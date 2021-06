Gießen: In Erstaufnahmeeinrichtung randaliert

Offenbar stark alkoholisiert hat ein 23 – Jähriger am Mittwochfrüh in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße in Gießen randaliert. Der Asylbewerber aus Afghanistan hatte gegen 03.00 Uhr mehrere Mülleimer beschädigt und dann mit einem Feuerlöscher Security – Mitarbeiter angegriffen. Die Sicherheitsdienstangestellten brachten den aggressiven Mann dann zu Boden und hielten ihn fest, bis zum Eintreffen der Polizei. Er wurde dann in eine Klinik gebracht.

Gießen: Wegen drei Euro räuberischen Diebstahl begangen

Ein 27 – Jähriger Asylbewerber aus Algerien beging am Dienstag, gegen 20.20 Uhr, in einem Discounter in der Bahnhofstraße offenbar einen Ladendiebstahl. Er hatte Sachen im Wert von etwa drei Euro eingesteckt. In dem Büro, in dem er von Angestellten des Discounters festgehalten wurde, wurde er gewalttätig und stieß eine Frau zur Seite. Den Zeugen gelang es aber, die Flucht zu verhindern und den Mann der Polizei zu überstellen. Durch diese Aktion wurde die Tat dann von einem einfachen Ladendiebstahl zum mutmaßlichen räuberischen Diebstahl. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Frau entblößt sich in der Innenstadt – Polizei sucht wichtige Zeugin

Nachdem bereits Mitte Mai eine Frau in der Gießener Innenstadt mehrfach aufgefallen war, wie sie sich vor anderen Passanten im Bereich der Fußgängerzone untenherum entblößte, sucht die Gießener Kripo nun nach einer namentlich momentan nicht bekannten Zeugin. Von dieser erhoffen sich die Ermittler weitere wichtige Erkenntnisse zum Geschehen. Am Mittwoch, 12.5. ist gegen 18 Uhr ein Streifenteam der Polizeistation Gießen Süd zu Fuß im Bereich des Markplatzes unterwegs, als sie in Höhe der Mäusburg von einer Passantin auf eine Frau aufmerksam gemacht werden, die ein Fahrrad in Richtung Kirchenplatz schiebt. Die Frau sollte zuvor widerholt ihren Rock gehoben und – mangels Unterwäsche – ihre nackten Genitalien zur Schau gestellt haben. Auch waren wohl obszöne und beleidigende Gesten ausgeführt worden. Die Ordnungshüter versuchten zunächst vergeblich, die Frau, die sich auf ihr Fahrrad gesetzt hatte und davongefahren war, einzuholen. Weitere Passanten hatten den Trubel mitbekommen und die Frau im Bereich Neustadt wiedererkannt, sodass die Ordnungshüter sie dort schließlich kontrollieren konnten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte es bereits am Freitag, 7.5.21 gegen 17 Uhr ähnliche Beobachtungen gegeben. Beide Vorfälle sollen von mehreren Fußgängern beobachtet worden sein, darunter möglicherweise auch einige Kinder. Die Ermittler bitten die namentlich derzeit nicht bekannte Zeugin, die am betreffenden Mittwoch die Polizisten verständigt hatte, sich zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW beschädigt

1.800 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Dienstag (01.Juni) im Eichendorffring. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 131 geparkten schwarzen Polo an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Am Hochbehälter Transporter beschädigt

Am Montag (31.Mai) zwischen 09.00 Uhr und 13.45 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter am Hochbehälter in Ruttershausen einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen Transporter zurückkam, war dieser an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Berührung im Begegnungsverkehr

Ein 37-jähriger Mann aus Gießen in einem Sprinter befuhr am Montag (31.Mai) gegen 15.45 Uhr die Gießener Straße in Richtung Wiesecker Weg. Dabei kam ihm ein zunächst Unbekannter in einem Ford Transit entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Beide Unfallbeteiligte hielten an, jedoch entfernte sich nach einem Gespräch der Ford-Fahrer. Die Ermittlungen führten zu einem 59-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Einparken Seat touchiert

