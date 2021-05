Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt, 65207 Wiesbaden L 3028, zwischen WI-Auringen und WI-Medenbach Samstag, 29.05.2021, 09:55 Uhr

Wiesbaden (ots) – (mv) Am Samstagmorgen 29.05.2021, gegen 09:55 Uhr, kam es auf

der Landstraße 3028 zwischen Wiesbaden-Auringen und Wiesbaden-Medenbach zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Eine 25-jährige Radfahrerin befuhr einen Feldweg in Wiesbaden-Auringen und

wollte im Bereich einer dort befindlichen Eisenbahnbrücke auf die Landstraße

3028 zwischen WI-Auringen und WI-Medenbach fahren. Hierbei übersah sie eine

18-jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Auto in Richtung Wiesbaden-Medenbach

unterwegs war. Trotz sofortigem Bremsen erfasste das Auto die Radfahrerin, die

dann auf den Boden geschleudert wurde. Hierbei zog sich die Radlerin schwere

Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen werden. Die 18-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.400 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und

Bergung der Fahrzeuge war die Landstraße 3028 in der Zeit von 10:00 Uhr bis

12:45 voll gesperrt.

Festnahme nach Streit um Maske,

Wiesbaden, Mitte, Friedrichstraße, Freitag, 28.05.2021, 15:25 Uhr

(cp)Ein 23-Jähriger ohne Maske weigerte sich am frühen Freitagnachmittag ein

Textilgeschäft in Wiesbaden zu verlassen. Die hinzugerufene Polizei musste den

uneinsichtigen Mann sogar festnehmen. Eine Mitarbeiterin und auch der

Geschäftsführer des Ladens in der Friedrichstraße hatten den Mann mehrfach

gebeten, einen Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen. Er weigerte sich jedoch und

wurde daher aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Weil er aber partout nicht

gehen wollte, wurde die Polizei alarmiert. Auch mehrfache Belehrungen der

Beamtinnen und Beamten zeigten keine Wirkung. Er weigerte sich weiter sowohl

eine Maske aufzusetzen, als auch das Geschäft zu verlassen und folgte ihren

Anweisungen nicht. Der Mann musste daher zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Dagegen wehrte sich der der Mann so heftig, dass eine weitere Streife zur

Unterstützung angefordert werden musste. Der 23-Jährige wurde zunächst auf das

Revier mitgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn

erwarten nun mehrere Strafverfahren

Pkw-Aufbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Bierstadt, Lindenthaler Hof, Freitag, 28.05.2021, in der Zeit

zwischen 13:20 Uhr und 14:10 Uhr

(jka)Am Freitag wurde eine Joggerin in Wiesbaden-Bierstadt, Feldgemarkung

Lindenthaler Hof, Opfer von Autoeinbrechern. Die 54-Jährige parkte ihren

Mini-Cabrio in der Feldgemarkung um ihren sportlichen Aktivitäten nachzugehen.

Als sie nach knapp einer Stunde zu ihrem Auto zurückkam musste sie feststellen,

dass Diebe gewaltsam in das Innere ihres Kofferraums gelangten waren und dort

ihr Portemonnaie mit Bargeld und diversen Zahlungskarten gestohlen hatten. An

dem Cabrio entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Hinweisgeber und

Zeugen melden sich unter 0611 / 3452540 bei der Ermittlungsgruppe des 5.

Polizeireviers in Wiesbaden.

Paketfahrer bestohlen,

Wiesbaden, Dotzheim, Finkenweg, Freitag, 28.05.2021 zwischen 13:30 Uhr und 16:00

Uhr

(jka)In Wiesbaden-Dotzheim wurde ein Paketbote am Freitagnachmittag während

seiner Arbeit von Unbekannten bestohlen. Der 20-Jährige war mit seinem

Mercedes-Sprinter im Finkenweg unterwegs, um Pakete bei den Kunden auszuliefern.

In dieser Zeit gelang es bislang unbekannten Dieben unbemerkt in die

Fahrerkabine seines Transporters zu gelangen und von dort eine Tommy-Hilfiger

Tasche mit mehreren Hundert Euro Bargeld, diversen Zahlungskarten,

Personaldokumenten und weiteren Gegenständen zu stehlen. Das 5. Polizeirevier in

Wiesbaden nimmt unter der Telefonnummer 0611 / 3452540 Hinweise entgegen.

