Marihuanageruch in Mehrfamilienhaus – Polizei beschlagnahmt Drogen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zeugen bemerkten am Dienstagmorgen 01.06.21 den Geruch von Marihuana in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Valkenier-Straße und verständigten daraufhin die Polizei. Mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragten richterlichen Beschlüssen, wurden anschließend aufgrund der im Rahmen der Ermittlungen erlangten Erkenntnissen, mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhunds, zwei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus durchsucht.

Die Beamten fanden in der Wohnung eines 34 Jahre alten Mannes dann unter anderem insgesamt knapp 500 Gramm Marihuana, etwa 120 Gramm Haschisch sowie über 20 Gramm Kokain und wenige Gramm Amphetamin. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Zudem fanden die Beamten dort Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hinwiesen und auch eine Schreckschusswaffe.

Die Polizei nahm den 34-Jährigen Wohnungsinhaber anschließend vorläufig fest. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben. Weiterhin wird gegen einen 33-Jährigen und eine 65 Jahre alte Frau ermittelt, bei denen die Polizisten im Bereich des Wohnhauses über 20 Gramm Marihuana und wenige Gramm Amphetamin bzw. eine geringe Menge Marihuana beschlagnahmten.

Darmstadt

Verkehrsunfall – 34-Jähriger schwer verletzt – Wer kann Hinweise zu Motorradfahrer geben?

Birkenau (ots) – Folgemeldung – Nachdem es am Sonntag 30.05.21 auf der Landesstraße 3408, kurz vor der Ortseinfahrt Birkenau zu einem schweren Verkehrsunfall kam, hat die Polizei durch zahlreiche Zeugenhinweise nähere Angaben zu dem gesuchten Motorradfahrer, der im Verdacht steht, durch ein illegales Fahrzeugrennen mit für den Unfall verantwortlich zu sein.

Die gesuchte Sportmaschine, der Marke Suzuki oder Yamaha soll eine weiße Grundlackierung mit schwarz/blauen Applikationen haben. Der Motorradfahrer trug einen farblich passenden Lederkombi und einen schwarzen Helm. Das Motorrad hatte ein Heidelberger (HD) Kennzeichen.

Nach dem Unfall fuhr der Zweiradfahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Insgesamt wurden bei dem Unfall 4 Personen verletzt und 3 Autos beschädigt.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Motorrad geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Kennzeichendiebstahl gesucht

Groß-Bieberau (ots) – Die Kennzeichen eines weißen Renaults, der in der Straße “Auf der Beune” abgestellt war, rückten in das Visier Krimineller. Der Besitzer des Renaults stellte den Wagen am Freitag 28.5.21 gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand ab, als er am Sonntagnachmittag 30.05.21 die fehlenden Kennzeichen “DA-AE 35” bemerkte.

Ersten Erkenntnissen zufolge, machten sich die Kriminellen die beiden Kennzeichen samt Halterung zur Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Wer in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Hausbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan – Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Reinheim-Spachbrücken (ots) – Der Brand eines Einfamilienhauses in der Dieburger Straße rief am Mittwochmorgen (2.6.) unter anderem Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Polizei in Ober-Ramstadt wurde gegen 9.20 Uhr über den Brand informiert und begab sich unverzüglich zum Einsatzort. Die Wehren aus Reinheim, Spachbrücken und Ober-Ramstadt konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Die Löscharbeiten waren gegen 9.50 Uhr abgeschlossen.

Ein Bewohner des Hauses zog sich leichte Verletzungen zu, als er den Brand im Erdgeschoss bemerkte und offenbar ins Haus rennen wollte, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Blessuren. Eine weitere Bewohnerin blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich im Haus Katzen befunden haben. Ihr Verbleib ist derzeit noch unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass sie Opfer der Flammen wurden. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge soll sich insgesamt der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Das Haus kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewohnt werden. Zur Gebäudesicherung ist derzeit das technische Hilfswerk eingesetzt.

Wie es zum Brand kam, muss noch geprüft werden. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt sind mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Dachstuhlbrand in unbewohntem Haus

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Dienstagnachmittag 01.06.21 brannte es im Dachstuhl eines ehemaligen Seniorenheimes in der Hauptstraße. Das Gebäude steht derzeit leer und wird gerade renoviert. Ob zuletzt durchgeführte Arbeiten im Bereich des Daches das Feuer entfacht haben, müssen die weiteren Ermittlungen noch zeigen.

Die Rettungsleitstelle alarmierte die Polizei gegen 16.45 Uhr. Zeitgleich rückte die örtliche Feuerwehr mit einem Löschzug an.

Für die Löscharbeiten ist aktuell die Hauptstraße, in Höhe der Einsatzstelle gesperrt sowie die Durchfahrt auf der Kreisstraße 144 in Richtung Stettbach.

