1. BAD HERSFELD

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (26.05.), zwischen 1:30 Uhr und 12:45 Uhr, parkte ein 57-jähriger Fahrer eines VW Passat aus Nentershausen auf dem Parkplatz des MVZ in der Frankfurter Straße. Als er zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der rechten vorderen Frontschürze fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Lkw

Bebra – Am Donnerstag (27.05.), gegen 11.45 Uhr, befuhr ein Rumänischer Fahrer mit seinem Sattelzug und Auflieger die Karlstraße aus Richtung Rotenburger Straße kommend. Ein Pkw-Fahrer aus Rotenburg fuhr mit seinem VW die Karlstraße entgegengesetzt. Der Sattelzug-Fahrer musste mit seinem Fahrzeug beim Befahren einer Rechtskurve mit der Zugmaschine auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Das Befahren des Kurvenbereichs war aufgrund des entgegenkommenden Pkw für den Sattelzug nicht möglich, so gab der rumänische Fahrer dem Pkw-Fahrer ein Zeichen auf die Gegenfahrbahn zu fahren, um ihm das Passieren mit dem Sattelzug zu ermöglichen. Beim anschließenden Durchfahren des Kurvenbereichs streifte der Sattelauflieger mit der rechten Fahrzeugseite die rechte Fahrzeugseite des wartenden Pkws, dessen rechte Seite dabei stark beschädigt wurde. Der Gesamtschaden beträgt circa 23.000 Euro.

Pst. Rotenburg a. d. Fulda

VOGELSBERG

Fahrradfahrer gestürzt

Schlitz – Am Montag (24.05.), gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer mit seinem E-Bike den Radweg von Hutzdorf kommend in Richtung Queck. Plötzlich kam er mit dem Hinterrad von der befestigten Fahrbahn ab. Hierbei verlor der 47-Jährige die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Lauterbach – Am Dienstag (25.05.), gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße von Reuters herkommend in Richtung Maar. Plötzlich geriet sie mit ihrem VW Golf auf die Gegenfahrbahn. Obwohl ein entgegenkommender 31-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Focus noch versuchte auszuweichen, konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht verhindert werden. Bei dem Unfall verletzte sich die Pkw-Fahrerin leicht. Es entstand ein Sachschaden von 9.500 EUR.

Polizeistation Lauterbach

Verkehrsunfälle

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Sickelser Straße in Fulda, bei dem ein 16-jähriger Kraftradfahrer aus Fulda und sein 18-jähriger Sozius so schwer verletzt wurden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Kraftradfahrer hatte zuvor versucht, einem vor ihm in gleicher Richtung stadtauswärts fahrenden Hyundai einer 36-jährigen Fuldaerin auszuweichen, der verkehrsbedingt anhalten musste. Dabei stieß das Motorrad leicht gegen das Heck des Pkw, Fahrer und Sozius wurden vom Motorrad in den Straßengraben geschleudert.

Ebenfalls am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Wiener Straße in Fulda. Hier wollte in Höhe der Hausnummer 11 ein 32-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Opel Corsa wenden. Dazu ordnete er sich mittig auf der Fahrbahn ein. Ein hinter ihm befindlicher 66-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Fulda schätzte die Lage falsch ein und versuchte, an dem wendenden Pkw vorbeizufahren. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, der Kleinkraftradfahrer kam zu Fall und verletzte sich so, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Wild-Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, dem 29.05.2021 waren ein 18-jähriger und sein 19-jähriger Beifahrer, beide aus dem unterfränkischen Fladungen, gg. 02:45 Uhr auf der B 458 mit ihrem Pkw Audi A3 in Richtung Fulda unterwegs. Zwischen Hilders-Dietges und Grabenhöfchen, so berichtete der Fahrer, sei er mit einem Rehwild kollidiert, worauf sein Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Hier geriet der Audi A3 noch vor Beginn der Schutzplanke in den rechtsseitigen Graben und fuhr ca. 100 rechts der Schutzplanke durchs Gebüsch in der immer tiefer werdenden Senke. Letztlich kam das Fzg. völlig demoliert, mit abgerissenen vorderer Stoßstange und hinterem rechten Rad ca. 4-5 m unter Straßenniveau zum Stehen.

Während der Befragung stellte sich heraus, dass die beiden mit Schürfwunden und Prellungen leicht verletzten Personen alkoholisiert waren. Daher wurde bei dem Fahrer in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Der Audi konnte mittels Kran von einem Abschlepper geborgen werden. Daran entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 8000 EUR.

