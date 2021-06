Mannheim-Sandhofen: Unbekannte beschädigen mehrere Autos – Polizei sucht dringend Zeugen

Mannheim-Sandhofen – Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten am

frühen Dienstagmorgen im Anemonenweg und in der Hessischen Straße insgesamt 13

geparkte Autos. Anwohner verständigten gegen 05:00 Uhr die Polizei, nachdem sie

verdächtige Geräusche hörten und feststellten, dass an zwei Fahrzeugen im

Anemonenweg die Außenspiegel abgetreten und der Lack mutwillig zerkratzt wurde.

Trotz den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der oder die Täter

nicht gefasst werden. Dafür stellten die Polizisten noch rund elf weitere

Fahrzeuge in der Hessischen Straße fest, die identische Beschädigungen

aufwiesen. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Bereich

gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können sowie

weitere Betroffene, die ebenfalls geschädigt wurden, sich unter der Tel.: 0621

777690 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Über Rot gefahren, mit Straßenbahn kollidiert und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Dienstag gegen 20:20 Uhr bog ein bislang unbekannter

Autofahrer mit seinem weißen Chevrolet von der Hessischen Straße in die Obere

Riedstraße ab, missachtete dabei eine rote Ampel und kollidierte mit einer

entgegenkommenden Straßenbahn. Nach dem Unfall konnte der Fahrer unerkannt

flüchten. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben glücklicherweise unverletzt. Der

Sachschaden an der Bahn beläuft sich auf mehr als 1500 Euro. Das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel 0621/71849-0, sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können.

Mannheim: Schwerer Unfall in der Hafenbahnstraße,

Mannheim – Am Dienstagnachmittag kam es um 15 Uhr in der Hafenbahnstraße

zu einem schweren unfall bei dem insgesamt drei Pkw beteiligt waren – mindestens

zwei Insassen kamen zu weiteren Behandlung in Krankenhaus.

Der Fahrer eines Pkw fuhr auf der Hafenbahnstraße in Fahrtrichtung Luzenberg um

auf das dortige TÜV-Gelände nach links abzubiegen. Ein hinter ihm fahrendes

Auto, besetzt mit vier Personen, bremst hierzu ab. Ein wiederum dahinter

Fahrender erkennt die Situation zu spät und fährt auf den vor ihm bremsenden Pkw

auf – in der Folge werden alle drei Fahrzeuge zusammengeschoben. Mindestens zwei

Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und kamen zur weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus.

Neben Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt waren auch Ermittler des

Verkehrsdienstes Mannheim zur Unfallaufnahme eingesetzt. Während der Aufnahme

musste die Hafenbahnstraße voll gesperrt werden; der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene

Sachschaden kann bislang nicht beziffert.

Die Fahrbahn konnte um 16.30 Uhr wieder freigegeben werden.