Frankfurt-Zentrum (ots) – Am Montagabend 01.06.2021 gegen 19:15 Uhr, befand sich ein 31- und 29-jähriges Pärchen befand sich auf dem Weg zur S-Bahn/Konstabler Wache, als sie von einem fremden Paar zunächst verbal angegangen wurden. Beim Einstieg in die Bahn griffen die beiden Unbekannten die 29-jährige Frau an, so das diese zu Boden stürzte. Auf dem Boden liegend trat ihr der Angreifer ins Gesicht.

Als der 31-jährige Begleiter der Geschädigten dazwischen ging, wurde auch er von dem aggressiven Paar angegriffen. Sie schlugen den Mann und sprühten ihm vermutlich Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchtete das Angreifer-Paar vom Bahnsteig.

Die beiden Geschädigten erlitten Verletzungen im Gesicht sowie Abschürfungen an Armen und Beinen und wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter

der Telefonnummer 069/130 145 – 1103 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen