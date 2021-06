Heidelberg: Die Polizei-News

Weinheim: Raubüberfall auf Wettbüro; Fluchtfahrzeug in Seitengasse geparkt und von Komplizen gesteuert; Fahndung bislang ohne Ergebnis; Zeugen dringend gesucht

Weinheim – Die Fahndung nach dem unbekannten Täter, der am

Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, ein Wettbüro in der Grundelbachstraße

überfiel, verlief bislang ohne Ergebnis.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Raubdezernats des Kriminalkommissariats

Mannheim ergaben, bedrohte der Unbekannte den Angestellten mit einer Pistole und

fordere Bargeld.

Mit der Beute in noch unbekannter Höhe flüchtete er zunächst zu Fuß in das

nahegelegene Leibengässchen, wo offenbar ein Komplize in einem dunklen BMW der

1er-Reihe auf ihn wartete. Das Duo fuhr anschließend in Richtung Stadtmitte/B3

davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Alter ca. Mitte 20; ca. 185 cm; schlank;

südländischer Typ; Er war insgesamt dunkel gekleidet und trug einen dunklen

Kapuzenpulli, eine dunkle Basecap und eine weiße Mund-Naschenschutz-Maske.

Über den Komplizen liegt noch keine Personenbeschreibung vor.

Die Höhe der Beute ist bislang unklar. Das Raubdezernat des

Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wichtig für die Fahnder zu klären sind folgende Fragen:

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wer kann den Täter beschreiben? Wem ist der dunkle 1er BMW im Leibengässchen aufgefallen? Wem sind vor der Tat zwei Personen aufgefallen, die sich in verdächtiger

weise im Leibengässchen aufgehalten haben? Wer kann den Komplizen beschreiben? Wer kann detaillierte Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben? Wer weiß etwas über die Fluchtrichtung? Wem ist ein verdächtiger dunkler 1er BMW in der Birkenauer Talstraße,

möglicherweise auch auf der Bergstraße/B3 und/oder bei der Fahrt in Richtung A 5

aufgefallen?

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, das beim

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 oder an jede andere

Polizeidienststelle.

Neckargemünd: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden; ein Verletzter; Bundesstraße rund zwei Stunden voll gesperrt

Neckargemünd – Rund zwei Stunden war die Neckarsteinacher Straße (B37/B45)

wegen eines Verkehrsunfalls, der sich in Höhe des Schwimmbades ereignete, in

beiden Richtungen voll gesperrt.

Kurz nach 11.30 Uhr war ein 32-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Neckarsteinacher

Straße in Richtung Neckargemünd unterwegs, als er in Höhe des Schwimmbades, kurz

vor Ortseingang Neckargemünd, in einer langgezogenen Rechtskurve, aus bislang

unbekannten Gründen, nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und einen

VW-Transporter mit Anhänger streifte. In der weiteren Folge schleuderte der

32-Jährige mit seinem Fahrzeug wieder nach rechts, gereit in die aufsteigende

Böschung, überschlug sich und blieb auf der Straße total beschädigt liegen.

Dabei wurde der 32-Jährige verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine

Klinik gebracht.

Der 57-jährige Fahrer des VW-Transporters kam mit dem Schrecken davon. Sein

Fahrzeug und der Anhänger sowie die Fensterscheiben, mit denen der Anhänger

beladen waren, wurden total beschädigt.

Der Gesamtsachschaden beträgt rund 50.000.- Euro. Beide Fahrzeuge wurden

abgeschleppt.

Die Feuerwehr Neckargemünd war zur Sperrung der Fahrbahn, Bergung des

32-Jährigen und seines Fahrzeuges sowie zur Reinigung der Fahrbahn mit 18 Mann

im Einsatz.

Die Straße zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach war um 13.30 Uhr wieder in

beiden Richtungen befahrbar. Der Verkehr wurde während der Sperrung örtlich

umgeleitet.

Leimen: Unfallverursacher flüchtet nach gefährlichem Fahrmanöver – Zeugen gesucht

Leimen – Bereits am Montag, den 17.05.2021 kam es nach einem gefährlichen

Überholmanöver eines bislang unbekannten Autofahrers auf der B3, Höhe

Leimen-Nord, zu einem Verkehrsunfall mit zwei geschädigten Verkehrsteilnehmern.

Der Fahrer eines dunklen SUV befuhr gegen 17:50 Uhr die B3 von Leimen kommend in

Richtung Heidelberg. Auf Höhe der Ausfahrt Leimen-Nord überholte dieser trotz

durchgezogener Mittellinie mehrere Fahrzeuge. Hierzu scherte er bei erhöhtem

Verkehrsaufkommen auf die Gegenfahrbahn aus. Eine entgegenkommende 53-Jährige

erkannte das riskante Fahrmanöver und steuerte kurzerhand weiter nach rechts.

