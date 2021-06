Wer hat die Scheibe eingeschlagen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen in

der Kanalstraße eine Beobachtung gemacht haben. Konkret geht es um den Zeitraum

zwischen Samstagnachmittag (29. Mai), 15 Uhr, und Dienstagmittag (1. Juni), 13

Uhr.

In dieser Zeit wurde an einem weißen Opel Corsa, der in Höhe des Wiesenplatzes

abgestellt war, eine Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde aus dem

Wageninneren nach den bisherigen Überprüfungen nichts. Die Polizei geht deshalb

von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Opel Corsa zu schaffen gemacht hat,

oder die helfen können, den Tatzeitraum einzugrenzen, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße

in Verbindung zu setzen. |cri

Kollision auf Feldweg

Sulzbachtal (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf einem Feldweg zwischen

Obersulzbach und Sulzbachtal sind am Dienstagnachmittag ein Transporter und ein

Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt und es

entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 14 Uhr zu dem Unfall, als ein

20-jähriger Mann mit dem Mercedes-Transporter aus Richtung Obersulzbach kommend

in Richtung Sulzbachtal fuhr. Eine 26-jährige Frau, die mit ihrem Seat Ibiza in

entgegengesetzter Richtung unterwegs war, hielt mit ihrem Fahrzeug am rechten

Wegesrand, um den Transporter passieren zu lassen. Der Transporter-Fahrer fuhr

jedoch zu weit links, so dass er mit dem Seat kollidierte.

Durch den Aufprall zog sich die 26-jährige Frau eine Verletzung am Handgelenk

zu; außerdem klagte sie über Schmerzen und Übelkeit. Der Transporter-Fahrer

blieb unverletzt. An beide Fahrzeugen entstanden Schäden im Frontbereich. Der

Seat musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro

geschätzt. |cri

Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Fahrer musste die Polizei

am Dienstag aus dem Verkehr ziehen, weil sie unter Drogeneinfluss am Steuer

saßen: zwei Fahrer im Stadtgebiet, einer im Landkreis.

In Kaiserslautern kontrollierte eine Streife am Vormittag in der Mannheimer

Straße einen jungen Autofahrer. Der 21-Jährige zeigte drogentypische

Auffälligkeiten, und ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdacht: Der Mann

hatte Betäubungsmittel „intus“.

Darauf angesprochen, räumte der 21-Jährige ein, vor etwa einer Woche Cannabis

konsumiert zu haben. Er musste sein Auto vor Ort stehen lassen und zwecks

Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige ist ihm

sicher – weitere Konsequenzen hängen vom Blutergebnis ab.

Eine knappe Stunde später hatten es die Beamten in der Mainzer Straße mit einem

weiteren berauschten Fahrer zu tun. Auch der 27-Jährige zeigte typische

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung, und auch bei ihm fiel der Urintest positiv

aus. Gleiche Konsequenzen für den 27-Jährigen: Auto stehen lassen, mit zur

Dienststelle kommen, Blutprobe abgeben, Fahrt zu Ende, Verfahren eingeleitet.

In Enkenbach-Alsenborn pickte sich eine Streife am frühen Nachmittag einen

Rollerfahrer für eine Kontrolle heraus. Der 29-Jährige wurde ebenfalls wegen

seines drogentypischen Verhaltens zum Urintest gebeten – und nachdem dieser

positiv ausfiel, musste auch er sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Bei einer Durchsuchung des 29-Jährigen und seines Rollers wurden keine weiteren

Drogen gefunden. Allerdings auch keine Prüfbescheinigung, die dem Mann das

Führen eines Rollers erlauben würde. Die Ermittlungen dazu dauern an. |cri

Bei Gartenarbeiten Brand verursacht

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Bei Gartenarbeiten ist es am

Dienstagmittag in Mehlingen zu einem Brand gekommen. Kurz vor 12 Uhr wurde die

Polizei über eine brennende Hecke in der Hofstraße informiert. Die Feuerwehr war

bereits auf dem Weg zum Einsatzort. Allerdings mussten die Einsatzkräfte nicht

mehr eingreifen – dem Eigentümer des Grundstücks gelang es selbst, die Flammen

zu löschen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann das Feuer beim Abflammen von

Unkraut ausgelöst. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei der

beschädigten Hecke.

