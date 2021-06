B 10 / B 48: Fahrbahnerneuerungen bei Annweiler am Trifels bzw. Rinnthal bis Annweiler-West

Annweiler – Am 21. Juni 2021 beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B 48 bei Annweiler am Trifels. Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt und dauert insgesamt bis Ende August 2021.

Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Kreisverkehr im Zuge der B 48 und L 490 (Zweibrückerstraße) an der Anschlussstelle Annweiler West zwischen Sarnstall und Annweiler.

Der Kreisverkehr wird für diese Arbeiten voll gesperrt. Die Bauzeit für diesen Abschnitt beträgt ca. sechs Wochen.

Der Verkehr wird über Wernersberg im Zuge der K 65 und K 1 umgeleitet.

Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Abschnitt südlich des Kreisverkehrs bis zur K 2 (Altenstraße).

Hierzu erfolgt vor Beginn dieses Bauabschnitts eine gesonderte Pressemitteilung.

Nach Abschluss der Maßnahme auf der B 48 steht eine Fahrbahnerneuerung auf der B 10 im Abschnitt von der Anschlussstelle Rinnthal bis zur Anschlussstelle Annweiler West an.

Der Ausführungszeitraum ist von Anfang September 2021 bis Anfang November 2021 vorgesehen.

Die B 10 wird für diese Arbeiten voll gesperrt.

Der Verkehr wird über Rinnthal und Sarnstall im Zuge der L 490 (Zweibrückerstraße) umgeleitet.

Weiterhin wird der Verkehr auf der B 10 weiträumig über die Autobahnen geführt.

Nähere Informationen zu den anstehenden Arbeiten entnehmen Sie auch bitte dem Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de.

Die Gesamtkosten der Fahrbahnerneuerung auf der B 10 und B 48 belaufen sich auf ca. 1.500.000 Euro.

Die Länge der gesamten Baumaßnahme beträgt ca. 4,5 km.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger für die mit der Sperrung verbundenen Behinderungen während der Bauzeit um Verständnis.