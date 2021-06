Karlsruhe – 30-Jähriger nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 30 Jahre alter Beschuldigter steht im Verdacht, am Mittwochmorgen gegen

08:10 Uhr in der Karlsruher Friedenstraße in eine Wohnung eingestiegen zu sein,

um nach Wertsachen, insbesondere Bargeld zu suchen. Er soll sich über einen rund

zwei Meter hoch gelegenen Fenstersims durch das offenstehende

Schlafzimmerfenster gehangelt haben und beim Betreten der Wohnung versehentlich

auf einen Wäscheständer getreten sein. Dadurch aufmerksam geworden, habe die im

Wohnzimmer weilende Wohnungsinhaberin laut geschrien, woraufhin der Beschuldigte

die Flucht ergriffen haben soll.

Aufgrund der Personenbeschreibung richtete sich schnell ein konkreter

Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit, der

schon am selben Morgen am Hauptbahnhof auffällig war. Dort soll der Beschuldigte

versucht haben, den Kasseneinsatz einer im Hauptbahnhof gelegenen Buchhandlung

zu entwenden. Die aufmerksame Kassiererin soll den Beschuldigten angesprochen

haben, der daraufhin den Kasseneinsatz wieder habe herausgeben müssen. In der

Folge sei er geflüchtet und habe dabei der Kassiererin einen Stoß versetzt.

Schließlich konnte der 30-Jährige bei der Fahndung nach ihm in der Gartenstraße

widerstandslos festgenommen werden, nachdem er sich in einer Hausnische auf dem

Blechdach eines Schuppens verstecken wollte und Passanten eine Polizeistreife

darauf aufmerksam machten.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe stellte in der Folge einen entsprechenden

Haftantrag. Der Tatverdächtige soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Karlsruhe – 19-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch ein 19-Jähriger

polnischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt. Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Dienstagmorgen im

Schlossgarten in Karlsruhe einen 19-Jährigen räuberisch erpresst zu haben und

zuvor bei einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 21-Jährigen

beteiligt gewesen zu sein.

Zunächst seien die dreiköpfige Tätergruppierung und die fünfköpfige

Personengruppe des Geschädigten gegen 01.20 Uhr im Schlosspark

aufeinandergetroffen, worauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen

sei, die in der Folge eskalierte. Demnach sollen der 19-jährige Beschuldigte und

ein 18-Jähriger einen 21-jährigen Geschädigten niedergeschlagen und anschließend

mehrfach mit den Füßen traktiert haben. Hierdurch erlitt der 21-Jährige

Kopfverletzungen, die einer medizinischen Versorgung im Krankenhaus bedurften.

Als der 19-Jährige Geschädigte die Polizei verständigte, soll ihm der

Beschuldigte gefolgt sein, ihm mit Schlägen gedroht und ihn aufgefordert haben,

seine Wertgegenstände auszuhändigen. Aus Angst vor Gewalt folgte der 19-Jährige

der Aufforderung des Beschuldigten. Danach sei die Tätergruppierung geflüchtet,

konnte aber kurz darauf durch Polizeikräfte festgenommen werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich mit Hinweisen bitte

unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe

wenden.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer missachtet Rotlicht und wird von Bahn erfasst

Karlsruhe-Waldstadt – Zwei Leichtverletzte, ein Gesamtschaden von

geschätzten 32.000 Euro und eine Sperrung des Bahnverkehrs waren am

Mittwochvormittag die Bilanz eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Autos

und einer Straßenbahn.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes fuhr gegen 09.35 Uhr ein

74-jähriger Pkw-Fahrer zunächst auf der Glogauer Straße und wollte nach rechts

in die Lötzener Straße abbiegen. Dabei missachtete er an der dortigen Bahntrasse

offenbar das Rotlicht und wurde von einer stadteinwärts fahrenden Tram an seiner

Beifahrerseite erfasst.

Er und die 38 Jahre alte Bahnführerin trugen dabei leichte Verletzungen davon

und kamen per Rettungswagen zur Behandlung in Kliniken.

Der Bahnverkehr war in beiden Richtungen bis gegen 11.10 Uhr unterbrochen. Zur

örtlichen Verkehrsregelung waren zwei Streifen des Polizeireviers

Karlsruhe-Waldstadt vor Ort. Der Pkw musste abgeschleppt werden, während die

Bahn mit einem alleinigen Schaden von etwa 20.000 Euro noch für die Räumung der

Strecke betriebsfähig blieb.

Karlsruhe – Polizei hält bis zu 50 junge Leute an Skater-Platz im Blick – 19-Jähriger provoziert mit lauter Musik und leistet Widerstand

Karlsruhe – Eine Fahrradstreife des Polizeireviers Karlsruhe-West hatte am

späten Dienstagabend bis zu 50 junge Leute am Skater-Platz der

Günther-Klotz-Anlage aus einiger Entfernung im Blick. Bereits nach kurzer Zeit

sei gegen 22.45 Uhr ein offensichtlich alkoholisierter junger Mann

hinzugekommen, der provokativ gefragt habe: „Was ist denn Euer Problem?“

Nach einem ruhigen und sachlichen Gespräch schien die Situation bereinigt, bis

derselbe eine Lautsprecherbox auf volle Lautstärke aufgedreht habe und einen die

Polizei verunglimpfenden Song laufen ließ. Anweisungen, die laute Musik

einzustellen, kam der 19-Jährige nicht nach. Daher wurde ihm das Gerät

abgenommen, wobei der Beamte von einem gleichaltrigen Freund des aggressiv

gestimmten Heranwachsenden noch verbal angegangen worden sei.

In diesem günstigen Moment habe der 19-Jährige dem Polizisten die Box entrissen

und sei geflüchtet. Schließlich konnte er den Schilderungen nach eingeholt und,

da er um sich schlug, mit Handfesseln fixiert werden.

