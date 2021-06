Göllheim: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Göllheim – Am Dienstag, dem 01.06.2021 gegen 15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die B47 von Göllheim kommend in Fahrtrichtung Dreisen. Hierbei überholte der Motorradfahrer einen vorausfahrenden PKW in einer leichten Rechtskurve. Aus noch ungeklärter Ursache übersah der 54-jährige ein entgegenkommendes Fahrzeug einer 58-jährigen, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem PKW und dem Motorrad kam.

Das Fahrzeug der 58-jährigen stieß in der Folge gegen einen weiteren PKW auf der Gegenfahrbahn.

Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Die 2 Insassen der Unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden zwecks Abklärung der Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B47 war für die Dauer der Maßnahmen für etwa 4 Stunden voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. . Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber, sowie die Feuerwehren aus Dreisen, Göllheim, Weitersweiler und Kerzenheim.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der 06352-911100 zu melden.