In diesem Zusammenhang aber ein wichtiger Appell: Bedingt durch die aktuelle

Witterung steigt mit jedem sonnigen und trockenen Tag die Gefahr von Wald-,

Vegetations- und Flächenbränden. Beim Umgang mit Feuer – egal ob bei

Gartenarbeiten, beim Grillen oder auch beim Rauchen – ist deshalb jetzt wieder

verstärkte Vorsicht geboten! |cri

Polizei fahndet mit Phantombild nach Trickdiebin

Kaiserslautern (ots) – Am 28. April wurde eine Seniorin Opfer eines dreisten

Trickdiebstahls und verlor dabei ihre gesamten Ersparnisse (wir berichteten

https://s.rlp.de/YY2dQ).

Die Geschädigte war am Nachmittag vor einem Einkaufsmarkt in der Kaiserslauterer

Zollamtstraße unterwegs. Auf dem Parkplatz sprachen sie zwei Frauen an.

Die Unbekannten gaben sich als Wunderheilerinnen aus. Sie verwickelten die

ältere Dame in ein Gespräch. Dabei suggerierten sie ihr, dass sie sterben müsse,

wenn sie sich nicht an die Anweisungen der Täterinnen halten würde. Die

„Heilerinnen“ forderten ihr Opfer auf, das zuhause aufbewahrte Bargeld zu holen.

Damit wollten sie ein Ritual durchzuführen, um ihr Leben zu retten. Aus Angst

ging die Seniorin in ihre Wohnung zurück und brachte wenig später in einer Tüte

ihre gesamten Ersparnisse mit. Bei der Durchführung des „Rituals“ vertauschen

die dreisten Trickdiebinnen unbemerkt die Tüte mit dem Bargeld mit einer Tüte

voller Papier.

Bevor die Geschädigte bemerkte, dass etwas nicht stimmte und sie übers Ohr

gehauen wurde, hatten sich die beiden Frauen bereits entfernt. Sie konnten mit

einem Bargeldbetrag von über 100.000 Euro unerkannt entkommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Nach Angaben des Opfers hat die Polizei ein Phantombild der Täterin 1 erstellt.

Wer kennt die Frau? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem

Aufenthaltsort geben? Wem ist die Frau möglicherweise bei einem gleichgelagerten

Sachverhalt aufgefallen?

Das Phantombild sowie die Beschreibung der Täterinnen finden Sie auf der

Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter www.polizei.rlp.de oder direkt

hier https://s.rlp.de/dTvmQ.

|mhm

Vorfahrt missachtet – 7.000 Euro Schaden

Kaiserslautern (ots) – Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Dienstagmorgen

bei einem Unfall im südlichen Stadtgebiet entstanden. Kurz nach 7 Uhr waren an

der Ecke Salingstraße/Velmannstraße ein Mercedes und ein Opel Corsa

aufeinandergekracht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Mercedes wurde jedoch

so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden

musste.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu der Kollision, weil der 18-jährige

Corsa-Fahrer dem von rechts kommenden Mercedes die Vorfahrt nahm. An beiden

Fahrzeugen entstanden Schäden. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

|cri

Kontrolle zieht mehrere Anzeigen nach sich

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann hat am Dienstagnachmittag in der Pariser

Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Wie sich bei

der anschließenden Kontrolle zeigte, hatten die Beamten dabei einen „guten

Riecher“.

Eine Überprüfung der Personalien ergab direkt, dass der 28-Jährige von anderen

Behörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Bei der Durchsuchung

seiner Sachen wurden eine Dose mit Marihuanapollen sowie ein Beutel mit einem

hochwertigen Laptop gefunden. Während das Rauschgift zwecks Vernichtung

sichergestellt wurde, ergaben Recherchen, dass das Laptop einem Diebstahl aus

einem Fahrzeug vor knapp zwei Wochen in der Heustraße zugeordnet werden kann.

Weil bei dem Diebstahl auch ein iPad verschwand, wurden nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft die gemeldete Wohnung des 28-Jährigen sowie sein aktueller

Aufenthaltsort durchsucht. Das iPad wurde allerdings nicht gefunden.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den 28-Jährigen kommen diverse

