Erfolgloser Fluchtversuch nach Trunkenheitsfahrt

Neupotz (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine Streife der Polizei Wörth die Hauptstraße in Neupotz. Dort wurde ein Fahrzeug beobachtet, welches bei Erblicken des Streifenwagens auf das Tankstellengelände einbog. Zudem versuchte sich der Fahrzeugführer durch eine Flucht zu Fuß der Kontrolle zu entziehen.

Nachdem der 28-jährige eingeholt und kontrolliert wurde, war auch der Grund für die Flucht ersichtlich. Der Fahrer stand sowohl unter Alkohol- als auch Betäubungsmitteleinfluss. Zudem führte er Betäubungsmittel mit sich. Ermittlugsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Fahrrad bei Unfall beschädigt und dann abgehauen

Lingenfeld (ots) – Am Samstagmittag 29.05.2021 kam es in Lingenfeld zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fahrrad, bei der sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der 18-jährige Fahrradfahrer fuhr gegen 13:30 Uhr auf dem Radweg entlang der Germersheimer Straße in Richtung Kirchstraße. An der Einmündung zur Straße Am Hirschgraben wollte der bisher unbekannte PKW-Fahrer auf die Germersheimer Straße einbiegen.

Hierbei übersah der PKW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Fahrradfahrer. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall bzw. zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierter Rollerfahrer ohne Führerschein

Neuburg am Rhein (ots) – Am Samstagabend 29.05. wurde auf dem Radweg zwischen Hagenbach und Neuburg ein Rollerfahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war.

Ein Test ergab 0,94 Promille. Zudem war der Roller nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da der Sozius ebenfalls dem Alkohol zugesprochen hatte, wurde durch Sicherstellung des Schlüssels eine Weiterfahrt verhindert.

Glasscheibe im Gemeinschaftshaus entwendet

Hatzenbühl (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 29.05.2021 wurde die Glasscheibe einer Eingangstür zum Dorfgemeinschaftshaus in Hatzenbühl zunächst eingedrückt und anschließend entwendet. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Zeugen, welche in der entsprechenden Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

PKW Führer unter Drogeneinfluss

Wörth am Rhein (ots) – Am Abend des 28.05. wurde ein PKW durch eine Streife der Polizeiinspektion Wörth im Bereich des Langenberg auf der Bienwald B9 kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten beim 27-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.

Ein durchgeführter Urintest war positiv auf THC. Ein entsprechendes Ermittlugsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hatzenbühl (ots) – Der 65-jährige Unfallverursacher befuhr am 29.05. gegen 02:45Uhr mit seinem Porsche Panamera die Landstraße von Rheinzabern in Richtung Kandel. Im “Hatzenbühler Kreisel” verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfährt die Mittelinsel. Anschließend fährt er über die Grünfläche und den Fahrradweg, wo er zum Stehen kommt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille.

Aufgrund dessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe, der Porsche war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde der Fahrer durch den Unfall nicht.

Unfall unter Alkohol

Bellheim (ots) – Die Kombination aus hochmotorisiertem BMW und Alkohol, wurde einem 27-jährigen aus dem Kreis Germersheim am Abend des 28.05.2021 zum Verhängnis. Dieser wollte von der ESSO-Tankstelle in Bellheim in Richtung des Ortskerns fahren. Hierbei beschleunigte er seinen PKW allerdings derart stark, dass er die Kontrolle verlor, über den dortigen Grünstreifen und in ein angrenzendes Firmengebäude fuhr. Am PKW entstand Totalschaden und am Gebäude riss eine Wand ein.

Insgesamt wird er Schaden auf ca. 90.000 EUR geschätzt. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht. Aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,6 Promille wurde ihm der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und die Entziehung der Fahrerlaubnis.