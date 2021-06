Polizei Eschwege

48-jähriger Mann will auf eigenen Wunsch in die Psychiatrie

Eschwege (ots) – Die Polizei in Eschwege hat Dienstagnachmittag 01.06.2021 einen 48-Jährigen Mann aus der Kreisstadt auf eigenen Wunsch der Psychiatrie zugeführt, nachdem der Mann am Dienstag in kurzer Zeit wegen verschiedener Vorfälle, insbesondere Sachbeschädigungen, auffällig wurde. Bereits in den vergangenen Wochen war gegen den Mann bereits mehrfach in Fällen von Sachbeschädigung und ähnlich gelagerter Delikte ermittelt worden.

Der 48-Jährige steht u.a. im Verdacht, am Dienstagvormittag gegen 11.40 Uhr im Bereich An den Anlagen bei dem dortigen Imbiss willkürlich zwei Blumengefäße abgerissen und beschädigt zu haben.

Darüber hinaus ist der Mann gegen 15.20 Uhr erneut auffällig geworden, als er am Nikolaiplatz mehrere Gegenstände in seinem psychischen Ausnahmezustand umhergeworfen und dabei u.a. auch einen Holzbanken auf einen geparkten Pkw geworfen haben soll. Dadurch entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von 1.000 Euro.

Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Eschwege haben den 48-Jährigen schließlich in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychisch auffälligen und sprunghaften Zustands letztlich auf eigenen Wusch an das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie überstellt.

Wie sich im Verlaufe des Einsatzes dann herausstellte, soll der 48-Jährige u.a. auch noch für eine Sachbeschädigung an einem Motorrad verantwortlich sein, dass zur Tatzeit am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr in der Luisenstraße in Höhe des Gesundheitsamtes abgestellt und dort mutwillig umgetreten worden war.

Dabei war an dem Motorrad ein Schaden von 500 Euro entstanden. Wegen dieser und anderer Delikte muss sich der 48-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten.

Betrunkener Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und beschädigt u.a. zwei Leitpfosten

Eschwege (ots) – Ein 69-jähriger Autofahrer aus Großalmerode ist gestern Mittag um kurz nach 12.00 Uhr auf der L 3238 von Velmeden kommend in Richtung Walburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ist ca. 200 Meter über den dortigen Grünstreifen gefahren. Dabei hat der Mann mit seinem Auto zwei Leitpfosten gestreift, von denen einer schließlich gegen ein entgegenkommendes Auto geschleudert wurde, das von einer 44-jährigen Frau aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde.

Trotz der Kollision setzte der 69-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nachdem der Unfall den Beamten in Hessisch Lichtenau dann zur Kenntnis gelangte, nahm eine Streife die Unfallermittlungen und die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug auf u.a. ermittelten die Beamten anhand des bekannt gewordenen Kennzeichens auch an der Halteradresse. Bis dahin aber erfolglos.

Als die Beamten später nochmal im Bereich der Unfallstelle waren, kam ihnen das flüchtige Fahrzeug doch noch entgegen. Die Beamten hielten das Auto an und kontrollierten den Fahrer. Der Mann machte einen stark alkoholisierten Eindruck, der sich mit einem positiven Atemalkoholtest im höheren Bereich entsprechend bestätigte.

Da der Unfallverursacher im Beisein der Polizisten über Schmerzen im Bauchbereich geklagt hatte, wurde letztlich ein Rettungswagen hinzugezogen, der den Mann in ein Krankenhaus brachte. Dort musste er sich neben der ärztlichen Behandlung auch einer Blutentnahme unterziehen.

Die durch den Unfall entstandenen Beschädigungen sind noch nicht abschließend beziffert. Gegen den 69-Jährigen laufen nun Ermittlungen u.a. wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfallflucht.

Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte haben an einem schwarzen 1-er BMW Kombi mutwillig an der Heckschürze einen tieferen Lackschaden verursacht. Der Wagen stand zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr im Jasminweg auf einem Anwohnerparkplatz geparkt. Der Schaden wird auf 600 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sattelzug streift Gebäudedach

Mit einem Sattelzug hat ein 67-Jähriger aus den Niederlande am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Ortslage von Wolfterode das Dach eines Nebengebäudes auf einem Privatgrundstück gestreift, als der Mann die Bergstraße in Richtung Ortsrand befuhr. Beim Befahren einer Engstelle kollidierte der Fahrer mit der oberen linken Kante seines Aufliegers und dem Dach, wodurch ein Dachsparren verschoben und infolgedessen auch mehrere Ziegelsteine und der Dachgiebel herausgerissen wurden.