Dies zog offenbar zahlreiche Schaulustige an, die sich um die Beamten mit dem

vorläufig Festgenommenen zusammenrotteten und das Geschehen filmten. Erst, als

die Martinshörner der zur Unterstützung hinzugerufenen Polizeikräfte zu

vernehmen waren, hätten sich die Personen von der Örtlichkeit – unter Ausruf von

zahlreichen Provokationen und Beleidigungen gegen die Polizisten aus dem Schutze

der Dunkelheit heraus – entfernt.

Der 19-Jährige kam anschließend in Polizeigewahrsam und wird sich nun wegen

Widerstands beziehungsweise tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

verantworten müssen.

Bruchsal – Verkehrsunfall mit Rettungswagen – Verursacher flüchtet von der Unfallstelle – Polizei bittet um Hinweise

Bruchsal – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am

Dienstagmittag in Bruchsal einen Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen im

Einsatz und flüchtete hiernach von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden

in Höhe von geschätzten 1.000 Euro.

Aufgrund eines Notfallpatienten an Bord fuhr der Rettungswagen gegen 14.40 Uhr

auf der Württemberger Straße mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in

Richtung der Bruchsaler Klinik. Im Kreuzungsbereich an der Ecke Engelstraße

machte ein entgegenkommender roter Pickup-Truck zunächst Platz, fuhr wohl aber

zu früh wieder an, so dass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten.

Wohl beim Versuch auszuweichen streifte der Rettungswagen zudem den Außenspiegel

eines am Straßenrand geparkten Transporters und beschädigte diesen. An dem

Rettungswagen wurden beide Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen. Statt seinen

Verpflichtungen als vermeintlicher Unfallverursacher nachzukommen, setzte der

unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt unbeirrt fort. Sein Außenspiegel dürfte

wohl beim dem Vorgang ebenfalls beschädigt worden sein. Weitere Hinweise zum

Fahrzeug und dessen Führer sind derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Bruchsal sucht hierzu noch Zeugen, die gebeten werden, sich

unter 07251/7260 zu melden.

Bretten – Verkehrsunfall infolge Sonnenblendung

Bretten – Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung Eichholzstraße Ecke

Gerhard-Hauptmann-Straße in Bretten-Diedelsheim zu einem Verkehrsunfall bei dem

ein Gesamtschaden von rund 6.500 Euro entstand und sich eine Person leicht

verletzte.

Eine 53-jährige Opel-Fahrerin war gegen 20.45 Uhr auf der Eichholzstraße

unterwegs als sie offenbar von der tiefstehenden Sonne sichtbeeinträchtigt war

und den von rechts querenden Wagen eines 36-Jährigen übersah. Durch die Wucht

des Aufpralls kam der Renault in einem gegenüberliegenden Privatgrundstück zum

Stehen. Die Opel-Lenkerin hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt.

Philippsburg – Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsgefährdung zwischen Waghäusel und Philippsburg gesucht

Philippsburg – Nach einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines

dunklen Autos sucht das Polizeirevier Philippsburg nach Zeugen und möglichen

weiteren Geschädigten.

Den Angaben eines Betroffenen zufolge sei er am Dienstag gegen 21.20 Uhr auf der

Landesstraße 555 von Waghäusel in Richtung Philippsburg unterwegs gewesen. Kurz

nach der Einmündung der Kreisstraße 3578 (Marienstraße) habe der andere Fahrer

trotz Gegenverkehrs überholt. Sowohl die in Gegenrichtung fahrenden Autos als

auch der Anzeigeerstatter mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Kurz danach sei jener Fahrzeugführer selbst wiederum von einem Pkw, vermutlich

ein Mercedes, beim Tennisplatz Philippsburg trotz Gegenverkehrs überholt worden.

Beide Fahrer hielten dann anscheinend am Kreisverkehr an und diskutierten.

Der erste Fahrer wird auf etwa 18 bis 25 Jahre alt geschätzt, er trägt dunkles,

kurzes Haar. Der Fahrer des möglichen Mercedes sei 25 bis 30 Jahre alt,

gleichfalls dunkles, kurzes Haar, schlank mit leichtem Bart und ist den Angaben

zufolge von südländischem Aussehen.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter 07256/93290 beim Polizeirevier

Philippsburg zu melden.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der

Bundesstraße 36 wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 39-jährige

Pkw-Fahrerin war gegen 18.50 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der B 36 in

Richtung Karlsruhe unterwegs. Nach der Ausfahrt Neureut Nord wechselte sie auf

den rechten Fahrstreifen und überholte einen Pkw, der auf dem linken

Fahrstreifen fuhr. Beim anschließenden Wechsel zurück auf den linken

Fahrstreifen geriet sie ins Schleudern und prallte gegen einen auf dem rechten

Fahrstreifen fahrenden Pkw, der durch den Zusammenstoß in die rechte Leitplanke

prallte. Die 20-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Kronau / BAB 5 – Auffahrunfall am Stauende mit mehreren Verletzten

Karlsruhe – Drei Verletzte und ein Sachschaden von rund 16.000 Euro ist

die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagmorgen auf der Bundesautobahn 5

zwischen Bruchsal und Kronau. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 11.00

Uhr auf der Autobahn Richtung Frankfurt unterwegs, als er den sich stockenden

Verkehr offenbar zu spät erkannte und auf einen vor ihm abbremsenden Audi

auffuhr. Während er leicht verletzt blieb, erlitt seine 80-jährige Mitfahrerin

schwere Verletzungen und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht

werden. Der 60-jährige Audi-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Für die

Zeit der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis etwa 12.00 Uhr

gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten

abgeschleppt werden.