Ein 54-jähriger Mann in einem Skoda touchierte am Dienstag (01.Jubi) gegen 16.15 Uhr beim Einparken im Eichendorffring einen geparkten Seat. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Mittwochfrüh (02.Juni) gegen 07.50 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die Krofdorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten beabsichtigte der 17-Jährige in Höhe der Hausnummer 74 die Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Radfahrer, der ebenfalls die Krofdorfer Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Beide Radfahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhen von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Polizeidirektion Gießen und Stadt Gießen gehen gemeinsam gegen Fahrraddiebstahl vor – Kooperation vorgestellt

Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Gießen: Während einer Präventions-Aktion, die am Mittwoch, 02.06.2021, gegen 14.00 Uhr am Lahnufer stattfand, stellten Polizeipräsident Bernd Paul und Bürgermeister Peter Neidel eine Kooperation, mit der Fahrraddiebstähle reduziert werden sollen, vor.

„Insbesondere als Universitätsstadt und auch aufgrund der geografischen Lage ist das Fahrrad als Verkehrsmittel in Gießen natürlich sehr präsent. Das Fahrrad ist eine wichtige klimafreundliche Alternative zum Auto und hat im Stadtbild zuletzt auch aufgrund der Pandemie an Zuspruch gewonnen. Leider mussten wir auch feststellen, dass die Diebstahlsdelikte in Gießen zuletzt zugenommen haben. Mit der Kooperation wollen wir auf verschiedenen Ebenen etwas bewegen und dazu beitragen, solche Delikte einzudämmen. Dies beginnt bei dem Ausbau bzw. der Verbesserung von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparksystemen bis zur genauen Überprüfung von Fundrädern.“ so Gießens Bürgermeister Peter Neidel.

Auch Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul begrüßte die Initiative: „Ich bin mir sicher, dass die Anstrengungen der Stadt und der Polizeidirektion Gießen zum Erfolg führen. Wichtig für unsere Ermittlungen nach einem Diebstahl ist eine Rahmennummer. Leider bekommen wir bei etwa 60 Prozent der angezeigten Diebstahlsdelikte rund um das Fahrrad nicht die notwendige Rahmennummer für eine Fahndungseingabe. Das macht es für uns dann bei einer Kontrolle sehr schwierig. Oftmals müssen wir eine verdächtige Person wieder fahren lassen, weil die Rahmennummer nicht im polizeilichen System bekannt ist. Ich möchte dabei für unsere kostenlose Fahrrad-Codierung werben. Das Codier-Verfahren ermöglicht der Polizei oder auch beispielsweise einem Fundbüro anhand bestimmter Parameter schnell und einfach auf den Eigentümer zu schließen. Von Bedeutung ist aber auch, dass Fahrräder mit einem guten und stabilen Schloss richtig gegen Diebstahl gesichert werden müssen.“, ergänzte Polizeipräsident Bernd Paul.

Polizeibeamte der Polizeidirektion Gießen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Gießen führten am Mittwoch mehrere Maßnahmen im Bereich des Lahnufers (Parkplatz Zu den Mühlen) durch. In unmittelbarer Nähe zum Radweg kamen die Beamten auch ins Gespräch mit den Fahrradfahrern und gaben wertvolle Präventionshinweise.

Dabei wurde auch das Codier-Gerät, ein neues Nadelmarkierungssystem, vorgeführt. Damit und auch mit dem Hinweis „Finger weg – mein Rad ist codiert“ sollen Fahrraddiebe abgeschreckt werden. 2019 kam es im Stadtgebiet Gießen zu 359 Taten. Im letzten Jahr registrierte die Polizei 429 solcher Delikte.

„Wir wollen bei der Polizeidirektion das Konzept Sicheres Gießen mit einer weiteren Aktion ergänzen. Wir werden solche Straftaten schwerpunktmäßig und zentral bei unserer Ermittlungsgruppe bearbeiten. Damit wollen wir konzentrierter und zielgerichteter Fälle des Fahrraddiebstahls bearbeiten. Neben der Sachbearbeitung wollen wir auch die Kontrolltätigkeit in der Stadt ausbauen. Entsprechend geschulte Beamte der Polizeidirektion werden dann, ähnlich wie bei der Arbeitsgruppe Tuner und Poser, mit Unterstützung der Stadt Gießen, Fahrräder überprüfen.“, gab der Leiter der Polizeidirektion Gießen, Polizeidirektor Joachim Bernard, an.