Zusammenstoß mit Rettungswagen

Am 01.06.2021, gegen 11.20 Uhr, fuhr ein 86-Jähriger mit seinem Auto auf der Abfahrt der B44 aus Richtung Speyer kommend. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-Jähriger mit einem Rettungswagen und unter Nutzung der Sondersignale auf der Hauptstraße von Mundenheim kommend in Richtung Rheingönheim. Am Kreuzungsbereich an der roten Ampel bremste er ab und vergewisserte sich, dass der Kreuzungsbereich leer ist. Als er weiter geradeaus in Richtung Rheingönheim fuhr, stieß er mit dem Auto des 86-Jährigen zusammen, der verdeckt hinter einem LKW stand und bei grüner Ampel geradeaus den Kreuzungsbereich querte. Der 42-jährige Rettungswagenfahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der Straße beauftragt.

Mutmaßlicher Exhibitionist auf Parkinsel – Zeugen gesucht

Am 01.06.2021, gegen 16.40 Uhr, war eine 58-Jährige auf der Parkinsel spazieren. Auf Höhe des TFC Ludwigshafen setzte sie sich auf der Hannelore-Kohl-Promenade auf eine Parkbank. Neben der Parkbank lag ein unbekannter Mann in der Sonne, lediglich mit Badeshorts bekleidet. Als der Unbekannte die 58-Jährige bemerkte, habe er sie demonstrativ angeschaut, sei aufgestanden, habe seine Hose herabgelassen und mit Blickrichtung zu ihr masturbiert. Anschließend habe er seine Badeshorts wieder hochgezogen und sich weiter gesonnt. Da weitere Personen die Tat anscheinend nicht mitbekamen, habe die 58-Jährige zwei unbekannte Passanten angesprochen und sei in Begleitung derer an den unbekannten Mann herangetreten. Dieser habe die Tat daraufhin bestritten, habe sich angezogen und sei mit seinem Fahrrad in Richtung Insel Bastei weggefahren. Der Unbekannte war etwa 40-45 Jahre, gebräunt und schlank. Er trug eine Brille, eine dunkle Schirmmütze, ein blaues T-Shirt, eine rote Badeshort mit rot-schwarzen Streifen an der Beinaußenseite. Er fuhr mit einem dunklen Trekkingrad mit dunklen Satteltaschen.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfall an der Kreuzung Bliesstraße

Wollstraße

Am 01.06.2021, gegen 17.00 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Auto auf der Bliesstraße in Richtung Damaschkestraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 23-Jähriger auf der Wollstraße aus Richtung Raschigstraße kommend. An der Kreuzung Bliesstraße / Wollstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos, die daraufhin nicht mehr fahrbereit waren. Die 34-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden abgeschleppt. Auf Grund des Verkehrsaufkommens wurde der Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle durch Polizeibeamte geregelt. Es enstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Unfall mit Fahrradfahrerin

Am 01.06.2021, gegen 11.00 Uhr, fuhr eine 75-Jährige auf ihrem Fahrrad auf der Wallstraße aus Richtung Turnerstraße kommend in Richtung Bürgermeister-Horlacher-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto auf der Bürgermeister-Horlacher-Straße aus Richtung Hoher Weg kommend in Richtung Wallstraße. An der Kreuzung Wallstraße / Bürgermeister-Horlacher-Straße bog die 75-Jährige nach links in die Bürgermeister-Horlacher-Straße ein und stieß mit der 81-jährigen Autofahrerin zusammen. Durch den Aufprall fiel sie von ihrem Fahrrad und verletzte sich. Sie kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Radfahrer angefahren auf der Bruchwiesenstraße

Am 01.06.2021, gegen 08.00 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße. Als der 41-Jährige auf der Höhe einer Autowerkstatt nach rechts in die Einfahrt abbiegen wollte, sah er den Radfahrer nicht, da unmittelbar vor der Einfahrt der Werkstatt am rechten Fahrbahnrand ein LKW parkte, dessen Fahrer mit Beladungsarbeiten beschäftigt war. Der 41-Jährige erfasste den Radfahrer mit der rechten Frontseite seines Autos. Dadurch stürzte der 24-Jährige zu Boden. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Versuchter dreister Diebstahl aus Baumarkt

Am 01.06.2021, gegen 10.30 Uhr, bezahlte ein 45-Jähriger an der Selbstbedienungskasse eines Baumarktes in der Oderstraße eine Rasenwalze im Wert von 70 Euro. Als eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam wurde und sich den Karton genau anschaute, stellte sie fest, dass kein Herstellersiegel vorhanden war. Daraufhin öffnete sie den Karton und fand darin mehrere Akkus für Gartengeräte sowie „Water Control Sets“ im Wert von insgesamt über 2.500 Euro. Die Rasenwalze war nicht im Karton. Der 45-Jährigen hatte sie aus der Verpackung genommen und in einem Regal abgestellt.