Der SUV-Fahrer zog jedoch noch weiter nach links und schien frontal auf die

53-Jährige zuzusteuern. Die 53-Jährige lenkte daraufhin kurzerhand in Richtung

Fahrbahnmitte, um einen drohenden Frontalzusammenstoß zu verhindern. In der

Folge fuhr der SUV-Fahrer rechts an der 53-Jährigen vorbei und streifte hierbei

das Heck der VW-Fahrerin. Eine 67-jährige BMW-Fahrerin, die hinter der

53-Jährigen fuhr, konnte ein Zusammenstoß mit dem SUV ebenfalls nur durch eine

beherzte Ausweichbewegung in Richtung Fahrbahnmitte verhindern. Glücklicherweise

wurde keiner der beiden Frauen verletzt. An dem PKW der 53-Jährigen entstand ein

Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der SUV-Fahrer konnte unerkannt in

Fahrtrichtung Heidelberg flüchten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie weitere Hinweise zu dem

Unfallverursacher sowie dem SUV geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222 57090 zu melden.

Edingen-Neckarhausen: Zwei Autofahrer geraten in Streit – Ermittlungen eingeleitet

Edingen-Neckarhausen – Am Dienstagmorgen gegen 08:15 Uhr befuhr ein

78-jähriger Mercedes-Fahrer die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Edingen. Da

ihm ein 30-jähriger VW-Fahrer offenbar nicht schnell genug fuhr, überholte er

diesen. Dieser wiederum war mit dem Verhalten offenbar nicht einverstanden und

betätigte mehrmals die Hupe. Daraufhin bremste der 78-Jährige den hinter ihm

fahrenden 30-Jährigen aus. Nachdem der Mercedes-Fahrer auf Höhe der Hauptstraße

auf das Gelände einer Werkstatt einbog, stellte ihn der junge Mann kurzerhand

zur Rede. Hierauf entwickelte sich eine hitzige Diskussion zwischen den beiden

Autofahrern, im Rahmen dessen sie sich auch gegenseitig beleidigten. Der

30-Jährige stellte sich im Laufe der Streitigkeiten hinter die B-Säule des

Mercedes. Der 78-Jährige, der weiter auf das Gelände fahren wollte, fuhr an und

in der Folge über den Fuß des 30-Jährigen. Dieser wurde hierbei glücklicherweise

nicht verletzt und lehnte eine Behandlung durch einen hinzugerufenen

Rettungsdienst ab. Ob es sich um ein Versehen handelte oder der 78-Jährige

tatsächlich absichtlich seinen Kontrahenten verletzen wollte, ist derzeit

Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die auf die Streitigkeiten

aufmerksam wurden, verständigten schließlich die Polizei. Nachdem die Maßnahmen

vor Ort abgeschlossen und die Gemüter sich wieder beruhigt hatten, konnten die

Beamten des Polizeireviers Ladenburg die beiden Hitzköpfe entlassen. Gegen beide

Autofahrer wird nun strafrechtlich ermittelt. Unter Umständen müssen der

30-Jährige und der 78-Jährige auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen

rechnen.

Malsch, Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt – Wer kann Hinweise geben?

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis – Mehr als 1.500 Euro Sachschaden verursachte

ein bislang unbekannter Täter am Montag an einem geparkten Auto indem er

mutwillig die rechte Fahrzeugseite und das Heck verkratzte. Der beschädigte Ford

war in der Zeit von 9 Uhr bis 21 Uhr im Oberen Mühlweg geparkt als ein

Unbekannter diese mit einem spitzen Gegenstand beschädigte. Der Polizeiposten

Mühlhausen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen die das Geschehen

beobachteten oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06222

662850 an die Ermittler zu wenden.

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Hütten in Kleingartenanlagen beschädigt

Waibstadt – In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte

Täter mehrere Gartenhütten in den Kleingartenanlagen in der Ritterstraße sowie

dem Speckerweg. Die Täter zerstörten Türen, Fenster, Zäune und weitere

Gegenstände im Wert von mehr als 1500 Euro. Die alarmierten Beamten konnten

mehrere Spuren sichern, die derzeit kriminaltechnisch untersucht werden. Dennoch

sucht die Polizei Waibstadt, Tel. 07263/910673, Zeugen, die die Taten beobachtet

haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Rolladen durch Schüsse beschädigt

Sinsheim – Am Dienstag gegen 14 Uhr schoss ein bislang unbekannter Täter

mindestens fünf Mal auf den Rolladen eines Anwesens in der Egerlandstraße und

konnte unerkannt flüchten. Der Täter verwendete vermutlich eine CO2-Waffe mit

Metallkugeln als Geschosse. Eine aufmerksame Nachbarin konnte zur Tatzeit

mehrere Knallgeräusche wahrnehmen und einen Mann mit einem blauen Pullover

beobachten, der sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufhielt. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier

Sinsheim zu melden.