Senior abgelenkt und Geldbörse gestohlen, Mainz-Kastel, Mainzer Straße,

Freitag, 28.05.2021, 17:15 Uhr

(jka)In Mainz-Kastel wurde am Freitag gegen 17:15 Uhr eine 83-Jähriger Opfer

eines bislang unbekannten Trickdiebes. Die Seniorin befand sich auf dem Heimweg

in der Mainzer Straße nachdem sie ihre Einkäufe in einem Lebensmittelgeschäft

erledigt hatte. Ihren Einkauf, sowie ihr Portemonnaie hatte sie auf ihrem

mitgeführten Rollator deponiert. Plötzlich sei neben ihr ein junger Mann

erschienen, der einen beabsichtigten Besuch in dem Wohnhaus vorgetäuscht haben

soll. Vermutlich gelang es dem Unbekanntem in einem Moment der Unaufmerksamkeit

aus dem Rollator die Geldbörse samt dem darin befindlichen Bargeld,

Personaldokumenten, sowie Zahlungskarten zu stehlen. Der mutmaßliche Täter, der

genauso schnell verschwand, wie er gekommen war wird beschrieben als ca. 160 cm

großer, junger Mann im Alter von ungefähr 30 Jahren. Er war bekleidet mit einer

schwarzen Jacke und schwarzen Hose. Außerdem trug er ein schwarzes Basecap.

Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte unter 0611 / 34521410 beim 1.

Polizeirevier in Wiesbaden.

Handy aus Manteltasche gestohlen,

Wiesbaden, Westend, Bismarckring, Freitag, 28.05.2021 zwischen 11:45 Uhr und

12:00 Uhr

(jka)Einem Taschendieb gelang es im Vorraum einer Bankfiliale einem Kunden

unbemerkt sein Mobiltelefon im Wert von mehreren Hundert Euro zu entwenden. Ein

47-Jähriger suchte am Freitagmittag eine Bankfiliale am Bismarckring auf um

Bankgeschäfte zu tätigen. Während er sich im Vorraum bei den Geldautomaten

aufhielt gelang es einem Langfinger aus einer Tasche seines Mantels das

mitgeführte Handy herauszunehmen und anschließend unerkannt zu flüchten. Zeugen

melden sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

Beleidigt und mit Flaschen beworfen,

Wiesbaden, Westend, Hellmundstraße, Samstag, 29.05.2021, 18:43 Uhr

(cp)Ein Unbekannter hat am Samstagabend in der Hellmundstraße vom Gehweg aus

grundlos zwei Frauen beleidigt, die zusammen auf einem Balkon saßen. Schließlich

warf er auch noch Flaschen nach ihnen.

Eine 23-jährige Frau saß zusammen mit ihrer 50 Jahre alten Besucherin arglos auf

ihrem Balkon, als sie gegen 18:45 Uhr den Unbekannten auf der gegenüberliegenden

Straßenseite bemerkte. Der Mann stieß unversehens lautstark und ohne erkennbaren

Grund wüste Beleidigungen gegen die beiden Frauen aus. Plötzlich nahm er dann

auch noch mehrere Glasflaschen aus einem Mülleimer und warf diese nach den

Damen. Um nicht getroffen zu werden, mussten sich sie sich in die Wohnung

flüchten. Sie blieben zum Glück unverletzt. Durch eine vom Balkon abgeprallte

Flasche wurde jedoch ein auf der Straße geparktes Auto beschädigt. Der

Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Emser Straße. Er wird als 35-40

Jahre alt, 165-177 cm groß und dünn beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare,

einen schwarzen Oberlippenbart, war mit einer dunkelblauen Steppjacke mit Kapuze

sowie Jeans bekleidet und trug dunkle Schuhe. Hinweise zu dem Täter nimmt das 1.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Feuerlöscher entwendet und Löschmittel versprüht, Wiesbaden, Dotzheim,

August-Bebel-Straße, Freitag, 28.05.2021, 21:30 Uhr

(jka)Am Freitagabend wurde der Wiesbadener Polizei mitgeteilt, dass mehrere

Jugendliche im Bereich der August-Bebel-Straße auf einer Wiese mit dem Inhalt

von Feuerlöschern herumsprühten. Beim Eintreffen der Polizisten wurde jedoch nur

noch ein entleerter Löscher, der eigentlich zur Rettung von Menschen dienen

soll, aufgefunden. Drei Jugendliche vermutlich im Alter von 13 bis 15 Jahren

hatten mit vier Feuerlöschern, die zuvor aus einem Mehrfamilienhaus entwendet

wurden, herumhantiert. Das Haus des Jugendrechts der Polizeidirektion Wiesbaden

hat die Ermittlungen übernommen. Schließlich handelt es sich bei der Tat der

Jugendlichen um keinen Streich, sondern um den Missbrauch von Notrufen und

Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Zeugen melden sich

bitte beim Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0611 / 345-0.

