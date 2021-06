Drei Autos in Mombach gestohlen

Mainz-Mombach – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden gleich zwei

Autos im Bereich des Westrings im Stadtteil Mombach gestohlen. Die beiden Ford

Kuga, identischen Baujahres (2017), waren ordnungsgemäß verschlossen auf

Parkplätzen abgestellt. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Derzeit besteht der Verdacht, dass von den bislang unbekannten

Tätern ein technisches Gerät zur Umgehung des „keyless go“ – Sytems bei der

Tatausführung genutzt wurde. Bereits in der Nacht vom 14.05. auf 15.05.2021 kam

es zum Diebstahl eines Suzuki Vitara im Bereich Mombach, der jedoch nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht in Verbindung mit den aktuellen

Diebstählen steht. In allen drei Fällen bestehen derzeit keine konkreten

Hinweise auf den oder die Täter. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten

Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Innenstadt, 80-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mainz-Innenstadt – Um kurz nach 10 Uhr wird der Mainzer Polizei via Notruf

ein schwerer Verkehrsunfall in der Lotharstraße in Mainz mitgeteilt. Hierbei

wurde eine 80-jährige Fußgängerin aus Mainz schwer verletzt. Nach aktuellem

Erkenntnisstand setzte der Fahrer eines Müllfahrzeuges zurück und stieß mit der

80-jährigen Frau zusammen, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Rollator in

der Lotharstraße Höhe Große Bleiche befand. Durch den Zusammenstoße kam die

Fußgängerin zu Fall und blieb unter dem Auflieger des Fahrzeuges liegen. Ihr

Rollator geriet unter das Hinterrad des Müllwagens und verhinderte dadurch

vermutlich schlimmeres. Die 80-Jährige Mainzerin wurde bei dem Unfall

schwerverletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in

ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Die Große Bleiche war zwischen der Zanggasse

und Heidelberger Faßgasse für ca. 40 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Die Mainzer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen

können. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird

gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer

06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Adenauer-Ufer, Schwimmer im Rhein löst Rettungseinsatz aus

Mainz-Adenauer-Ufer – Dienstag, 01.06.2021 14:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr löst ein vermeintlicher Schwimmer im

Rhein, in Höhe des Mainzer Adenauer-Ufers, einen Polizei – und Feuerwehreinsatz

aus. Verständigt über Notruf durch Passanten, konnten mehrere Polizeistreifen

einen 36-Jähriger im Rhein feststellen, der sich an der Kaimauer festhielt. Dem

Mann wurde durch Einsatzkräfte der Polizei ein Hilfsmittel zugeworfen, um ein

Abtreiben durch die Strömung zu verhindern. Auch ein in der Nähe befindlicher

Jetski-Fahrer war bereit, dem Mann aus dem Wasser zu helfen. Dieser konnte

jedoch kurze Zeit später selbstständig, an einer günstigen Stelle wieder an Land

gehen. Bis auf kleinere Schürf- und Schnittwunden blieb der Mann bei seinem

Sprung ins Wasser unverletzt. Wie sich letztendlich herausstellte, befand sich

der 36-Jährige zuvor am Rheinufer und begab sich vermutlich zum Abkühlen und

leicht alkoholisiert ins Wasser. Nun wird geprüft, ob die Kosten des Einsatzes

dem Mann in Rechnung gestellt werden.

Das Baden im Rhein ist am Mainzer Rheinufer nicht erlaubt. Die erheblichen

Gefahren, die mit dem Baden in natürlichen Gewässern hervorgehen, werden auch

von geübten Schwimmern schnell unterschätzt.

Sachbeschädigung mit Corona-Botschaft

Bingen

Bingen, 01.06., Bahnhofstraße, 23:55 Uhr. Eine Zeugin meldete spätabends eine weibliche Person, die eine gegenüberliegenden Wand mit Farbe besprühte. Sie flüchtete anschließend in einem Cabriolet in Richtung Innenstadt. Den Beamten kam das Fahrzeug entgegen; sie konnten es zwar einholen, die Fahrerin machte aber keinerlei Anstalten anzuhalten (trotz Blaulicht und Stopp-Signal). Erst nach mehrfacher lautstarker Aufforderung hatten sie Erfolg. Die amtsbekannte 56-Jährige wurde zur Eigensicherung gefesselt und verweigerte die Aussage. Unter dem Fahrersitz wurden ein Küchenmesser und mehrere Spraydosen sichergestellt. Sie hatte ihren Unmut über die Corona-Impfungen von Kindern äußern wollen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen

Bingen, L417, 01.06., Drususbrücke, 18:45 Uhr. Ein Anrufer meldete einen Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Die 83-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen erstversorgt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Bedrohung

Bingen

Bingen-Büdesheim, 01.06.2021, 10.00 Uhr. Ein Mann meldete der Dienststelle eine Bedrohung mit einem Messer. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen und einem 54-Jährigen gekommen war, da letzterer auf dem Privatparkplatz des Jüngeren geparkt hatte. Es kam zu Beleidigungen, knapp verfehlten Handgreiflichkeiten, Drohungen sowie zur Einmischung diverser Familienmitglieder und gipfelte in dem geschilderten Zücken eines Messers. Die Streitenden konnten erfolgreich getrennt werden; entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Diebstahl aus Kfz

Bingen

Niederheimbach, Heimbachtal, 30.05., 18:00 Uhr – 01.06., 10:00 Uhr. Unbekannte entwendeten aus einem vor dem Wohnhaus abgestellten PKW eine Tasche inklusive Dokumente, EC-Karte, Schlüssel und einem Zugangstransponder. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Einbruchdiebstahl

Bingen

Welgesheim, Bahnübergang, K4, 31.05., 18:00 Uhr – 01.06., 06:00 Uhr. Mitarbeiter der Firma Remondis meldeten einen Einbruch, bei dem ca. 500 Kilo Kupfer entwendet wurden. Ein ähnliches Delikt wurde übrigens zeitgleich aus dem Bad Kreuznacher Industriegebiet von einer Sanitäts-Heizungs-Firma gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.