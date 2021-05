Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Zimmerbrand – Offenbach

Ein offensichtlich technischer Defekt an einem alten Röhren-Fernseher brachte am späten Samstagabend um 22:35 Uhr die Berufsfeuerwehr Offenbach in der Landgrafenstraße auf den Plan. Nach Inbetriebnahme des Gerätes bemerkte die Wohnungsinhaberin kurze Zeit später von der Küche aus den Geruch von schmelzendem Plastik. Hierbei stand das Fernsehgerät bereits in Brand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten selbstständig und unverletzt das Anwesen verlassen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Größere Schäden in der betroffenen Wohnung blieben aus, jedoch ist diese wegen der starken Verrußung zurzeit nicht bewohnbar.

Bereich Main-Kinzig

Motorradfahrer verunglückt – Bad Soden Salmünster

Am Samstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, kam ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Bad Soden Salmünster in der sogenannten Henkerskurve auf der Landstraße 3178 zwischen Bad Soden und Romsthal aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und zog sich beim Sturz eine Kopfverletzung zu, was den Einsatz des Rettungshubschraubers erforderlich machte. Lebensgefahr für den jungen Mann besteht nicht, der Schaden am Krad ist noch nicht bekannt.