Auto mit Stein beschädigt,

Wiesbaden-Biebrich, Dunantstraße, Donnerstag, 27.05.2021, 22:00 Uhr bis 22:40

Uhr

(mv)Am Donnerstagabend zwischen 22:00 Uhr und 22:40 Uhr, wurde in WI-Biebrich

ein Pkw mit einem Stein beschädigt.

Ein unbekannter Täter warf mit einem Stein gegen einen in der Dunantstraße

geparkten schwarzen Smart und beschädigte so eine Seitenscheibe. Laut der

Autobesitzerin wurde aus dem Innern ihres Fahrzeuges nichts entwendet. Das 5.

Polizeirevier bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2540 zu melden.

Raser und Poser im Visier der Polizei, Wiesbaden, Samstag, 29.05.2021, 14:30

23:00 Uhr

(cp)Die Kontrollgruppe Argus der Wiesbadener Polizei hatte auch dieses

Wochenende wieder Raser und Poser im Blick. Vom Mittag, bis in die Nachtstunden

führten die Beamtinnen und Beamten diesbezüglich am Samstag Kontrollmaßnahmen

durch. Ihr Fokus lag hierbei erneut auf die entlang des Rheins gelegenen

Straßen. Und sie wurden leider erneut fündig. Bei nur sieben kontrollierten

Fahrzeugen wurden 10 verkehrsrechtliche Verstöße verschiedener Art festgestellt.

Das negative Highlight durfte hierbei ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes AMG

für sich verbuchen. Der Mann fiel einer Zivilstreife gegen 19:50 Uhr in der

Rheingaustraße auf, weil er mit seinem Fahrzeug an publikumsträchtigen Orten

mehrfach absichtlich Fehlzündungen verursachte und immer wieder stark

beschleunigte. Die Beamten folgten und konnten ihn erst in der Biebricher Straße

in Kastel anhalten. Zuvor hatte er mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit noch

mehrere Autos überholt. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zum Schutz der

Allgemeinheit sichergestellt. Ebenso wie die zweier weiterer sogenannter Raser

und Poser, die in ähnlicher Weise aufgefallen waren. Ein Fahrzeug wurde gleich

ganz sichergestellt, da wegen Veränderungen an der Abgasanlage und dem Fahrwerk

der Verdacht bestand, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Besonderes Pech

hatte dann auch noch ein Motorradfahrer, der eine Zivilstreife überholte. Diese

wartete aber gerade an einer roten Ampel. Ihn erwarten wegen des

Rotlichtverstoßes nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Die Wiesbadener Polizei

wird weiterhin regelmäßig gezielte Kontrollmaßnahmen vornehmen, um den Gefahren,

die durch Raser und Poser im Straßenverkehr verursacht werden, entgegenzuwirken,

schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und die Sicherheit aller

Verkehrsteilnehmerinnen und-teilnehmer zu erhöhen.

Mehrere Sachbeschädigungen an PKW,

Wiesbaden-Schierstein, Freitag, 28.05.2021, 19.00 Uhr bis Samstag, 29.05.2021,

16.00 Uhr

(akl)In der Nacht von Freitag auf Samstag sind zwei Fahrzeuge am Sportplatzweg

in Schierstein beschädigt worden. Zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr wurde bei

einem grauen Hyundai und einem grünen Renault jeweils die Heckscheibe mit einem

unbekannten Gegenstand eingeschlagen. In der Saarbrücker Allee wurden im

Zeitraum von Freitag, 19.30 Uhr bis Samstag, 16.00 Uhr an drei geparkten

Fahrzeugen mindestens ein Reifen zerstochen. Hinweisgeber werden gebeten, sich

bei der Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611)

345-2540 zu melden.