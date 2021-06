Zeiskam – Geschwindigkeitskontrolle in der Bahnhofstraße

Zeiskam (ots)

Gestern Mittag führten Germersheimer Polizisten im Zeitraum von 12 – 13 Uhr in der Bahnhofstraße in Zeiskam eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 30 km/h waren insgesamt sieben Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem hatte ein Radfahrer während der Fahrt das Handy am Ohr. Immer noch ist vielen Radfahrern nicht bewusst, dass dies auch auf dem Fahrrad eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Edenkoben – Schwer mit Pedelec am Heldenstein gestürzt

Edenkoben (ots)

Gestern Mittag (01.06., 14:00h) fuhr eine 52jährige Frau aus dem Raum Karlsruhe mit ihrem Pedelec einen leicht abschüssigen Wanderweg im Bereich des Heldensteins herunter. Beim Überfahren eines größeren Steines verlor sie die Kontrolle über das Rad und stürzte so unglücklich auf Schulter und Kopf, dass sie sich das Schlüsselbein brach und eine Gehirnerschütterung zuzog. Der getragene Fahrradhelm dürfte schlimmere Verletzungen im Kopfbereich verhindert haben. Die verletzte Radlerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Landau gebracht.