Kreis Bergstraße

Lastwagen-Ladung in Brand – B47 für kurze Zeit gesperrt

Bürstadt-Riedrode/B47 (ots) – Nachdem am Mittwochabend 02.06.21 die Ladung eines Lastwagens in Brand geraten war, musste die Bundesstraße 47 in Höhe Riedrode für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kurze Zeit gesperrt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 35-jährige Brummifahrer mit seinem weißen Lastwagen in Richtung Worms unterwegs, als die Ladung mit mehreren Whirlpools gegen 17.30 Uhr in Brand geraten war.

Mehrere Anwohner meldeten im dortigen Bereich dunkle Rauchwolken, die nach jetzigem Stand durch die brennenden Styroporeinlagen verursacht wurden. Die herbeieilende Feuerwehr Bürstadt konnte die Flammen schnell löschen. Bevor der Fahrer den Brand bemerkte, lösten sich Teile der Ladung, die auf der Strecke liegen geblieben sind. Diese wurden im Anschluss von der Polizei entfernt. Die Bundesstraße musste während der Lösch- und Aufräumarbeiten für eine kurze Zeit gesperrt werden.

Der 35 Jahre alte Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge, dürfte sich der Schaden insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Wie es zur Entstehung des Brandes kommen konnte, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Odenwaldkreis

Brennender Holzstapel – Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Michelstadt-Vielbrunn (ots) – Die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, nachdem am Mittwochmorgen (02.06.) Holz im Ortsteil Vielbrunn abbrannte. Der Holzstapel, etwa 20 Raummeter, stand teilweise in Vollbrand. Fünf umstehende Bäume wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Der Brand im Bereich der Grasbrunnenhütte, Nähe der Landesstraße 3349 wurde der Feuerwehr und Polizei gegen 4.25 Uhr gemeldet. Die Wehren aus Michelstadt und Vielbrunn bekämpften zügig den brennenden Stapel auf einer Länge von etwa fünfzehn Metern. Mithilfe eines örtlichen Landwirtes wurde der Brennholzstapel zudem mit einem Greifer auseinander gezogen, so dass auch Glutnester vollständig abgelöscht wurden. Für die Ursachenermittlung nimmt die Kripo Hinweise entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

Zeugen für Unfallfluchten gesucht

Brombachtal/Böllstein (ots) – Am Dienstag 01.06.21 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger LKW-Fahrer aus Mossautal die Kreisstraße 211 aus Richtung Reichelsheim kommend in Richtung Böllstein. Ein entgegenkommender Lastkraftfahrer streifte den Lastwagen des Mossautalers in Höhe des Außenspiegels. Der Unfallverursacher blieb nicht stehen, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu regulieren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Bereich der Außenspiegel. Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0).

Michelstadt/Vielbrunn (ots) – Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr Am Dienstag (01.06.) gegen 15:20 Uhr kam es auf der L3349 zwischen Haingrund und Vielbrunn zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Pritschenwagen. Hierbei wurde der Außenspiegel des Pkws beschädigt, der Verursacher flüchtet vom Unfallort in Richtung Haingrund, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Erbach telefonisch zu melden (06062/953-0).

Odenwaldkreis: Vier Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Oberzent/Gammelsbach (ots) – Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer – Am Dienstag 01.06.21 gegen 12:20 Uhr kam es im Bereich der B45 zwischen den Ortsteilen Gammelsbach und Beerfelden zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 59-jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr mit seinem Motorrad die B45 aus Gammelsbach kommend in Richtung Beerfelden. Im Bereich einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Fahrer muss leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden, am Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Bad König/Zell (ots) – Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt – Gegen 14.40 Uhr befuhr ein 46-jähriger Odenwälder die Bundesstraße 45 von Michelstadt in Richtung Bad König. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer des Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrzeugführer war zum Unfallzeitpunkt allein im Auto und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw kam es aufgrund einer teilweisen Sperrung der B 45 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Oberzent/Hetzbach (ots) – Bei Auffahrunfall leicht verletzt – Kurz vor 17 Uhr ereignete sich in der Erbacher Straße ein Auffahrunfall auf Höhe einer Tankstelle. Die 21-jährige Fahrzeugführerin übersah den vor ihr wartenden 23-Jährigen in seinem Ford, welcher beabsichtigte nach links abzubiegen. Die Fahrzeugführerin in ihrem Golf kann einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall erlitt der 23-Jährige Michelstädter leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Am Dienstag (01.06.2021) kam es in der Heidelberger Straße in 64385 Reichelsheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus dem Kreis Bergstraße und ihre 56-jährige Beifahrerin die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Gumpener Kreuz, als diese verkehrsbedingt halten musste. Dies übersah eine 33-jährige Fahrzeuglenkerin, ebenfalls aus dem Kreis Bergstraße und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf.

Hierbei wurde die Beifahrerin des wartenden Fahrzeugs leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zum Zwecke der Bergung der Fahrzeuge musste die Heidelberger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Absperrmaßnahmen wurden durch Kräfte der FFW Reichelsheim unterstützt.

