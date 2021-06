Betrug durch falsche Polizisten – Täter erbeuten Gold und Uhren

Bad Zwesten (ots) – 30.05.2021, 19:00 Uhr bis 31.05.2021, 17:00 Uhr – Gold und Uhren erbeuteten unbekannte Täter bei einem Betrug durch falsche Polizeibeamte bei einem 74-jährigen Bad Zwestener. Der 74-Jährige erhielt am Sonntagabend einen Anruf von einem angeblichen Herrn Clemens von der Kriminalpolizei in Kassel.

Dieser erzählte ihm, dass in der Hausbank des 74-Jährigen angeblich ein Mitglied einer ausländischen Bande beschäftigt sein und daher seine Wertgegenstände dort nicht mehr sicher seien. Er solle die Wertgegenstände von der Bank zu sich nach Hause holen. Dieser Aufforderung kam der 74-Jährige auch nach.

Am nächsten Tag erhielt er einen Anruf von einer angeblichen Frau Weber, von der Kriminalpolizei in Kassel. Sie forderte ihn auf, den Aktenkoffer mit den Wertgegenständen vor die Haustür zu stellen. Kurze Zeit nachdem der 74-Jährige den Koffer vor seine Haustür gestellt hatte, schaute er nach und stellte fest, dass der Koffer mit den Wertgegenständen verschwunden war. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

Tipps der Polizei

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Bäume auf Schulgelände gestohlen und beschädigt

Melsungen (ots) – Schaden in Höhe von 900 Euro verursachten unbekannte Täter an Bäumen auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule in der Dreuxallee. Die Täter beschädigte zwei Apfelbäume des Schulgartens und entwendete zwei dort befindliche kleine Walnussbäume. Die Apfelbäume wurden dahingehend beschädigt, dass einer abgebrochen wurde und der Zweite aufgrund seiner Beschädigung eingehen wird.

In welchem Zeitraum die Tat geschah, ist derzeit nicht genau bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Erfolglose Einbruchversuche in Kindergarten und Praxisräume

Morschen-Altmorschen (ots) – 31.05.2021, 20:00 Uhr bis Dienstag, 01.06.2021, 04:20 Uhr – In einen Kindergarten und in Praxisräume in der Paul-Frankfurth-Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag einzubrechen. Die Täter verursachten Sachschaden. Bei dem Kindergarten versuchten die Täter erfolglos eine Tür an der Gebäuderückseite aufzubrechen. Die Tür wurde hierbei beschädigt, sie konnte jedoch nicht geöffnet werden. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro.

In dem unmittelbaren Nachbarschaft zu dem Kindergarten betraten die Täter das unverschlossene Treppenhaus eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses. Hier versuchten sie im Erdgeschoss die Eingangstür zu den Räumen einer Praxis aufzubrechen. Die Tür und eine direkt daneben befindliche Glasscheibe wurden dabei beschädigt. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten.

Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Einbruch in Ladengeschäft

(ots) – Ein Unbekannter Täter brach am Dienstag 01.06.2021, 04:21 Uhr in ein Ladengeschäft in der Paul-Frankfurth-Straße ein. Geschäftsinhaber überrascht Täter. Mittels eines Brechwerkzeuges verschaffte sich der unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu dem Geschäft. Der am Tatort wohnende Geschäftsinhaber wurde durch den Lärm auf den Einbrecher aufmerksam und konnte ihn noch im Geschäft überraschen, woraufhin dieser ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete.

Nach Beschreibung des Geschäftsinhabers hatte der männliche Täter eine stämmige Figur und war ca. 1,70 m groß.

Er war insgesamt dunkel gekleidet, trug einen Parker und eine Sturmhaube.

Der Täter führte eine Eisenstange ähnlich einer Brechstange mit sich.

An der Eingangstür des Geschäftes entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661/70890.

