illustrationen und eines ihrer Bücher aus und Julia Piechotta bringt zum FensterLunch ihre nachhaltig produzierten, essbaren Eislöffel mit. Ein Foodtruck aus der Region bietet zudem kulinarische Köstlichkeiten für die kreative Mittagspause an.

Monatliches Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Netzwerktreffen „FensterLunch“ mit Impulsen aus der Kultur- und Kreativszene findet jeden zweiten Mittwoch im Monat von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr am FensterPlatz statt. Es dient dem Kennenlernen von Akteuren, Unternehmen und Projekten der Kultur- und Kreativwirtschaft. Veranstaltet wird es von der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Breidenbach-Team. Die 39. Ausgabe des Branchentreffens der Kultur- und Kreativschaffenden findet seit Oktober 2020 erstmals wieder live am FensterPlatz in der Kurfürsten-Anlage 58 statt.

Vor Ort können der erforderliche Mindestabstand und die aktuellen Hygienevorschriften eingehalten werden. Bitte tragen Sie beim Termin eine medizinische Maske. Ein negativer tagesaktueller Test (oder der Nachweis über vollständige Genesung oder Impfung) ist erforderlich. Auf dem Gelände der Kurfürsten-Anlage 58 steht eine Teststation von Urbanworxx bereit. Bitte reservieren Sie gegebenenfalls frühzeitig einen Termin. Für Personen, die über Symptome klagen, gilt ein Teilnahmeverbot.

Weitere Informationen: www.heidelberg.de/kreativwirtschaft

Rohrbach: Kinder können Ideen für Spielplatz-Neugestaltung in Lahrer Straße einbringen – Vorstellung der Ideen für Mitte Juli geplant

Der Spielplatz in der Lahrer Straße in Rohrbach soll neu gestaltet werden. Welche Angebote dort künftig zum Spielen, Toben, Buddeln einladen – dafür können Kinder ihre Ideen und Wünsche einbringen. Die Stadt richtet eine Bürgerbeteiligung gezielt an die jüngsten Heidelbergerinnen und Heidelberger aus mehreren Kitas und Kindergärten in Rohrbach sowie die Internationale Gesamtschule und den Kinder- und Jugendtreff. Deren Mitarbeitenden haben in einer Schulung alle relevanten Informationen erhalten, sodass sie die die Beteiligung eigenständig anbieten können. Im Anschluss können die Kinder ihre Ideen mit Hilfe eines Bildes, Modells oder eines anderen selbst gefertigten Werkes festhalten.

Zeitgleich bietet das Quartiersmanagement Hasenleiser eine Beteiligung für Kinder zwischen drei und neun Jahren direkt auf dem Spielplatz an. Eltern sowie Anwohnerinnen und Anwohner können dabei ebenfalls ihre Anregungen einbringen. Angeboten wird das an folgenden Terminen: 10., 16., 24. und 29. Juni sowie 1. Juli, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Die Kinder werden im Rahmen der Beteiligung gefragt, welche Art des Spielens ihnen auf dem Spielplatz Lahrer Straße besonders wichtig ist – zum Beispiel klettern, verstecken oder Rollenspiele. Sie können aber auch konkrete Spielgeräte oder Aufenthaltsflächen beschreiben und ihre Ideen zur künftigen Aufteilung des Spielplatzes mitbringen.

Die Ergebnisse der Beteiligung werden dem Landschaftsamt am Donnerstag, 15. Juli 2021, übergeben und vorgestellt. Die Übergabe findet entweder online oder auf dem Spielplatz statt. Die Ideen der Kinder wie auch wichtige Tipps und Hinweise von Eltern oder Anwohnerinnen und Anwohnern fließen dann in die weiteren Planungen ein. Bis Herbst 2021 sollen die Entwürfe erstellt werden. Beginnen könnte die Umgestaltung dann voraussichtlich Anfang 2022.

„Natürlich Heidelberg“: Veranstaltungen finden wieder statt

Die städtische Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ lädt ab sofort wieder mit zahlreichen Angeboten in die Heidelberger Natur ein. Zu entdecken sind zum Beispiel die Vielfalt von Obstbaumwiesen bei „Erlebnis Streuobstwiese“ oder versteckt liegende Gedenksteine im Wald bei einer Wanderung „Vom Königstuhl zur Jugendeiche“. Diese und viele weitere Angebote sind auf der städtischen Internetseite unter www.natuerlich.heidlberg.de zu finden. Die Anmeldung ist über das Online-Buchungsportal möglich. Aktuell ist ein Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen negativer Corona-Test notwendig, wenn man an den Veranstaltungen teilnehmen möchte. Weitere Informationen gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.