Strafanzeigen zu. |cri

Jugendlicher verletzt Polizeibeamte

Kaiserslautern (ots) – Ein 17-Jähriger hat in der Nacht zu Mittwoch zwei

Polizisten verletzt. Die Beamten wurden wegen einer Ruhestörung gegen halb zwölf

in die Scheidstraße gerufen. Dort trafen sie auf eine größere Personengruppe,

die eine Party feierte. Beim Erblicken der Streife ergriffen einige Partygäste

direkt die Flucht. Der 17-Jährige griff im Treppenhaus des Wohnhauses einen

Beamten unvermittelt an und schlug mit den Fäusten auf ihn ein. Ein anderer

Beamter ging dazwischen, und gemeinsam konnten sie den Jugendlichen

überwältigen. Beide Polizisten wurden dabei verletzt und mussten in einem

Krankenhaus behandelt werden. Auch der 17-Jährige zog sich bei dem Einsatz

leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei

der Durchsuchung des Jugendlichen wurde ein Pfefferspray gefunden und

sichergestellt. Der junge Mann wurde seiner Mutter übergeben. Durch weitere

Polizeibeamte wurde die Party aufgelöst und den Beteiligten ein Platzverweis

ausgesprochen. Wegen Verstößen gegen die geltende Coronabekämpfungsverordnung

müssen alle mit Post von der Ordnungsbehörde rechnen. |elz

Bank brennt auf Schulgelände

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge informierte am späten Dienstagabend Polizei und

Feuerwehr über eine brennende Bank auf dem Schulhof der Grundschule Auf dem

Betzenberg. Der Brand konnte schnell gelöscht und der Schaden somit relativ

geringgehalten werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet

um Hinweise. Wem sind am Dienstagabend Personen aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend am

Willy-Brandt-Platz eine Beobachtung gemacht haben. Hier kam es zwischen 22:30

und 23 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw. An einem Opel

Astra, der in diesem Zeitraum auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellt war,

wurde von einem unbekannten Täter der linke Kotflügel beschädigt. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit

entgegen. |elz

Gebühren für Verkaufspreis – Vorsicht Betrug!

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Zum Glück nicht auf Betrüger hereingefallen ist

ein junger Mann aus dem östlichen Kreisgebiet. Stattdessen erstattete der

20-Jährige Anzeige wegen versuchten Betrugs.

Demnach hatte der Mann sein Motorrad im Internet auf einer Verkaufsplattform zum

Verkauf angeboten. Ein Interessent meldete sich und per E-Mail wurde vereinbart,

dass er den Kaufbetrag überweist.

Wenig später erhielt der 20-Jährige eine E-Mail einer „Royal Bank“, in der ihm

der Betrag zugesichert wurde. Um das Geld zu erhalten, müsse er jedoch 250 Euro

auf ein anderes Konto (in Afrika) überweisen.

Weil dem 20-Jährigen die Sache suspekt war, verweigerte er die Zahlung und

schaltete die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen… |cri

Bei Kontrolle Joint gefunden

Kaiserslautern (ots) – Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag

eingehandelt. Der 37-Jährige wurde auf seinem E-Scooter gegen 23:55 Uhr in der

Marxstraße kontrolliert – dabei fanden die Beamten in der Zigarettenschachtel,

die der Mann bei sich hatte, einen fertig gedrehten Joint. Die Haschzigarette

wurde sichergestellt und der 37-Jährige über seine Rechte als Beschuldigter

einer Straftat aufgeklärt. Hinzu kam noch, dass sein E-Scooter nicht zugelassen

war. Hier wird eine Ordnungswidrigkeit auf den Mann zukommen. Die Weiterfahrt

wurde ihm untersagt. |elz

Diebstahl ohne Aufbruchspuren

Kaiserslautern (ots) – Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Dienstag der Polizei gemeldet. Wie der 43-Jährige zu Protokoll

gab, hatte er seinen Ford Galaxy am Montagabend in der Menzelstraße, Ecke „Alte

Brücke“, abgestellt und verschlossen. Als er am nächsten Morgen wieder zu seinem

Pkw kam, stellte der Mann fest, dass jemand in den Innenraum eingedrungen war.

Gestohlen wurden seine Geldbörse und zwei Ladekabel.

Wie die Täter den Wagen geöffnet hatten, blieb unklar – Aufbruchspuren wurden

nicht gefunden. Zeugen, denen zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr,

etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Spiegel abgefahren und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots) – Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist der Verursacher

eines Unfalls in der Burgstraße weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Montag auf Dienstag zwischen 20:15 Uhr und 6 Uhr streifte ein unbekannter

Fahrzeugführer einen in der Burgstraße, Höhe Hausnummer 7, am Straßenrand

parkenden VW Passat. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde der linke Seitenspiegel

des Wagens beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, weshalb die Polizei wegen des

Verdachts der sogenannten Fahrerflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum

Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz