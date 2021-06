Korbach: Die Polizei-News

Strohballen brennen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Korbach (ots) – Am Dienstag 01.06.2021 gegen 19.00 Uhr kam es zu einem Brand von Strohballen in der Feldgemarkung von Helmighausen. Der Brand zwischen Marsberg-Westheim (Hochsauerlandkreis) und Diemelstadt-Helmighausen (LK Waldeck-Frankenberg) konnte durch die Feuerwehr Westheim abgelöscht werden.

Die ersten Ermittlungen am Brandort führte die Polizei Bad Arolsen. Diese ergaben, dass zwei mit Folie eingewickelte, gepresste Strohquader wahrscheinlich in Brand gesetzt wurden. Eine Brandgefahr für eine in der Nähe befindliche Scheune bestand nicht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Holzstapel brennt – Polizei sucht Zeugen

Allendorf/Eder (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 01.06.2021 brannte ein Holzstapel im Riedweg in Allendorf/Eder. Da die Polizei derzeit davon ausgeht, dass der Stapel vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, wird um Zeugenhinweise gebeten.

Gegen 01.40 Uhr bemerkten Zeugen, dass ein Holzstapel auf dem Nachbargrundstück in Flammen stand. Sie verständigten die Feuerwehr und versuchten, das Feuer mit Wassereimern einzudämmen. Die alarmierte Feuerwehr aus Allendorf konnte den Brand schließlich ablöschen. Das Feuer hatte noch auf einen angrenzenden Obstbaum übergegriffen, das etwa fünf Meter entfernte Wohnhaus geriet nicht in Gefahr.

Der Sachschaden wurde auf einige hundert Euro geschätzt, Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

