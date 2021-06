Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mit Handy am Ohr erwischt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.06.2021 gegen 13:00 Uhr konnte der Fahrer eines Mercedes Vito Im Triftweg in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor hatte ihn die Polizeistreife beim Benutzen seines Mobiltelefons während der Fahrt beobachtet. Der Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt rechnen. Ablenkungen am Steuer sind nach wie vor eine häufige Unfallursache. Die Polizei rät deshalb beide Hände während der Fahrt ans Lenkrad zu nehmen, unnötige Ablenkungen vermeiden und die volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten.

Bad Dürkheim: Trekkingrad gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Bereits im Zeitraum von 19.05.2021 bis 24.05.2021 wurde ein in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim abgestelltes Trekkingrad entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Schloss. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Trekkingrad der Marke Carver, Modell Memphis. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 01.06.2021, 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde ein Am Obstmarkt in Bad Dürkheim abgestellter Kia Sportage beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Kia und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Stoßfänger und am Kotflügel entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte eine starke Beschädigung im rechten Frontbereich oder im Bereich des linken Hecks aufweisen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 01.06.2021 12:10 Uhr bis 12:30 Uhr wurde ein in der Herxheimer Straße in Freinsheim abgestellter Seat Ibiza beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Heck des Fahrzeuges entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Wachenheim (ots) – Am 01.06.2021 gegen 17:00 Uhr kam es auf der K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Wohnmobil die K16 von Lindenberg kommend in Richtung Wachenheim. Aufgrund zu geringem Abstandes berührte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Nissan X-Trail und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel des Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Überprüfungen des naheliegenden Campingplatzes verliefen negativ. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Ellerstadt (ots) – Am 02.06.2021 gegen 03:00 Uhr konnte in der Erpolzheimer Straße in Ellerstadt der Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person und konnten zwei sogenannte Schnupfröhrchen für Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet – drei Personen verletzt

Grünstadt (ots) – Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls gestern Mittag (01.06.2021) gegen 16:30 Uhr: Ein 57 Jahre alter Pkw-Fahrer wollte an der Anschlussstelle Obersülzen/Gewerbegebiet Grünstadt nach links auf die Ortsumgehung Grünstadt (B 271) einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Bockenheim herannahenden 22-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrer, sowie die 47 Jahre alte Beifahrerin des 57-jährigen leichte Verletzungen davontrugen. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):