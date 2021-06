Widerstand gegen Polizisten bei Festnahme eines gesuchten Straftäters

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Beamte des 1. Polizeireviers nahmen Dienstagabend 02.06.2021 um 20.00 Uhr einen mit Haftbefehl gesuchten Straftäter fest. Der Mann wehrte sich heftig dagegen und verletzte die Beamten dadurch. Nach einem Zeugenhinweis begab sich eine Streife auf die Konstablerwache, da dort ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wiedererkannt worden war.

Als die Beamten den 27-Jährigen kontrollieren wollten, versuchte er zunächst zu flüchten, ohne Erfolg. Bei der Festnahme versuchte sich der 27-Jährige durch Tritte und Schläge gegen die Polizisten zu wehren. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es den Mann zu fesseln und zum Revier zu bringen.

Der einschlägig vorbestrafte Mann kam anschließend in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Die Beamten erlitten bei dem Widerstand leichte Verletzungen, welche noch in der Nacht medizinisch untersucht und behandelt wurden.

Apothekendieb festgenommen – 33-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Dienstag 01.06.2021 gegen 15:30 Uhr, nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main einen 33-jährigen Dieb am Hauptbahnhof fest. Der Mann hatte am Sonntag 30.05.2021, in der im Hauptbahnhof Frankfurt am Main ansässigen Apotheke Haut- und Sonnencremes entwendet und konnte unerkannt flüchten.

Videoaufnahmen brachten die Bundespolizei auf die Spur des Täters. Er konnte durch zivile Fahnder wiedererkannt und daraufhin festgenommen werden. Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Shisha-Bar-Kontrollen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Beamte des 8. Polizeireviers haben zwischen dem 30.05.2021 und 02.06.2021 in Sachsenhausen mehrere Shisha Bars kontrolliert. Hierbei stellten sie Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz fest.

Innerhalb des genannten Zeitraums stellten die Polizeibeamten in mehreren Shisha Bars in der Frankensteiner Straße, der Großen Rittergasse und der Klappergasse insgesamt rund 72 Kilogramm offensichtlich unversteuerten Tabak sicher. Es darf nur Tabak zum Verkauf angeboten werden, welcher auch im Steuergebiet versteuert wurde. Darüber hinaus wurden im Keller eines Lokals, als ein Mitarbeiter Tabak zubereitete, erhebliche hygienische Mängel festgestellt und beanstandet. Aufgrund der Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Frankfurt-Höchst (ots)-(fue) – Am Dienstag 01.06.2021 gegen 12.45 Uhr, näherte sich der 43-jährige Tatverdächtige einem auf dem Justinusplatz abgestellten Auslieferungsfahrzeug. Mit einem Nothammer schlug er die Fensterscheibe der Beifahrertür ein und entwendete anschließend mehrere auf dem Beifahrersitz befindliche Pakete.

Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung der Bolongarostraße, wo er von dem Fahrer des Auslieferungswagens bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. In den Paketen befanden sich unter anderem eine Armbanduhr, Bekleidungsstücke und ein Router, zusammen in einem Wert von etwa 800 Euro.

Diebstahl von Kraftfahrzeug

Frankfurt-Riederwald (ots)-(fue) – Der 23-jährige Fahrer eines Renault Trafic war am Mittwoch 02.06.2021 gegen 00.50 Uhr in der Straße Am Erlenbruch unterwegs, um dort an E-Scootern Akkus auszuwechseln. In Höhe der Hausnummer 100 stieg er wieder aus seinem Fahrzeug und wendete sich einem E-Scooter zu. In diesem Moment bestieg ein bislang unbekannter Täter den Renault und fuhr damit in Richtung der Wächtersbacher Straße davon.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Renault Trafic mit dem amtlichen Kennzeichen WI-TM 9998. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Wagens nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurter Polizei stellt erneut zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße fest

Frankfurt (ots)-(em) – Am Dienstag 01.06.2021 hat die Frankfurter Polizei erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zuge dessen wurden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Zwischen 15.00 bis 17.00 Uhr führten die Polizistinnen und Polizisten zunächst im Bereich des Airportrings in Fahrtrichtung Walluf Geschwindigkeitskontrollen durch. Erlaubt sind dort 50 km/h. Der höchste gemessene Geschwindigkeitsverstoß lag dort bei 83 km/h. Zwischen 19.00 und 22.00 Uhr wurden die Kontrollen auf die A661 in Fahrtrichtung Süden, etwa auf der Höhe Anschlussstelle Taunusring, durchgeführt. Spitzenreiter, im negativen Sinne, war hier ein Autofahrer, welcher bei erlaubten 100 km/h mit 217 km/h unterwegs war. Im Zuge der polizeilichen Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann zuvor Kokain konsumiert hatte und unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren war. Die Fahrt war damit für ihn beendet.

Insgesamt 77 Geschwindigkeitsüberschreitungen stellte die Frankfurter Polizei gestern in den genannten Bereichen fest. Insgesamt 8 Autofahrerinnen bzw. Autofahrern droht ein Fahrverbot.

Die Frankfurter Polizei führt regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen. Denn das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gehört seit Jahren zu den Hauptunfallursachen.