Der Schaden an dem Gebäude wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. An dem Auflieger entstand nur ein geringer Schaden in Höhe von 200 Euro.

Wildunfall

Um kurz nach Mitternacht am heutigen Mittwoch hat ein 21-jähriger Autofahrer aus Sontra auf der L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen einen Feldhasen erfasst, wodurch am Fahrzeug des jungen Mannes ein Schaden von 500 Euro entstand.

Der Hase war später nicht mehr auffindbar.

Polizei Sontra

Kleintransporter beschädigt Hecke beim Rangieren

Ein Schaden von 600 Euro hat gestern Nachmittag ein 22-Jähriger aus Wildeck verursacht, der mit einem Kleintransporter (Sprinter-Klasse) in der Ortslage von Röhrda rangieren musste. Gegen 15.05 Uhr musste der Mann mit seinem Fahrzeug in der Steingasse zurücksetzten, wobei er mit dem Vorderrad über eine Begrenzungsmauer fuhr und eine angrenzende Hecke beschädigte.

An dem Sprinter entstand bei der Kollision ein Schaden von 500 Euro. Die Hecke wurde mit einem Schaden von 100 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung – Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem die Besitzer einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage (Gemarkung Poppenhagen), in der Verlängerung der Sälzerstraße, Beschädigungen an drei Türen festgestellt haben.

Die Besitzer bemerkten den Schaden, der auf etwa 150 Euro beziffert wird, am vergangenen Montag gegen 17.30 Uhr. Die Tatzeit kann allerdings bis ca. 3 Wochen zurückreichen. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Zusammenstoß von zwei Pkws – Eine Person leicht verletzt

Gegen 11.40 Uhr kam es gestern Vormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem 80-jährigen Autofahrer und einem 75-jährigen Autofahrer, beide aus Witzenhausen stammend, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 75-Jährige wollte aus der Ortslage von Unterrieden kommend nach links auf die B 80 in Richtung Witzenhausen einbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten 80-Jährigen, der auf der B 80 in Richtung Anschlussstelle B 27 unterwegs war.

Der 80-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn der B 80 geschleudert und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen, u.a. in Form eines Schocks, und wurde später in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste anschließend abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 10.000 Euro. Der 75-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An dessen Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Telefonbetrügerin versucht Bankdaten bei Seniorin auszuhorchen

(ots) – Am Dienstagnachmittag 01.06.2021 haben offenbar erneut Telefonbetrüger ihr Unwesen getrieben und in einem Fall versucht, an Bankdaten zu kommen. Die Seniorin, die Opfer des Anrufs wurde, erkannte allerdings die niederen Absichten und legte rechtzeitig auf. Die Polizei warnt vor telefonischen Betrugsversuchen.

Gegen 15.00 Uhr erhielt die Rentnerin, eine 79-jährige Frau aus Witzenhausen, einen Anruf von einer Frau. Die junge Anruferin, die deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach, versuchte die Seniorin in die Irre zu führen in dem sie vorgab, dass die Frau ein ihr zustehendes Guthaben einer Apotheke noch nicht abgerufen habe. Um dies veranlassen zu können, benötige man noch ein paar entsprechende Bankdaten, welche die junge Frau erfragen wollte.

Das vermeintliche Opfer schaltete allerdings schnell, erkannte dies als Betrugsversuch und legte sofort auf, bevor es zu weiteren Fragen oder Forderungen seitens der Anruferin kam.

Die Polizei gibt in solchen Fällen u.a. diese Tipps:

selbst Bankmitarbeiter werden niemals persönliche- oder Kontodaten am Telefon erfragen und erst recht nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder nach der Transaktionsnummer (TAN) verlangen. Seien sie daher äußerst wachsam und argwöhnisch, wenn andere Dienstleister solche Daten erfragen wollen.

Geben Sie daher auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen (…“sonst ist das Geld verloren”,… “das Guthaben verfällt”…, o.ä.)

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie ggfs. verdächtige Vorfälle oder Kontobewegungen bei Ihrer Bank.

Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

Weitere Tipps zu verschiedenen Betrugsformen erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

