Heuchelheim bei Frankenthal – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag, den 01.06.2021 gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall entlang der L453 bei Heuchelheim. Den ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 52-Jährige Frau aus Dirmstein mit ihrem Motorrad die L453 in Richtung Dirmstein entlang. Im Kreuzungsbereich kommt es zu einem Vorfahrtsverstoß durch einen 27-Jährigen Autofahrer, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kommt. Für die Verkehrsunfallaufnahme wird die L453 zeitweise gesperrt. Die Motorradfahrerin erlitt mehrere Verletzungen und musste zur Behandlung und weiteren Beobachtung in das Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2500 Euro.

Frankenthal – Verletzter Halsbandsittich

Der Polizeiinspektion Frankenthal wurde am Dienstag, den 01.06.2021 die Sichtung eines verletzten Papageis in der Mahlastraße in Frankenthal gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten einen am Flügel verletzten Halsbandsittich, welche seit etwa 1969 in Deutschland heimisch sind, vorfinden. Das Tier wurde in die Tierklinik in Frankenthal gebracht und dort gut versorgt. Wann der Sittich wieder flugfähig ist, ist leider noch nicht bekannt.

Frankenthal – Versuchte Einbrüche in Ladengeschäfte

In der Nacht von Montag, den 31.05.2021 auf Dienstag, den 01.06.2021 kam es sowohl am Jakobsplatz als auch in der Schraderstraße in Frankenthal zu versuchten Einbrüchen in dort jeweils ansässige Ladengeschäfte. Der oder die Täter konnten nicht in die Objekte gelangen, sodass es lediglich zu äußeren Beschädigungen kam. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.