Die glücklicherweise nur leichtverletzten Insassen konnten nach Hause entlassen werden.

Verkehrsunfall Sachschaden, Ronshausen

Samstag, 29.05.2021, 19:18 Uhr

Beim Wenden eines PKW auf auf der Straße „Am Mühlgraben“ in Ronshausen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen PKW, bei dem 2300 Euro Sachschaden entstand.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Alheim Samstag, 29.05.2021, 19:35 Uhr

Ein 12-jähriges Kind fuhr mit seinem Fahrrad in Heinebach in die Kreuzung „Im Boden“ / „Zur Kütte“ ein und übersah dabei einen bevorrechtigten PKW eines 34-jährigen Mannes aus Rotenburg. Trotz einer Gefahrbremsung des PKW kam es zum Zusammenstoß, der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sachschaden:700 Euro.

Unfallflucht

Rotenburg – Am Samstag 29.05.31 gegen 15.40 h hatte ein Rotenburger seinen Pkw, einen blauen Opel Zafira, vor einem Einkaufsmarkt in der Nürnberger Straße abgestellt. Als er kurz darauf wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass jemand gegen die hintere rechte Fahrzeugseite gefahren war und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Der Sachschaden wir auf ca. 1800 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg.

Blechschaden

Rotenburg – Am 29.05.21 gg. 16.15 h fuhren zwei Rotenburger mit ihren Fahrzeugen auf den öffentlichen Parkplatz in der Borngasse. Zuerst ein schwarzer Mercedes dahinter ein roter Opel. Der Mercedes wollte rechts in eine Parklücke einparken. Laut des Opelfahrers setzte der Mercedes zurück und die Fahrzeuge stießen zusammen, was der Mercedesfahrer bestritt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1100 EUR. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg.

Verkehrsunfall mit 7 verletzten Personen auf der L3072 (Gemarkung Mücke-Atzenhain)

Am 29.05.2021 um 16:10 Uhr kam es auf der L3072 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 7 verletzten Personen (darunter 3 Kinder).

Der aus Darmstadt stammende 26 jährige Unfallverursacher kam mit seinem Nissan Juke (mit Anhänger) von der K44 aus Richtung Mücke-Merlau und wollte die L 3072 überqueren. Hierbei übersah er die von rechts mit ihrem Opel Zafira kommende, vorfahrtsberechtigte, 29 jährige Geschädigte. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

In dem Fahrzeug des Unfallverursachers befanden sich noch seine hochschwanger Frau und die beiden Kinder (4 & 1 Jahre) . In dem Fahrzeug der Geschädigten waren noch ihr Kind (1 Jahr) und eine Bekannte.

Alle Personen wurden verletzt und mit einem Rettungshubschrauber und 3 Rettungswagen in die umliegenden Kliniken verbracht.

Lebensgefahr bestand bei keinen der Beteiligten, sie wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf 35.000 EUR geschätzt.

Die L 3072 musste für 2 ½ Stunden voll gesperrt werden.

Segelflugzeug beim Landeanflug verunfallt,keine Person verletzt!

Gersfeld, Wasserkuppe (ots)

Beim Landeanflug eines Segelfliegern auf das Flugfeld der Wasserkuppe gegen 14:30 Uhr kam der Pilot auf der Landebahn nicht mehr rechtzeigtig zum Stehen und geriet mit seinem Flieger in das dortige Fangnetz. Der Segelflieger wurde vom Fangnetz abgebremst und kam auf der unmittelbar angrenzenden Landesstraße 3068 zum Stehen. Der Pilot blieb unverletzt. Es sind keine weiteren Personen involviert. Bei dem im Eigentum der Flugschule Wasserkuppe befindlichen Flieger entstand ein Sachschaden von ca. 100.000,- Euro. Die Unfallursache wird von den zuständigen Aufsichtsbehörden ermittelt. Die Bergung des Segelfliegers ist bereits im Gange, die Sperrung der Straße wird in Kürze wieder aufgehoben. Peter Lang, PP Osthessen, Polizeiführer vom Dienst.

79-jährige Dame aus Altenheim in Bad Salzschlirf vermisst

Fulda (ots)

Seit 15:30 Uhr wird die 79-jährige Theresia Dimmerling aus dem Altenheim St. Joseph in Bad Salzschlirf vermisst. Sie ist 162 cm groß, schmal, hat schlulterlange, graue Haare mit einem metallfarbenen Haarring. Frau Dimmerling trägt eine Jeans und blaue Hausschuhe. Sie ist nicht in der Lage, sich zu orientieren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen, Tel. 0661 / 1050.