Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Auseinandersetzung auf der Straße – Autofahrer musste bremsen – Zeuge bitte melden! – Heusenstamm

(aa) Nach einer mutmaßlichen Körperverletzung an einer Frau in der Dietzenbacher Straße sucht die Polizei dringend als Zeugen einen Autofahrer, der am späten Sonntag angehalten und seine Hilfe angeboten hatte. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 23.45 Uhr ein 29-Jähriger seine 33-jährige Bekannte in Höhe der Hausnummer 1 abgepasst und geschlagen haben. Dabei wurde sie wohl auch auf die Straße gestoßen, so dass der unbekannte Autofahrer bremsen musste. Der Fahrer sei auf die Nachfrage hin, ob man Hilfe benötige, was verneint worden sei, dann weitergefahren. Eine Beschreibung des Zeugen und seines Autos liegt bislang nicht vor. Die Polizei bittet nun diesen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Auseinandersetzung unter Gassi-Gehern – Zeugen gesucht – Rödermark/Ober-Roden

(aa) Nach einer Auseinandersetzung unter Hundebesitzern am Dienstagabend in der Dr.-Walter-Kolb-Straße ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 19.30 Uhr eine Rödermarkerin mit ihrem nicht angeleinten Hund in Höhe der Hausnummer 7 spazieren. Ihr entgegen kam ein etwa 45 Jahre altes Pärchen, das mit einem angeleinten braunen Hund ebenfalls Gassi war. Dabei handelte es sich vermutlich um einen Listenhund mit großem Kopf. Der Mann soll zunächst gefragt haben, warum der andere Hund nicht angeleint sei. Dann hätte er unvermittelt der 61-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Unbekannten wären dann in Richtung Feld weitergegangen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Außenspiegel beschädigt und abgehauen – Hainburg/Landesstraße 3416

(fg) Auf rund 6.000 Euro schätzen Polizeibeamte den Schaden, den ein unbekannter Opel-Fahrer am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 3416 verursacht hat. Gegen 8.15 Uhr war der Fahrer eines Porsche Macan auf der Landesstraße 3416 in Richtung Hainburg-Hainstadt unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve nach dem dortigen Ortsausgang überfuhr ein entgegenkommender Opel Astra die Mittellinie und streifte den Porsche Macan. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Porsche-Fahrer noch aus und touchierte mit der Karosserie die Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen des Unfallgeschehens und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Radfahrer flüchtete nach dem Unfall – Hanau/Großauheim

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich Dienstagabend, gegen 22.20 Uhr, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann aus Hanau mit seinem schwarzen Audi A6 die Philip-Heck-Straße. An der Einmündung zur Landesstraße 3309 (Depotstraße) wollte er nach links auf die Landesstraße 3309 einbiegen. Während des Einbiegens kam ein bislang unbekannter Fahrradfahrer aus Richtung Philip-Heck-Straße und fuhr über die Landesstraße 3309, ohne an der roten Ampel für Radfahrer und Fußgänger zu halten. Der 32-Jährige musste hierdurch nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und fuhr gegen einen Mast der Ampelanlage. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro zu kümmern. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Nachmeldung: Tatverdächtiger wurde ermittelt

Frau wurde belästigt – Tatverdächtiger ist ermittelt – Dreieich

(aa) Nachdem am Donnerstag letzter Woche eine Fußgängerin in Sprendlingen von einem Mann unvermittelt geschlagen, unsittlich angefasst und beleidigt worden war (wir berichteten), gingen weitere Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung bei der Polizei ein. Die Beamten der regionalen Ermittlungsgruppe West haben nach umfangreichen Ermittlungen und Hinweisen von Zeugen nun einen Tatverdächtigen aus Dreieich, der derzeit betreut wird, ermittelt. Präventive Maßnahmen wurden sofort eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

Vermisstensuche ist erledigt!

Main-Kinzig-Kreis

Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Südhessen – Jugendlicher ist wieder da – Hanau

(aa) Die am Dienstag veröffentlichte Vermisstensuche für das Polizeipräsidiums Südhessen ist nicht mehr aktuell: Der Jugendliche ist wieder da.