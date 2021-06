Insbesondere bei längeren Reisen ist für Kinder Stabilität wichtig. Durch lange Reisezeiten stellen sich häufig Stresssituationen und Frustration ein, denen Sie mit den nachfolgenden Tipps begegnen können.

Effektive Zeitplanung

Für längere Urlaubsfahrten mit Kindern empfiehlt es sich, den Abfahrtzeitpunkt im Voraus festzulegen. Der Startzeitpunkt sollte nicht lediglich von dem Verkehrsaufkommen abhängen, sondern auch die Schlafbedürfnisse von Kindern berücksichtigen. Hierfür ist es sinnvoll, sich an den gewöhnlichen Schlafzeiten der Sprösslinge zu orientieren. Schlafen die Kinder beispielsweise mittags, kommt möglicherweise eine Abfahrt in den späten Morgenstunden infrage. Auch ein Reisebeginn in den Abendstunden kann sich als fruchtbar erweisen, um die Schlafenszeiten optimal zu nutzen.

Pausen nutzen

Ein weiterer wichtiger Aspekt einer langen Urlaubsfahrt ist die korrekte Planung der Pausenzeiten. Insbesondere bei längeren Autofahrten benötigen Kinder häufiger Pausen als Erwachsene, sodass es sich anbietet, mindestens alle zwei bis drei Stunden eine Pause einzulegen. Bei den Zwischenstopps können Snacks und Getränke eingekauft werden, die Hygiene aufgefrischt oder auch Bewegungseinheiten eingeplant werden, um Rückenschmerzen vorzubeugen. Bezüglich des Komforts ist es für Kinder besonders wichtig, das Verkehrsmittel möglichst bequem zu gestalten. Im Auto selbst empfiehlt es sich etwa, auf bequeme Rückenlehnen und Kissen zurückzugreifen, da so Nackenschmerzen vermieden werden können. Schuhe und Füße können in Mittelklasse Fahrzeugen beispielsweise auf Hyundai i30 Fußmatten abgestützt werden, um von außen eingetragenen Schmutz effektiv aufzufangen.

Spiele und Unterhaltung während der Reise

Da sich während langer Reisen häufig Langeweile einstellt, sollten Kindern während der gesamten Zeit über Möglichkeiten zur Unterhaltung und Beschäftigung verfügen. Bei der Auswahl von Spielgeräten können sowohl analoge als auch elektronische Medien zum Einsatz kommen. Im Bereich der analogen Spiele eignen sich insbesondere Reisespiele, die nur wenig Platz einnehmen. Klassiker wie Mühle, Schiffe versenken, kleine Klemmbaustein-Sets oder auch Kartenspiele sind auch in kleiner Größe erhältlich und auf wenig Raum spielbar. Bei Kindern beliebt sind zudem Kreativspiele wie Ausmalblöcke, Perlen zum Auffädeln, Rätselbücher, Malblöcke oder Ähnliches. Gemeinsam mit Erwachsenen können auch Merkspiele wie „Ich packe meinen Koffer“ zum Einsatz kommen. Sofern die Kinder bereits lesen können, sind auch Bücher denkbar, die alternativ von einem Elternteil vorgelesen werden.

Grundsätzlich sind elektronische Medien bei Jüngeren ebenso sehr beliebt. Mithilfe eines Tablets oder Smartphones können kindgerechte Videos und Filme oder auch Hörbücher abgespielt werden, die sich aufgrund ihrer Länge insbesondere bei langen Reisen anbieten. Auf dem Markt erhältlich sind auch Hörbücher, die in ein Spielzeug integriert sind und per Knopfdruck eine Geschichte abspielen. Zudem können über die gängigen Anbieter verschiedene Spiele-Apps heruntergeladen werden, mit denen sich die Kinder ebenso beschäftigen können.

Verpflegung und Essen während der Reise

Für längere Reisezeiten eignen sich grundsätzlich Snacks, belegte Brote, Gemüse und Obst. Um Hunger während der Reise vorzubeugen, empfiehlt es sich, bereits im Voraus Transportboxen mit Essen vorzubereiten. Gurken, Karotten und anderes Gemüse können klein geschnitten werden und zusammen mit belegten Broten verstaut werden. Nüsse in kleinen Verpackungen werden von Kindern ebenso geschätzt. Bei Getränken empfiehlt es sich auf stark zuckerhaltige Lebensmittel zu verzichten und ausreichend Mineralwasser mitzunehmen. In kleineren Mengen können jedoch auch Säfte oder Limonaden mitgenommen werden, die während der Pausen als Belohnung gegeben werden können.

Neben ausreichenden Nahrungsmitteln sollten auch Pflegeartikel, Kuscheltiere oder von den Kindern wertgeschätzte Gegenstände auf keiner Reise fehlen. Bei Babys sollten ausreichend Flaschen, Windeln und Babynahrung mitgenommen werden.

Fazit

Um Kindern eine sichere und vergnügliche Reise zu ermöglichen, sollte neben einer ausreichenden Verpflegung auch auf Spielzeug und Beschäftigungsmöglichkeiten geachtet werden. Zudem sollte auf ausreichende Pausenzeiten geachtet werden und diese ausreichend eingeplant werden. Bei einer Beachtung dieser Ratschläge sollte einer geruhsamen Reise jedoch nichts mehr im Weg stehen.